Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

La frase de Zizou Bergs nada más perder ante Novak Djokovic en la red: "¡Tengo que dejar de idolatrarte!"

Zizou Bergs felicitó al serbio en la red y le soltó una frase que está siendo muy comentada en Shanghái.

Zizou Bergs se abraza con Novak Djokovic en Shangh&aacute;i

Zizou Bergs se abraza con Novak Djokovic en ShangháiGetty Images

Publicidad

Novak Djokovic imperó ante Zizou Bergs en los cuartos de final del Másters de Shanghái y se metió por décima vez en la semifinal del torneo chino. Fueron una hora y 50 minutos de partido para que el ganador de 24 grand slam certificará su semifinal número 80 en torneos ATP1000. El de Belgrado esta a dos triunfos de su 41º másters 1.000 y el título 101 de su legendaria carrera.

Bergs, tenista número 44 de la ATP, sufrió en primera persona lo que supone medirse a Novak Djokovic en una pista de tenis. Con 5-5 en el segundo set, 30 iguales y el belga al saque, el tenista serbio salvó de forma increíble hasta cuatro smash del jugador belga para llevarse un punto que, a la postre, fue clave para el triunfo de Nole.

Fue una defensa brutal de Novak Djokovic que le iba a brindar la ocasión de romper el servicio de Bergs y poner la directa hacia la victoria. El tenista belga, tras ese momento en la pista, felicitó al de Belgrado en la red y el soltó una frase lapidaria "¡Hombre, tengo que dejar de idolatrarte!"

Por su parte, Novak Djokovic reconoció a pie de pista, tras meterse en las semifinales, que durante el partido "solo intentaba sobrevivir en la cancha".

"Estas condiciones son muy desafiantes para todos los jugadores estos días, y yo solo intentaba mantenerme con vida en la cancha. Me alegro de haber superado este obstáculo", admitía el jugador serbio de 38 años.

Novak Djokovic se medirá el próximo sábado al monegasco Valentin Vacherot en las semifinales del Másters de Shanghái. La otra semifinal la jugarán los ganadores de los otros dos partidos de cuartos de final de este viernes: Arthur Rinderknech - Felix Auger-Aliassime y Daniil Medvedev - Alex de Miñaur.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Sebastián Álvaro, sobre los alpinistas que estaban atrapados en el Everest: "Se coloca a gente que no debe de estar en ese sitio"

Rescate de alpinistas en el Everest

Publicidad

Deportes

Zizou Bergs se abraza con Novak Djokovic en Shanghái

La frase de Zizou Bergs nada más perder ante Novak Djokovic en la red: "¡Tengo que dejar de idolatrarte!"

Novak Djokovic y Zizou Bergs se saludan tras el partido en Shanghái

Novak Djokovic, tras ganar a Bergs: "Para ser sincero, solo intentaba sobrevivir en la pista"

Mbappé y Vinícius celebra un gol con el Real Madrid

Mbappé: "Tengo una muy buena relación con Vinícius, muchísimo mejor este año"

Joan Laporta, Aleksander Ceferin y Nasser Al-Khelaifi, en Montjuic
Fútbol

Nasser Al-Khelaifi: "La Superliga estaba muerta antes de su inicio"

Iker y Eneko Popu en el Pilar del Texu
Alpinismo

Los hermanos Pou conquistan el Pilar del Texu en libre: "¡Una vía brutal!"

Noelia Gómez, triple medalla de oro en los EuroGames 112
Natación

Triple oro en los EuroGames 112 para Noelia Gómez, la guardia civil que brilla en natación

La guardia civil Noelia Gómez ha hecho historia en los EuroGames 112 con triple medalla de oro en tres disciplinas de natación: braza, estilos y crol.

Novak Djokovic se lleva la mano a la oreja tras ganar un punto ante Zizou Bergs
Tenis

Los dos puntazos de Novak Djokovic ante Zizou Bergs en Shanghái: el serbio desafía a la lógica a sus 38 años

El ganador de 24 grand slam superó a Zizou Bergs para meterse en su décima semifinal en Shanghái. ¡Pasen y vean las dos genialidades de Novak Djokovic a sus 38 años y 4 meses!"

Novak Djokovic celebra un punto ante Zizou Bergs en Shanghái

Novak Djokovic supera a Zizou Bergs y se cita con Valentin Vacherot en las semifinales de Shanghái

Recreación Everest

El precio de transformar el Everest en un parque temático: "No es nada excepcional lo que les ha ocurrido"

Vinícius Jr en una sauna

Incendio en casa de Vinícius tras quemarse la sauna del sótano

Publicidad