ISRAEL-HAMÁS
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: anuncian la liberación de todos los rehenes israelíes con vida
Son 48 y calculan que 20 estarían vivos. Hamás ya ha entregado siete rehenes y ha anunciado que entregará los 13 restantes en tres puntos al Comité Internacional de la Cruz Roja. Sigue aquí la última hora en directo.
En la plaza de los Rehenes de Tel Aviv amanecen conteniendo la respiración. Allí llevan más de dos años esperando la liberación de los rehenes, tiempo que al fin ha terminado. La vigilia de esta pasada noche y de estas primeras horas de la mañana ha sido especial ante la inminencia de los acontecimientos. Hamás ya ha entregado a la Cruz Roja dentro de Gaza a los 20 rehenes vivos, que aún tenía en su poder. Con esta entrega, el grupo islamista Hamás no tendría más rehenes vivos en su poder.
En un primer momento, y tal y como ha indicado el canal israelí 'N12' o el periódico 'Haarez', Hamás liberó a Matan Angrist, Gali y Ziv Berman, Alon Ahel, Eitan Mor, Guy Gilboa Dalal y Omri Miren. En el segundo grupo, han sido liberados: Nimrod Cohen, Rom Braslavski y Bar Kupershtein, secuestrados mientras trabajaban en el festival de música Nova, y Evyatar David, Maxim Herkin, Elkana Bohbot, Segev Kalfon y Yosef Haim Ohana, capturados también en este festival. También Matan Zangauker, los hermanos argentinos Ariel y David Cunio, Avinatan Or y Eitan Horn, argentino secuestrado mientras visitaba a su hermano mayor.
Los 20 rehenes israelíes con vida van a ir a la base militar israelí de Reim en el momento en el que sean liberados. Se encuentra a 6 kilómetros de la frontera de la Franja de Gaza. Todo esto ocurre mientras Israel espera la llegada de Donald Trump, quien se ha mostrado muy contundente en pleno vuelo ante las dudas que le han planteado sobre el final del conflicto.
Trump dice que la guerra "ha terminado"
Trump ya ha llegado a Israel, donde ha sido recibido por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y por el presidente de Israel. Desde el Air Force One, declaraba que la guerra entre Israel y Hamás "ha terminado". "La guerra ha terminado. La guerra ha terminado, ¿lo entienden?", aseguró Trump a los periodistas desde el avión presidencial poco después de partir de Washington para su viaje a Oriente Medio.
El mandatario hizo esta declaración tras ser preguntado sobre un comentario del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que sugería que las operaciones militares de Israel no habían finalizado por completo.
Recuerda que aquí puedes seguir la última hora minuto a minuto.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Los rehenes que mantenía Hamás ya están en Israel
Los últimos rehenes vivos que mantenía Hamás en Gaza ya están en territorio israelí, tal y como ha confirmado el Ejército de Israel.
En el momento en el que los rehenes han entrado en Israel, las Fuerzas Armadas los han llevado a la base militar de Reim, donde pasarán revisiones médicas, y de ahí a uno de los tres hospitales designados para atenderlos. Los tres hospitales estarían ubicados en las afueras de Tel Aviv.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Giorgia Meloni pide la consolidación de la paz en Gaza
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha calificado como "una jornada histórica" tras la liberación de los rehenes en Gaza, que considera "un resultado extraordinario, fruto de la determinación de la diplomacia internacional y de la aplicación del plan de paz del presidente Trump".
Además, Meloni ha reiterado que ahora estamos ante "una nueva fase" que debe servir para "consolidar el alto el fuego y aplicar plenamente el acuerdo". Ha afirmado que Italia va a apoyar ese proceso y está convencida de que "la paz se construye con los hechos".
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Netanyahu podría asistir a la cumbre en Egipto
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, podría asistir a la cumbre de paz sobre el fin de la guerra en Gaza, que se va a celebrar en el balneario de Sharm el-Sheij, tal y como informó la emisora pública Kan.
Desde la misma emisora, también indicaron que Netanyahu habló con el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Albares acompaña a Sánchez a la cumbre de paz en Egipto
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha especificado en un mensaje en la red social X, que "se abre un camino para la esperanza en Oriente Medio" y asegura que España continúa trabajando para consolidar el alto el fuego en Gaza.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Trump firma en el libro de visitas del Parlamento israelí
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado en un libro de visitas en el Parlamento israelí. En dicho libro, se puede observar que Trump ha escrito que "es un gran honor" y define el día de hoy como "un día maravilloso y hermoso", lo que para Trump es "un nuevo comienzo".
