Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

Medvedev estalla y se acuerda de Nadal: "He estado toda mi vida esperando a Rafa 55 segundos..."

El ruso, frustrado durante su partido ante Tien en Shanghái, estalla contra el juez de silla y suelta una pulla a Rafa Nadal.

Medvedev en el Masters 1.000 de Shangh&aacute;i

Medvedev en el Masters 1.000 de ShangháiReuters

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

Un año después del anuncio de la retirada de Rafa Nadal, su nombre sigue muy presente en el circuito. En esta ocasión fue Daniil Medvedev quien lo invocó en medio de un ataque de frustración durante su partido del miércoles ante Tien, uno de los rivales que más se le resisten últimamente.

El ruso, desbordado por el nivel de su oponente, explotó en pleno encuentro: "¿Qué puedo hacer? Está en todos lados", gritó visiblemente molesto mientras buscaba respuestas en su banquillo.

"He jugado cinco veces contra Nadal, siempre le tuve que esperar y nunca le amonestaron"

Daniil Medvedev

El momento más tenso llegó poco después, cuando Medvedev se enzarzó con el juez de silla, Mohamed Lahyani, al considerar injusta un 'warning' por superar el tiempo permitido para sacar.

"Veo que te importa poco el hecho que he estado toda mi vida esperando a Rafa [en referencia a Nadal] 55 segundos y ahora me amonestas a la primera. He jugado cinco veces contra Nadal, siempre le tuve que esperar y nunca le amonestaron", protestó, dejando una de las frases más llamativas de la jornada en el Masters 1.000 de Shanghái.

La comentada rutina de Nadal

El comentario del ruso hizo referencia al conocido ritual de Nadal antes de cada saque, una rutina que durante años fue motivo de debate por su duración. Medvedev, fiel a su carácter impulsivo, volvió así a protagonizar un numerito recordando a una de las figuras más emblemáticas del tenis moderno.

No obstante, y a pesar de sus quejas habituales, Medvedev se impuso por 7-6, 6-7 y 6-4 al estadounidense Learner Tien para meterse en cuartos de final del torneo chino, donde le aguarda el australiano Álex de Miñaur.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Procesan a Rafa Mir por agresión sexual con violencia "en dos ocasiones"

Rafa Mir llega escoltado por la Guardia Civil al Juzgado

Publicidad

Deportes

La heptatleta Hanne Maudens

La heptatleta Hanne Maudens denuncia abusos sexuales de su entrenador: "Mi mente bloqueó lo que pasó después"

Medvedev en el Masters 1.000 de Shanghái

Medvedev estalla y se acuerda de Nadal: "He estado toda mi vida esperando a Rafa 55 segundos..."

Gabriel Rufián, durante una intervención en el Congreso

Gabriel Rufián, sobre las declaraciones de Marcos Llorente y Borja Iglesias: "Para mucha gente, el primero es un simpático valiente y el segundo, un provocador..."

Zizou Bergs se abraza con Novak Djokovic en Shanghái
Tenis

La frase de Zizou Bergs nada más perder ante Novak Djokovic en la red: "¡Tengo que dejar de idolatrarte!"

Novak Djokovic y Zizou Bergs se saludan tras el partido en Shanghái
Másters Shanghái

Novak Djokovic, tras ganar a Bergs: "Para ser sincero, solo intentaba sobrevivir en la pista"

Mbappé y Vinícius celebra un gol con el Real Madrid
Fútbol

Mbappé: "Tengo una muy buena relación con Vinícius, muchísimo mejor este año"

El delantero francés reconoce que mantiene una "muy buena relación" con el futbolista brasileño. "Es un grandísimo jugador y una buenísima persona", destaca Mbappé sobre Vinícius.

Joan Laporta, Aleksander Ceferin y Nasser Al-Khelaifi, en Montjuic
Fútbol

Nasser Al-Khelaifi: "La Superliga estaba muerta antes de su inicio"

El presidente del PSG y de la European Football Clubs (EFC, antigua ECA) celebra "tener al Barcelona de vuelta" y tiende un puente al Real Madrid. "Somos una familia. Queremos que todos vuelvan, es la verdad. También el Real Madrid, esta es su familia y su casa, es el hogar de todos", apunta Nasser Al-Khelaifi.

Iker y Eneko Popu en el Pilar del Texu

Los hermanos Pou conquistan el Pilar del Texu en libre: "¡Una vía brutal!"

Noelia Gómez, triple medalla de oro en los EuroGames 112

Triple oro en los EuroGames 112 para Noelia Gómez, la guardia civil que brilla en natación

Novak Djokovic se lleva la mano a la oreja tras ganar un punto ante Zizou Bergs

Los dos puntazos de Novak Djokovic ante Zizou Bergs en Shanghái: el serbio desafía a la lógica a sus 38 años

Publicidad