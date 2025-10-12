Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Día de la Hispanidad

Leonor acapara miradas en la Fiesta Nacional con su uniforme de alférez del Ejército del Aire

La princesa de Asturias reaparece en el desfile del 12 de octubre junto a la infanta Sofía tras cuatro años sin coincidir.

Imagen de Leonor en el Desfile del D&iacute;a de la Hispanidad.

Imagen de Leonor en el Desfile del Día de la Hispanidad.Gtres

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

La princesa Leonor se ha convertido este domingo en la gran protagonista del desfile de la Fiesta Nacional, celebrado en la plaza de Neptuno de Madrid. Vestida con el uniforme de cuarto curso del Ejército del Aire y del Espacio, donde actualmente continúa su formación militar como alférez en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia), la heredera al trono ha presidido el acto junto a los reyes Felipe y Letizia y su hermana, la infanta Sofía, con quien no coincidía en esta celebración desde hace cuatro años.

La jornada ha comenzado poco antes de las once de la mañana, cuando los reyes han llegado en un Rolls-Royce del Ejército de Tierra, escoltados por la Guardia Real. Detrás, en otro vehículo, lo han hecho sus hijas. A su llegada a la plaza de Cánovas del Castillo, la familia real ha recibido honores militares y una calurosa ovación del público.

Imagen de la familia real durante el desfile del Día de la Hispanidad.
Imagen de la familia real durante el desfile del Día de la Hispanidad. | Europa Press

Leonor ha lucido el uniforme reglamentario del Ejército del Aire: guerrera y pantalón azul aviación, zapatos negros de cordones, guantes blancos y gorra de plato. Sobre la chaqueta, destacaban la banda azul celeste de la Orden de Carlos III, la miniatura del Toisón de Oro, máxima distinción de la Corona española, y condecoraciones como la Gran Cruz del Mérito Militar y la Gran Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco. Como es habitual cuando viste uniforme militar, ha recogido su cabello en un moño trenzado, acompañado de discretos pendientes de brillantes.

El rey Felipe VI ha optado este año por el uniforme de gala de capitán general de la Armada, acompañado por el fajín rojo que simboliza su papel como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Por su parte, la reina Letizia ha elegido un vestido de tweed verde con escote cuadrado y manga francesa, combinado con accesorios negros y pendientes en tono esmeralda.

Imagen de Felipe VI y Leticia durante el desfile del Día de la Hispanidad.
Imagen de Felipe VI y Leticia durante el desfile del Día de la Hispanidad. | GTRES

La infanta Sofía, que estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College de Lisboa, ha vuelto a participar en este acto institucional tras su ausencia en las dos ediciones anteriores. Para la ocasión, ha apostado por un vestido negro con lunares blancos y capa negra, que ha completado con calzado plano destalonado.

Imagen de la infada Sofia en el desfile del Día de la Hispanidad.
Imagen de la infada Sofia en el desfile del Día de la Hispanidad. | GTRES

La presencia conjunta de toda la familia real ha marcado un hito tras la ausencia de Leonor en 2021 y 2022 por sus estudios en Gales, y la de Sofía en 2023 y 2024 por los suyos en Portugal. Este reencuentro familiar ha añadido simbolismo a una jornada ya de por sí cargada de significado institucional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Los mensajes que corroborarían los pagos en efectivo entre Ábalos y Koldo: "No te olvides de subir, que tengo tu dinero"

Mensajes de Koldo

Publicidad

España

Imagen de Leonor en el Desfile del Día de la Hispanidad.

Leonor acapara miradas en la Fiesta Nacional con su uniforme de alférez del Ejército del Aire

Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo

Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: Los Reyes abandonan el desfile para acudir al besamanos en la Casa Real

La reina Letizia, la infanta Sofía, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Sánchez, recibido con pitos y abucheos a su llegada al desfile del 12 de octubre

Día de la Hispanidad
12 de octubre

Los Reyes presiden el Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, streaming en directo

Militares en el desfile del 12 de octubre
12 de Octubre

Todo preparado en Madrid para el desfile militar de la Fiesta Nacional

CONCEJAL VALLADOLID
Política

Un concejal de Valladolid dice que no se reunirá en solitario con concejalas para evitar que le acusen "de cosas"

La oposición, liderada por tres mujeres, ha enviado un comunicado en el que tacha de "insultos machistas" las declaraciones del edil.

El PSOE denuncia que Ayuso “ha mentido” sobre el fiscal general
Política

El PSOE denuncia que Ayuso “ha mentido” sobre el fiscal general del Estado

La portavoz socialista aseguró que lo único que ha hecho Álvaro García Ortiz es "defender la verdad".

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, declarando

El fiscal general del Estado negó "rotundamente" haber filtrado datos del novio de Ayuso: "No nos lleva al descubrimiento de la verdad"

La reina Letizia interviene durante el acto institucional del 'Día Mundial de la Salud Mental 2025'

La reina Letizia reivindica el cuidado de la salud mental tras emergencias como la dana o los incendios

Conversaciones entre Koldo García y José Luis Ábalos

Koldo y su expareja gestionaban viajes, gastos y estudios a Ábalos y sus novias: "Tú siempre igual ¡Que no es nuestro!"

Publicidad