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: El Gobierno gazatí moviliza a 7.000 funcionarios para recibir a los prisioneros palestinos
El Gobierno de Gaza dice haber movilizado a 7.000 funcionarios para recibir a los prisioneros palestinos que serán liberados como parte del acuerdo para la liberación de los rehenes con el Gobierno israelí. Tal y como ha indicado el Gobierno gazatí, "más de 7.000 empleados gubernamentales participan en los preparativos para recibir a los heroicos prisioneros liberados de las cárceles israelíes como parte dle acuerdo de alto el fuego".
El gobierno ha señalado que "estos esfuerzos incluyen una coordinación integral entre los ministerios de Salud, Servicios, Seguridad, Socorro y Medios de Comunicación para garantizar una organización adecuada y una recepción digna para nuestros heroicos prisioneros que han soportado largos períodos a las carceleras israelíes, lo que refleja el aprecio nacional y popular por ellos".
Según ha confirmado a EFE una fuente de la municipalidad de Ramala, un total de 95 palestinos serán liberados en este punto, mientras que más de 1.700 lo harán en Gaza, donde fueron detenidos.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Israel liberará a 1.968 prisioneros palestinos
A cambio de los rehenes entregados por Hamás, Israel va a liberar a 1.968 prisioneros palestinos, de los cuales 154 serán deportados fuera del país. Así lo han anunciado las principales asociaciones que representan a los presos tanto por parte de Hamás como de la Autoridad Nacional Palestina.
Tal y como han detallado, "250 prisioneros serán liberados como parte del acuerdo, incluyendo 154 deportados y 96 no deportados, entre los que hay ocho para Gaza y 88 que serán liberados en Cisjordania y Jerusalén".
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Donald Trump ya está en el Parlamento israelí
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en el Parlamento israelí. Precisamente, desde este lugar va a pronunciar su esperado discurso, después de la liberación de todos los rehenes y antes de viajar a Egipto para la Cumbre para la paz.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Hamás entregará esta tarde los cuerpos de los rehenes fallecidos
El grupo islamista Hamás ha confirmado que, durante esta tarde, va a entregar los cuerpos correspondientes a los rehenes muertos. Tal y como ha especificado el canal de televisión saudí Al-Hadath, esos cuerpos se entregarán a la Cruz Roja. No obstante, aún no se ha detallado cuántos de esos cadáveres serán devueltos.
Según Israel, son 26 los rehenes fallecidos, pero Hamás ha admitido tener dificultades para localizar todos esos cuerpos.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Trump considera que Netanyahu ha "hecho un buen trabajo" pese a haber tenido "disputas"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que, a pesar de haber tenido "algunas disputas" con el primer ministro israelí, cree que ha hecho un "buen trabajo". Tal y como ha asegurado Trump, trabajar con Netanyahu fue "fantástico" y lo ha definido como "un presidente en tiempos de guerra".
Asimismo, Trump tiene previsto reunirse con los familiares de los rehenes y dar un discurso ante la Knéset. Posteriormente, viajará hacia la ciudad balneario Sharm el Sheij para asistir a la Cumbre de Paz.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Las familias de los rehenes celebran su liberación
Decenas de familias palestinas continúan esperando, frente al Palacio de Cultura en Ramala, la liberación de sus seres queridos de cárceles israelíes, en el marco del acuerdo de alto el fuego y tras la liberación de 20 rehenes israelíes vivos de la Franja de Gaza.
Como ha detallado la madre del prisionero Musab Khawazeh a EFE, siempre ha querido "que salgan los prisioneros que tienen condenas de muchos años, que no han visto ni la luz ni el sol".
Su hijo está condenado a 30 años de prisión y es originario de Tulkarem, en el norte de la Cisjordania ocupada y también, punto caliente de la resistencia palestina. Al igual que ella, son decenas de madres y familias las que siguen esperando durante horas la llegada de los suyos, que serán transportados desde la cárcel de Ofer, en vehículos del Comité de la Cruz Roja.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Hamás entrega al resto de cautivos en Gaza y ya no tienen rehenes vivos en su poder
Los trece rehenes vivos restantes ya están en manos de Cruz Roja tras ser liberados por Hamás en el segundo grupo al sur de la Franja. La milicia islamista ya no tiene ningún rehén vivo en su poder.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Hamás deja que los rehenes mantengan videollamadas con sus familiares antes de ser liberados
El grupo islamista Hamás han permitido a los rehenes que aún siguen en la Franja de Gaza, mantener videollamadas con sus familiares. En esas videollamadas, los milicianos aparecen junto a ellos y piden a sus allegados que graben la conversación o hagan capturas de pantalla.
