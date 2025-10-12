Oyarzabal se consolida como el '9' de España para el Mundial 2026

Mikel Oyarzabal es ya, sin discusión, el 9 de España de cara al Mundial 2026. Ante Georgia, el capitán de la Real Sociedad firmó su sexto partido consecutivo como la referencia ofensiva titular del equipo de Luis de la Fuente, confirmando su condición de líder en ataque.

Y es que justo cuando más discutida parecía la figura de un delantero centro tras la bajada de nivel de Álvaro Morata, Mikel Oyarzabal se está erigiendo en ese futbolista que desatasca todas las jugadas en ataque. Ni apariciones como la de Samu Omorodion o alternativas como Ferran Torres parecen hacer dudar a Luis de la Fuente, que ve en Oyarzabal al '9' ideal para su esquema después tantas dudas durante los últimos dos años.

Mejor que Mbappé, sólo detrás de Haaland

Los datos, en este sentido, son ilustrativos: Oyarzabal lleva cinco goles y cinco asistencias en los seis últimos partidos de España. Es decir, que ha generado diez goles en seis encuentros, cifras que le colocan en este año 2025 a nivel de selecciones por encima de futbolistas como Kylian Mbappé y sólo por detrás de Erling Haaland, cuyos números con Noruega son estelares.

Anoche, ante la ausencia de Nico Williams y Lamine Yamal, el delantero donostiarra volvió a responder con rendimiento y gol. Un zurdazo impecable de falta directa desde la frontal del área casi destroza las redes de la portería defendida por Mamardashvili. Golpeo seco, duro y al lugar en donde el portero no puede hacer nada.

18 goles con la selección española

Con ese tanto Oyarzabal alcanzó 18 goles con la Selección, 12 de ellos bajo el mandato de De la Fuente que le convierten en el máximo goleador de la era del técnico riojano. Su eficacia y su lectura del juego dentro y fuera del área le han consolidado como el delantero de referencia de la Roja.

De hecho, el atacante rozó el doblete ante Georgia: minutos antes del gol, un disparo suyo se estrelló en el palo, tras una jugada nacida de otro lanzamiento al poste de Pedro Porro.

Oyarzabal, autor del gol que dio a España la Eurocopa ante Inglaterra, vive un momento de plenitud con la Selección, donde exhibe una versión más goleadora y decisiva que en su club pese a seguir siendo uno de los hombres más destacados de la Real Sociedad.

¿Irá Morata a la Copa del Mundo?

Sin Álvaro Morata en la convocatoria, Borja Iglesias y Samu Omorodion siguen esperando su oportunidad, mientras Oyarzabal sigue acumulando confianza y continuidad. De los últimos 24 partidos de España, el donostiarra ha participado en 22, confirmándose como una pieza esencial y el gran favorito para ser el delantero titular de España en el Mundial de 2026.

