Leonor acapara miradas en la Fiesta Nacional con su uniforme de alférez del Ejército del Aire

La princesa Leonor se ha convertido este domingo en la gran protagonista del desfile de la Fiesta Nacional, celebrado en la plaza de Neptuno de Madrid. Vestida con el uniforme de cuarto curso del Ejército del Aire y del Espacio, donde actualmente continúa su formación militar como alférez en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia), la heredera al trono ha presidido el acto junto a los reyes Felipe y Letizia y su hermana, la infanta Sofía, con quien no coincidía en esta celebración desde hace cuatro años.

La jornada ha comenzado poco antes de las once de la mañana, cuando los reyes han llegado en un Rolls-Royce del Ejército de Tierra, escoltados por la Guardia Real. Detrás, en otro vehículo, lo han hecho sus hijas. A su llegada a la plaza de Cánovas del Castillo, la familia real ha recibido honores militares y una calurosa ovación del público.

Imagen de la familia real durante el desfile del Día de la Hispanidad. | Europa Press

Leonor ha lucido el uniforme reglamentario del Ejército del Aire: guerrera y pantalón azul aviación, zapatos negros de cordones, guantes blancos y gorra de plato. Sobre la chaqueta, destacaban la banda azul celeste de la Orden de Carlos III, la miniatura del Toisón de Oro, máxima distinción de la Corona española, y condecoraciones como la Gran Cruz del Mérito Militar y la Gran Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco. Como es habitual cuando viste uniforme militar, ha recogido su cabello en un moño trenzado, acompañado de discretos pendientes de brillantes.

El rey Felipe VI ha optado este año por el uniforme de gala de capitán general de la Armada, acompañado por el fajín rojo que simboliza su papel como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Por su parte, la reina Letizia ha elegido un vestido de tweed verde con escote cuadrado y manga francesa, combinado con accesorios negros y pendientes en tono esmeralda.

Imagen de Felipe VI y Leticia durante el desfile del Día de la Hispanidad. | GTRES

La infanta Sofía, que estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College de Lisboa, ha vuelto a participar en este acto institucional tras su ausencia en las dos ediciones anteriores. Para la ocasión, ha apostado por un vestido negro con lunares blancos y capa negra, que ha completado con calzado plano destalonado.

Imagen de la infada Sofia en el desfile del Día de la Hispanidad. | GTRES

La presencia conjunta de toda la familia real ha marcado un hito tras la ausencia de Leonor en 2021 y 2022 por sus estudios en Gales, y la de Sofía en 2023 y 2024 por los suyos en Portugal. Este reencuentro familiar ha añadido simbolismo a una jornada ya de por sí cargada de significado institucional.

