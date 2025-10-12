Alberto Contador se rinde a Tadej Pogacar: "Es un extraterrestre"

El nivel que está dando Tadej Pogacar no está siendo normal y así lo ha descrito un campeón de siete grandes vueltas del ciclismo como es Alberto Contador: "Es un extraterrestre, porque lo que hace no está al alcance de ningún ser humano", ha explicado en conexión con Antena 3 Deportes

El esloveno ha cerrado la temporada siendo el único ciclista en la historia que ha conseguido quedar en el podio de los 5 monumentos del ciclismo en el mismo año. A pesar de que ha ganado menos etapas que el año pasado, ha conquistado más carreras: 11 en total, con respecto a las nueve de 2024.

La primera de ellas fue en casa de su equipo, alzándose con el UAE Tour. La Strade Bianche, el Tour de Flandes, la Flecha Valona, Lieja-Bastoña-Lieja y Critérium de Dauphiné se sumaron al palmarés anual de Tadej antes de competir en el Tour de Francia.

"En la última etapa del Tour, donde se neutralizan los tiempos, con los adoquines y lloviendo, él intenta ganar la etapa"

Se metió en el bolsillo la gran cita francesa, que preparó ausentándose del Giro para llegar a París al 100%: "Lo que hay que destacar de él es que asume riesgos. En la última etapa del Tour, donde se neutralizan los tiempos, con los adoquines y lloviendo, él intenta ganar la etapa". Tampoco participó en La Vuelta, para recuperarse de la exigencia del Tour.

En la crono del Mundial, no obstante, se vivió una imagen insólita. Remco Evenepoel doblaba a Tadej Pogacar: "Es una imagen que no te esperas, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que Tadej Pogacar es humano y que también le duelen las piernas", apunta el campeón de dos Tours de Francia a Antena 3 Deportes.

En ruta, el esloveno se impuso al resto de competidores para hacerse con el Mundial, al igual que pasó con el Europeo. Se coronó en los Tres Valles Varesinos y ayer conquistó su quinto Giro de Lombardía de manera consecutiva, igualando el récord de Fausto Coppi.

"Si no es el mejor de la historia, va camino de serlo"

Aunque aún está lejos de los números del 'Caníbal' Eddy Merckx, muchos ya colocan a Tadej Pogacar como el mejor de la historia. Y Alberto Contador tiene claro que "si no es el mejor de la historia, va camino de serlo".

De lo que no hay duda es que en la actualidad del ciclismo y con grandes nombres como el ya mencionado Remco Evenepoel o Jonas Vingegaard, "Tadej es el mejor del mundo, corra donde corra. Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta a España; o carreras como la Milán-San Remo, es el máximo favorito", opina el exciclista de Pinto.

Con esta duda por resolver y el gran momento de forma que vive 'Pogi', Contador se muestra asombrado por el nivel que puede llegar a alcanzar Pogacar: "Como no estemos viendo la mejor versión de Tadej, no sé ya a dónde va a llegar".

