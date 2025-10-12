Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El calvario de Álex Mumbrú: un mes ingresado en el hospital y 16 kilos menos

El seleccionador alemán y exjugador español sigue en el hospital de Barcelona por una pancreatitis aguda tras ganar el Eurobasket.

El seleccionador alemán Álex MumbrúEP

Luis F. Castillo
Publicado:

El entrenador de la selección alemana de baloncesto, Álex Mumbrú, sigue ingresado en el hospital de Barcelona desde el pasado 15 de septiembre, un día después de conquistar el Eurobasket como seleccionador. El técnico de 46 años se recupera de una pancreatitis aguda que ya le obligó a ser hospitalizado en Tampere (Finlandia) durante el torneo y le impidió dirigir a su equipo en la fase final disputada en Riga.

Mumbrú lleva casi un mes ingresado y los médicos estiman que deberá permanecer hospitalizado al menos una semana más, según informa Mundo Deportivo. Durante este tiempo ha sido alimentado e hidratado por vía intravenosa, y no ha sido hasta esta semana cuando ha podido empezar a ingerir alimentos semisólidos. El proceso ha sido largo y exigente: el técnico habría perdido 16 kilos desde el inicio del tratamiento.

Operación de vesícula

Su salida del hospital no supondrá el alta médica definitiva. Los médicos han previsto que, una vez en su domicilio, Mumbrú deberá guardar reposo absoluto antes de someterse a una operación para extirpar la vesícula, una medida habitual en estos casos.

La intervención busca prevenir futuras complicaciones, ya que la vesícula es el órgano donde se forman los cálculos biliares que provocan la pancreatitis al obstruir el conducto biliar común compartido por la vesícula y el páncreas.

Mumbrú, que firmó uno de los mayores éxitos recientes del baloncesto alemán con la medalla de oro europea, continúa centrado en su recuperación con el objetivo de volver a los banquillos una vez supere por completo este contratiempo de salud.