Rehenes como Evyatar David, Elkana Bohbot o Rom Braslavsky hicieron llamadas similares con sus seres queridos, mostrándose alegres, pero acechados por los combatientes. "Todo está bien", dice Bohbot en las imágenes difundidas por la cadena 12.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Abás va a asistir a la cumbre de paz
Tal y como ha asegurado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, asistirá a la cumbre de paz en Egipto.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: von der Leyen califica de "hito histórico" el acuerdo de paz para Gaza
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que el acuerdo de paz para Gaza es un "hito histórico" y ha ofrecido apoyo para la reconstrucción del enclave palestino.
Tal y como ha escrito en sus redes sociales, "el regreso de los rehenes israelíes es un momento de mucha alegría para las familias", además de ser un "momento de alivio para todo el mundo"
La presidenta comunitaria destacó el "pleno apoyo" de la Unión Europea al plan de paz negociado por Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía. Asimismo, detalla que desde la UE, "estamos dispuestos a contribuir a su éxito con todos los medios a nuestro alcance".
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Hamás libera los otros trece rehenes
La organización islamista Hamás ha anunciado que va a liberar a los trece rehenes israelíes restantes que aún permanecen en su poder y que, tras esta entrega, no retendrá a ningún rehén con vida en Gaza.
Precisamente, en ese punto de encuentro donde Hamás va a liberar los rehenes, ya se encuentran varios efectivos de la Cruz Roja.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Los siete rehenes liberados llegan a la base de Reim
Los siete rehenes, que ya han sido liberados por Hamás, han llegado a la base militar de Reim, situada en el sur de Israel. Precisamente, en Reim se encuentran también los familiares de los rehenes.
Posteriormente, se les trasladará a distintos hospitales para una revisión médica.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Donald Trump llega a Israel
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a Israel para asistir a la entrega de los rehenes secuestrados por Hamás y participar en una sesión en el Parlamento de Israel.
El presidente estadounidense fue recibido en el aeropuerto de Tel Aviv por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y por el presidente del país, Isaac Herzog.
Posteriormente, Trump será trasladado a Jerusalén entre fuertes medidas de seguridad. Una vez en la ciudad santa, se reunirá con familiares de los rehenes y dará un discurso en inglés ante el Parlamento. Trump tiene previsto mantener una reunión con las familias de los rehenes que han estado dos años cautivos tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y que en las últimas semanas han agradecido la intervención del presidente estadounidense para lograr la liberación de sus seres queridos.
Trump tiene previsto continuar viaje desde Israel hacia la ciudad balneario egipcia Sharm el Sheij para asistir a la Cumbre de Paz, a la que asistirán más de treinta países, más de veinte de ellos representados por sus jefes de Estado o de Gobierno.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Trump, condecorado con la Medalla de Honor Presidencial de Israel
El presidente de Israel, Isaac Herzog, entregará la 'Medalla de Honor Presidencial de Israel' a su homólogo estadounidense, Donald Trump, "en reconocimiento a sus esfuerzos por el regreso de los rehenes".
Tal y como han asegurado en un comunicado, "el presidente Herzog entregará al presidente de Estados Unidos, la Medalla de Honor Presidencial, en reconocimiento a su papel en la consecución de un acuerdo histórico que impulsa la liberación de los rehenes y el fin de la guerra".
Además del papel del mandatario estadounidense, la condecoración "también reconoce el firme e inquebrantable apoyo del presidente Trump al Estado de Israel, su singular contribución a la seguridad de Israel y al bienestar de sus ciudadanos", así como "su compromiso de liderar a toda la región hacia una era de paz y cooperación".
