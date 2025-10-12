Cuatro heridos tras un accidente en una atracción durante las fiestas de Leganés, Madrid

Se registra otro accidente más en una atracción después de anteriores sucesos como el ocurrido en la feria de Castro Urdiales, durante este verano. En esta ocasión, el incidente ha tenido lugar en Leganés. Cuatro personas han resultado heridas en un accidente en la atracción El Mexicano XXL de la feria instalada en Leganés con motivo de las fiestas de San Nicasio.

Tal y como ha comunicado el Ayuntamiento de la localidad, los heridos han sufrido heridas leves y han sido trasladados al Hospital Severo de Leganés. En concreto, el accidente se ha producido cuando se ha desprendido uno de los bancos articulados por un brazo mecánico donde había varias personas sentadas. Dos jóvenes y una menor estaban en esos asientos en el momento del percance y han quedado atrapadas. Posteriormente, han sido rescatadas por varias personas.

El Ayuntamiento de Leganés se ha pronunciado sobre este accidente y ha informado de que la atracción permanecerá "cerrada hasta nuevo aviso". Asimismo, la encargada de confirmar el cierre de la atracción ha sido la Policía Nacional, que ha precintado la atracción.

Desde el Consistorio, han deseado una pronta recuperación a los afectados y han reiterado que dicha atracción había pasado todos los controles. Asimismo, han detallado que los propietarios de la misma tenían toda la documentación en regla.

Tres menores resultaron heridas tras salir despedidas de una atracción en la feria de Castro Urdiales

Tres menores de 14 y 15 años resultaron heridas en un accidente en una atracción de feria, conocida como el 'Saltamontes', en Castro Urdiales, en Cantabria.

Este accidente se produjo alrededor de las 19:00 horas de la tarde en la Plaza de La Barreda, lugar donde estaban instaladas las atracciones por la celebración de la Semana Grande de Castro.

Las tres chicas se montaron en el 'saltamontes'. Al sentarse, el asiento que ocupaban se soltó y, en un momento determinado, cuando el aparato estaba girando, ese asiento quedó "semicolgado".

Fue en ese momento cuando las niñas cayeron, a excepción de una, la cual permaneció agarrada a la barrera de protección y colgando del asiento, tal y como señaló las regidora basándose en el testimonio de los testigos presenciales y en la información aportada por la Policía Local, miembros de Protección Civil y la Guardia Civil.

Tras este accidente, una de las menores presentaba una brecha en la cabeza y varias contusiones. Tal y como comentó la alcaldesa, la niña "se encuentra bien y todos estamos más tranquilos".

Tras el suceso, las tres fueron trasladadas al Hospital de Cruces, en Baracaldo. Posteriormente, fueron dadas de alta y se encuentran "bien" dentro de la "gravedad y el susto del accidente".

