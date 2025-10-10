Medvedev estalla y se acuerda de Nadal: "He estado toda mi vida esperando a Rafa 55 segundos..."

Un año después del anuncio de la retirada de Rafa Nadal, su nombre sigue muy presente en el circuito. En esta ocasión fue Daniil Medvedev quien lo invocó en medio de un ataque de frustración durante su partido del miércoles ante Tien, uno de los rivales que más se le resisten últimamente.

El ruso, desbordado por el nivel de su oponente, explotó en pleno encuentro: "¿Qué puedo hacer? Está en todos lados", gritó visiblemente molesto mientras buscaba respuestas en su banquillo.

"He jugado cinco veces contra Nadal, siempre le tuve que esperar y nunca le amonestaron"

El momento más tenso llegó poco después, cuando Medvedev se enzarzó con el juez de silla, Mohamed Lahyani, al considerar injusta un 'warning' por superar el tiempo permitido para sacar.

"Veo que te importa poco el hecho que he estado toda mi vida esperando a Rafa [en referencia a Nadal] 55 segundos y ahora me amonestas a la primera. He jugado cinco veces contra Nadal, siempre le tuve que esperar y nunca le amonestaron", protestó, dejando una de las frases más llamativas de la jornada en el Masters 1.000 de Shanghái.

La comentada rutina de Nadal

El comentario del ruso hizo referencia al conocido ritual de Nadal antes de cada saque, una rutina que durante años fue motivo de debate por su duración. Medvedev, fiel a su carácter impulsivo, volvió así a protagonizar un numerito recordando a una de las figuras más emblemáticas del tenis moderno.

No obstante, y a pesar de sus quejas habituales, Medvedev se impuso por 7-6, 6-7 y 6-4 al estadounidense Learner Tien para meterse en cuartos de final del torneo chino, donde le aguarda el australiano Álex de Miñaur.

