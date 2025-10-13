Ranking ATP: Alcaraz se consolida en el número 1 y Valentin Vacherot asciende 164 posiciones

Carlos Alcaraz sigue este lunes como número 1 del mundo y con una diferencia de 1.340 respecto a Jannik Sinner. El murciano, ausente del Masters 1.000 de Shanghái por lesión, refuerza su primera posición en el ranking después de la retirada del de San Cándido ante Griekspoor en los 1/16 de final. El italiano se ha dejado 950 puntos en el torneo chino al no defender su corona del año pasado. El monegasco Valentin Vacherot, sorprendente ganador en Shanghái, es el gran protagonista del rankingh ATP al ascender 164 posiciones y pasara del puesto 204º al 40º. Su primo Arthur Rinderknech, al que se impuso en la final disputada este domingo, mejora 26 puestos y es el 28º tenista del mundo.

Carlos Alcaraz sigue como número 1 del mundo, posición que recupero tras ganar el US Open ante Jannik Sinner, con 11.340 puntos. El de San Cándido es segundo con 10.000 unidades y, a partir de ahí, un gran hueco con el tercer puesto del ranking: el alemán Alexander Zverev (5.930 puntos). Taylor Fritz es cuarto (4.645 puntos) y Novak Djokovic sigue en el quinto puesto del ranking ATP, con 4.580 unidades.

Ben Shelton, Alex de Miñaur, Lorenzo Musetti, Jack Draper y Karen Khachanov completan el top-10 de la ATP. El único cambio en el 'top 10' es el ascenso a la octava plaza del italiano Lorenzo Musetti, con 3.645 puntos, en detrimento del británico Jack Draper, noveno con 3.590.

El español Alejandro Davidovich continúa en el vigésimo puesto, justo por delante del argentino Francisco Cerúndolo, en tanto que Jaume Munar baja al 42.

Ranking ATP

1. Carlos Alcaraz (11.340 puntos)

2. Jannik Sinner (10.000 puntos)

3. Alexander Zverev (5.930 puntos)

4.Taylor Fritz (4.645 puntos)

5. Novak Djokovic (4.580 puntos)

6. Ben Shelton (4.100 puntos)

7. Alex de Miñaur (3.935 puntos)

8. Lorenzo Musetti (3.645 puntos)

9. Jack Draper (3.590 puntos)

10. Karen Khachanov (3.190 puntos)

Alcaraz reaparece en el Six Kings Slam

Carlos Alcaraz regresará esta semana a la acción, tras ausentarse de la cita en Shanghái, en el torneo de exhibición del Six Kings Slam en Arabia Saudí. El murciano disputará la primera semifinal este jueves ante el ganador del Taylor Fritz - Alexander Zverev. La otra semifinal la disputará Novak Djokovic ante el ganador del Jannik Sinner - Stefanos Tsitsipas.

Alcaraz, número 1 del mundo desde el pasado 8 de septiembre, solo debe defender 300 puntos hasta el final de temporada (100 en el Masters 1.000 de París-Bercy y 200 en las Nitto ATP Finals), mientras que Jannik Sinner debe defender 1.500 puntos como campeón invicto de las Nitto ATP Finals de Turín.

El tenista murciano, siempre que gane el Masters de París - Bercy y las Nitto ATP Finals, podría terminar el año con un máximo de 13.540 puntos.

