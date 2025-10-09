La frase de Zizou Bergs nada más perder ante Novak Djokovic en la red: "¡Tengo que dejar de idolatrarte!"

Novak Djokovic imperó ante Zizou Bergs en los cuartos de final del Másters de Shanghái y se metió por décima vez en la semifinal del torneo chino. Fueron una hora y 50 minutos de partido para que el ganador de 24 grand slam certificará su semifinal número 80 en torneos ATP1000. El de Belgrado esta a dos triunfos de su 41º másters 1.000 y el título 101 de su legendaria carrera.

Bergs, tenista número 44 de la ATP, sufrió en primera persona lo que supone medirse a Novak Djokovic en una pista de tenis. Con 5-5 en el segundo set, 30 iguales y el belga al saque, el tenista serbio salvó de forma increíble hasta cuatro smash del jugador belga para llevarse un punto que, a la postre, fue clave para el triunfo de Nole.

Fue una defensa brutal de Novak Djokovic que le iba a brindar la ocasión de romper el servicio de Bergs y poner la directa hacia la victoria. El tenista belga, tras ese momento en la pista, felicitó al de Belgrado en la red y el soltó una frase lapidaria "¡Hombre, tengo que dejar de idolatrarte!"

Por su parte, Novak Djokovic reconoció a pie de pista, tras meterse en las semifinales, que durante el partido "solo intentaba sobrevivir en la cancha".

"Estas condiciones son muy desafiantes para todos los jugadores estos días, y yo solo intentaba mantenerme con vida en la cancha. Me alegro de haber superado este obstáculo", admitía el jugador serbio de 38 años.

Novak Djokovic se medirá el próximo sábado al monegasco Valentin Vacherot en las semifinales del Másters de Shanghái. La otra semifinal la jugarán los ganadores de los otros dos partidos de cuartos de final de este viernes: Arthur Rinderknech - Felix Auger-Aliassime y Daniil Medvedev - Alex de Miñaur.

