España perdona una goleada a Georgia y encarrila su billete al Mundial 2026 (2-0)

La selección española continúa imparable. El equipo de Luis de la Fuente firmó este sábado en Elche su tercera victoria en tres partidos de la fase de clasificación para el Mundial 2026, al imponerse por 2-0 a Georgia gracias a los goles de Yeremy Pino y Mikel Oyarzabal, máximo artillero de la 'era De la Fuente'. España lidera el Grupo E con tres puntos de ventaja sobre Turquía y se queda a un partido de igualar la mejor racha de imbatibilidad de su historia: 29 encuentros oficiales sin perder.

Pese a las bajas de Lamine Yamal y Nico Williams, la Roja fue muy superior en un Martínez Valero lleno, donde mantiene un pleno de siete victorias en siete partidos. La figura de Pedri volvió a marcar la diferencia en un encuentro dominado de principio a fin en el que España pudo golear.

Un fogonazo de Pedri gesta el primer gol

España comenzó con ritmo y pronto asedió el área rival. El primer tanto se empezó a gestar en las botas de Pedri, quien colgó un balón al corazón del área que bajó Le Normand para cedérselo a Yermy Pino en boca de gol. Poco después Ferran Torres provocó un penalti que él mismo ejecutó, pero Mamardashvili lo detuvo para mantener viva a Georgia en el encuentro.

El conjunto visitante apenas inquietó a Unai Simón, mientras que Mikel Merino rozó el segundo antes del descanso con un disparo alto dentro del área.

Oyarzabal sentencia y España se divierte

En la segunda mitad, España siguió mandando. Pedro Porro y Oyarzabal estrellaron sendos disparos en la madera antes de que el capitán de la Real Sociedad sentenciara el duelo en el minuto 64 con un brutal lanzamiento de falta directa. Fue su duodécimo gol con De la Fuente en el banquillo, confirmando su papel como referente ofensivo.

Con el marcador encarrilado, el técnico riojano movió el banquillo: debutó Pablo Barrios, y Pedri y Oyarzabal se marcharon ovacionados. España controló el final con solvencia y pudo ampliar la ventaja, pero Ferran Torres volvió a toparse con el portero georgiano.

La vigente campeona de Europa selló así un nuevo triunfo de autoridad. Si el próximo martes no pierde en Valladolid ante Bulgaria, igualará el récord histórico de 29 partidos sin caer establecido por la selección de Vicente del Bosque entre 2010 y 2013.