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Macron aplaude la entrega de los rehenes al Ejército israelí
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha aplaudido la entrega al Ejército israelí de los primeros rehenes liberados por Hamás en el marco del acuerdo alcanzado con Israel al hilo de la propuesta realizada la semana pasada por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Según Macron, "la paz se ha vuelto posible para Israel, Gaza y toda la región". Asimismo, ha mostrado su compromiso "total" con el plan del mandatario estadounidense. "Comparto la alegría de las familias y del pueblo israelí ahora que siete rehenes han sido entregados a Cruz Roja", ha afirmado Macron en redes sociales.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Los nombres de los rehenes
"El Gobierno israelí acoge con beneplácito el regreso de nuestros secuestrados a sus fronteras: Ohel Alon, Angrest Matan, Berman Gali, Berman Ziv, Gilboa-Dalal Guy, Mor Eitan y Miran Omri", ha informado el Gobierno de Netanyahu en un comunicado.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Los rehenes hablan con los familiares
Tras una larga espera sin saber si estaban vivos o muertos, algunos familiares de los rehenes han podido comunicarse con ellos.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: El camino de los rehenes
Los siete primeros rehenes camino a Israel con el ejercito israelí han sido entregado a las Cruz Roja dentro de territorio palestino. Después se moverán a la base militar de Reim, en la frontera de Gaza, y recibirán atención médica especializada para posteriormente una vez lleguen a Israel puedan reunirse con las familias.
"Siete cautivos que regresan están siendo acompañados ahora por una fuerza de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y del Shin Bet (inteligencia interior) en su camino a casa, donde recibirán una evaluación médica inicial", ha informado el ejercito israelí.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: 20 rehenes vivos
"Las Brigadas Al Qasam y la resistencia en la Franja de Gaza liberan a 20 prisioneros retenidos por la resistencia, como parte de las medidas para implementar la primera fase del plan de Trump para detener la guerra en la Franja de Gaza", así lo ha anunciado las Brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamás. rehenes.
De esta veintena de rehenes, siete ya se encuentran con el ejercitó israelí camino a Israel.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: "Operación multifase"
"A partir de hoy, equipos del ICRC recibirán a los rehenes retenidos en Gaza y los entregarán a las autoridades israelíes", ha explicado el Comité Internacional de la Cruz Roja, en un comunicado.
En este precisa que varios equipos "trasladarán a detenidos palestinos retenidos en centros de detención israelíes a Gaza y Cisjordania". Del mismo modo que facilitarán el traslado de los restos de las víctimas, "para que las familias puedan enterrar a sus seres queridos", resaltan, "con dignidad".
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Trump a punto de llegar a Tel Aviv
Sobre las 08:30 hora española, está previsto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrice en Tel Aviv.
En torno a las 11:00 horas emitirá un discurso en el parlamento israelí, así como recibirá una medalla, la máxima distinción en Israel, por parte de las instituciones israelíes.
Más tarde se reunirá con Benjamín Netanyahu y posteriormente viajará a Egipto para estar presente en la primera parte de la firma del acuerdo.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Eitan Mor tiene 25 años y fue tomado como rehén mientras trabajaba
Uno de los liberados es Eitan Mor, tiene 25 años y fue tomado como rehén mientras trabajaba como guardia de seguridad en el festival Nova. Hoy ha sido liberado en el marco del acuerdo entre Israel y Hamás.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: La identidad de los rehenes
Según indica el canal israelí N12 o el periódico Haarez, los liberados son Matan Angrist, Gali y Ziv Berman, Alon Ahel, Eitan Mor, Guy Gilboa Dalal y Omri Mira.
Son parte de los 20 cautivos vivos que liberará hoy Hamás.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Hamás entrega en Gaza a los siete primeros rehenes vivos liberados
Es noticia de última hora. Hamás entrega en Gaza a los siete primeros rehenesvivos liberados, según prensa israelí.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Cruz Roja se dirige a un punto donde serán entregados varios rehenes
Es noticia de última hora. La Cruz Roja se dirige a un punto de encuentro en el norte de la Franja de Gaza donde varios rehenes serán transferidos a su custodia
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están preparadas para recibir a más rehenes, que se espera sean transferidos a la Cruz Roja más adelante", informó el Ejército israelí en un comunicado.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Trump se reúne hoy con Netanyahu
El presidente de Estados Unidos pasará en Tel Aviv 4 horas. En ese tiempo se reunirá con Netanyahu.
También está previsto que haya un encuentro con familias de rehenes y que pronuncie un discurso en el Parlamento istaelí. Después, ya si, viajará a Egipto para la firma del plan de paz.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Donald Trump asegura que "la guerra ha terminado"
"La guerra ha terminado". Son las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el interior del Air FORCE ONE.
Además, ha insistido en que el alto el fuego durará y que la reconstrucción será larga.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de las noticias de última hora sobre la liberación inminente de rehenes.
En la plaza de los Rehenes de Tel Aviv hoy es un día muy importante.
Ahí, llevan más de dos años esperando la liberación de sus familiares. Ha llegado el día. La vigilia de esta pasada noche ha sido especial ante la inminencia de los acontecimientos.
