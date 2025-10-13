Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: anuncian la liberación de todos los rehenes israelíes con vida

En la plaza de los Rehenes de Tel Aviv amanecen conteniendo la respiración. Allí llevan más de dos años esperando la liberación de los rehenes, tiempo que al fin ha terminado. La vigilia de esta pasada noche y de estas primeras horas de la mañana ha sido especial ante la inminencia de los acontecimientos. Hamás ya ha entregado a la Cruz Roja dentro de Gaza a los 20 rehenes vivos, que aún tenía en su poder. Con esta entrega, el grupo islamista Hamás no tendría más rehenes vivos en su poder.

En un primer momento, y tal y como ha indicado el canal israelí 'N12' o el periódico 'Haarez', Hamás liberó a Matan Angrist, Gali y Ziv Berman, Alon Ahel, Eitan Mor, Guy Gilboa Dalal y Omri Miren. En el segundo grupo, han sido liberados: Nimrod Cohen, Rom Braslavski y Bar Kupershtein, secuestrados mientras trabajaban en el festival de música Nova, y Evyatar David, Maxim Herkin, Elkana Bohbot, Segev Kalfon y Yosef Haim Ohana, capturados también en este festival. También Matan Zangauker, los hermanos argentinos Ariel y David Cunio, Avinatan Or y Eitan Horn, argentino secuestrado mientras visitaba a su hermano mayor.

Los 20 rehenes israelíes con vida van a ir a la base militar israelí de Reim en el momento en el que sean liberados. Se encuentra a 6 kilómetros de la frontera de la Franja de Gaza. Todo esto ocurre mientras Israel espera la llegada de Donald Trump, quien se ha mostrado muy contundente en pleno vuelo ante las dudas que le han planteado sobre el final del conflicto.

Trump dice que la guerra "ha terminado"

Trump ya ha llegado a Israel, donde ha sido recibido por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y por el presidente de Israel. Desde el Air Force One, declaraba que la guerra entre Israel y Hamás "ha terminado". "La guerra ha terminado. La guerra ha terminado, ¿lo entienden?", aseguró Trump a los periodistas desde el avión presidencial poco después de partir de Washington para su viaje a Oriente Medio.

El mandatario hizo esta declaración tras ser preguntado sobre un comentario del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que sugería que las operaciones militares de Israel no habían finalizado por completo.

