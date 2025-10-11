Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Selección española

España perdona una goleada a Georgia y encarrila su billete al Mundial 2026 (2-0)

Yeremy Pino y Oyarzabal ponen los goles en el Martínez Valero. Pedri guió a una Roja con pleno de victorias y Ferran Torres falló un penalti.

Espa&ntilde;a celebra uno de los goles a Georgia

España celebra uno de los goles a GeorgiaEFE

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

La selección española continúa imparable. El equipo de Luis de la Fuente firmó este sábado en Elche su tercera victoria en tres partidos de la fase de clasificación para el Mundial 2026, al imponerse por 2-0 a Georgia gracias a los goles de Yeremy Pino y Mikel Oyarzabal, máximo artillero de la 'era De la Fuente'. España lidera el Grupo E con tres puntos de ventaja sobre Turquía y se queda a un partido de igualar la mejor racha de imbatibilidad de su historia: 29 encuentros oficiales sin perder.

Pese a las bajas de Lamine Yamal y Nico Williams, la Roja fue muy superior en un Martínez Valero lleno, donde mantiene un pleno de siete victorias en siete partidos. La figura de Pedri volvió a marcar la diferencia en un encuentro dominado de principio a fin en el que España pudo golear.

Un fogonazo de Pedri gesta el primer gol

España comenzó con ritmo y pronto asedió el área rival. El primer tanto se empezó a gestar en las botas de Pedri, quien colgó un balón al corazón del área que bajó Le Normand para cedérselo a Yermy Pino en boca de gol. Poco después Ferran Torres provocó un penalti que él mismo ejecutó, pero Mamardashvili lo detuvo para mantener viva a Georgia en el encuentro.

El conjunto visitante apenas inquietó a Unai Simón, mientras que Mikel Merino rozó el segundo antes del descanso con un disparo alto dentro del área.

Oyarzabal sentencia y España se divierte

En la segunda mitad, España siguió mandando. Pedro Porro y Oyarzabal estrellaron sendos disparos en la madera antes de que el capitán de la Real Sociedad sentenciara el duelo en el minuto 64 con un brutal lanzamiento de falta directa. Fue su duodécimo gol con De la Fuente en el banquillo, confirmando su papel como referente ofensivo.

Con el marcador encarrilado, el técnico riojano movió el banquillo: debutó Pablo Barrios, y Pedri y Oyarzabal se marcharon ovacionados. España controló el final con solvencia y pudo ampliar la ventaja, pero Ferran Torres volvió a toparse con el portero georgiano.

La vigente campeona de Europa selló así un nuevo triunfo de autoridad. Si el próximo martes no pierde en Valladolid ante Bulgaria, igualará el récord histórico de 29 partidos sin caer establecido por la selección de Vicente del Bosque entre 2010 y 2013.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Un tiroteo tras un partido de fútbol americano deja cuatro muertos y 12 heridos en Misisipi

Un tiroteo tras un partido de fútbol americano deja 4 muertos y 12 heridos en Misisipi

Publicidad

Deportes

España celebra uno de los goles a Georgia

España perdona una goleada a Georgia y encarrila su billete al Mundial 2026 (2-0)

Tadej Pogacar, exultante con su Giro de Lombardía consecutivo

Monumental Pogacar: conquista su quinto Giro de Lombardía consecutivo e iguala otro récord de Merckx

Raúl Asencio, en el Mundial de Clubes en Estados Unidos

'Caso Asencio': La víctima de menor edad también retira la acusación contra el jugador del Real Madrid

Un tiroteo tras un partido de fútbol americano deja 4 muertos y 12 heridos en Misisipi
Estados Unidos

Un tiroteo tras un partido de fútbol americano deja cuatro muertos y 12 heridos en Misisipi

Borja Pérez se corona en la Trans-Nomad, la carrera más importante de Europa
Cicloalpinismo

Borja Pérez se corona en la Trans-Nomad, la carrera de cicloalpinismo más importante de Europa

Kylian Mbappé, tocado en el partido con Francia
Real Madrid

Mbappé brilla con Francia pero regresa a Madrid con un golpe en el tobillo

El delantero francés se sometió a pruebas médicas que descartan una lesión grave y podrá reaparecer ante el Getafe en Liga si evoluciona bien.

Novak Djokovic, renqueante en el Masters 1.000 de Shanghái
China

Un renqueante Djokovic cae ante el desconocido Vacherot y se despide del Masters 1.000 de Shanghái

El serbio, lastrado por molestias físicas y el sofocante calor, cae en semifinales ante el número 204 del mundo. Vacherot se enfrentará en la final a su primo Rinderknech.

Janniks Sinner, atendido por el fisio antes de retirarse en Shanghái

Adriano Panatta cuestiona el calendario de Sinner de final de año: "Se puede decir que no con antelación, Alcaraz lo hizo"

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, con los trofeos de Tokio y Pekín

Jakub Mensik, sobre Alcaraz y Sinner: "Intentamos alcanzarlos, es nuestro trabajo, pero..."

Jude Bellingham durante el Real Madrid-Las Palmas

Jude Bellingham: "Ha habido momentos en los que me he sentido vulnerable y he dudado de mí mismo"

Publicidad