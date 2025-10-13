Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

Ranking ATP: Alcaraz se consolida en el número 1 y Valentin Vacherot asciende 164 posiciones

El monegasco Valentin Vacherot, ganador del Masters 1.000 de Shanghái, asciende del 204º al 40º puesto del ranking ATP. Carlos Alcaraz es más número 1 y abre una brecha de 1.340 respecto a Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se estrechan la mano tras la final del US Open

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se estrechan la mano tras la final del US OpenGetty Images

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Carlos Alcaraz sigue este lunes como número 1 del mundo y con una diferencia de 1.340 respecto a Jannik Sinner. El murciano, ausente del Masters 1.000 de Shanghái por lesión, refuerza su primera posición en el ranking después de la retirada del de San Cándido ante Griekspoor en los 1/16 de final. El italiano se ha dejado 950 puntos en el torneo chino al no defender su corona del año pasado. El monegasco Valentin Vacherot, sorprendente ganador en Shanghái, es el gran protagonista del rankingh ATP al ascender 164 posiciones y pasara del puesto 204º al 40º. Su primo Arthur Rinderknech, al que se impuso en la final disputada este domingo, mejora 26 puestos y es el 28º tenista del mundo.

Carlos Alcaraz sigue como número 1 del mundo, posición que recupero tras ganar el US Open ante Jannik Sinner, con 11.340 puntos. El de San Cándido es segundo con 10.000 unidades y, a partir de ahí, un gran hueco con el tercer puesto del ranking: el alemán Alexander Zverev (5.930 puntos). Taylor Fritz es cuarto (4.645 puntos) y Novak Djokovic sigue en el quinto puesto del ranking ATP, con 4.580 unidades.

Ben Shelton, Alex de Miñaur, Lorenzo Musetti, Jack Draper y Karen Khachanov completan el top-10 de la ATP. El único cambio en el 'top 10' es el ascenso a la octava plaza del italiano Lorenzo Musetti, con 3.645 puntos, en detrimento del británico Jack Draper, noveno con 3.590.

El español Alejandro Davidovich continúa en el vigésimo puesto, justo por delante del argentino Francisco Cerúndolo, en tanto que Jaume Munar baja al 42.

Ranking ATP

1. Carlos Alcaraz (11.340 puntos)

2. Jannik Sinner (10.000 puntos)

3. Alexander Zverev (5.930 puntos)

4.Taylor Fritz (4.645 puntos)

5. Novak Djokovic (4.580 puntos)

6. Ben Shelton (4.100 puntos)

7. Alex de Miñaur (3.935 puntos)

8. Lorenzo Musetti (3.645 puntos)

9. Jack Draper (3.590 puntos)

10. Karen Khachanov (3.190 puntos)

Alcaraz reaparece en el Six Kings Slam

Carlos Alcaraz regresará esta semana a la acción, tras ausentarse de la cita en Shanghái, en el torneo de exhibición del Six Kings Slam en Arabia Saudí. El murciano disputará la primera semifinal este jueves ante el ganador del Taylor Fritz - Alexander Zverev. La otra semifinal la disputará Novak Djokovic ante el ganador del Jannik Sinner - Stefanos Tsitsipas.

Alcaraz, número 1 del mundo desde el pasado 8 de septiembre, solo debe defender 300 puntos hasta el final de temporada (100 en el Masters 1.000 de París-Bercy y 200 en las Nitto ATP Finals), mientras que Jannik Sinner debe defender 1.500 puntos como campeón invicto de las Nitto ATP Finals de Turín.

El tenista murciano, siempre que gane el Masters de París - Bercy y las Nitto ATP Finals, podría terminar el año con un máximo de 13.540 puntos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

De la Fuente: "Sé cómo funciona esto, pero no hay conflicto con Flick ni con el Barça por Lamine"

De la Fuente, en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas

Publicidad

Deportes

Valentin Vacherot celebra la victoria en Shanghái

Valentin Vacherot y su gesta histórica en Shanghái: "Es simplemente una locura"

Ferran Torres, en el partido ante Georgia en Elche

Ferran Torres, baja para el partido ante Bulgaria por "molestias musculares"

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se estrechan la mano tras la final del US Open

Ranking ATP: Alcaraz se consolida en el número 1 y Valentin Vacherot asciende 164 posiciones

Carlos Alcaraz, en el Six Kings Slam del año pasado
Tenis

Six Kings Slam 2025: Horario, fechas, participantes y rivales de Carlos Alcaraz

Despegar en un coche eléctrico rozando los 500 km/h: así es el YangWang U9 Extreme
Récord

Despegar en un coche eléctrico rozando los 500 km/h: así es el YangWang U9 Extreme

Mikel Oyarzabal en el partido contra Georgia
Selección española

Oyarzabal se consolida como el '9' de España para el Mundial 2026

Sexto partido consecutivo como titular y máximo goleador de la 'era De la Fuente'.

Kylian Mbappé con la selección francesa
Francia

Mbappé avisa a España: "Tienen jugadores que no saben lo que es un Mundial"

El francés reconoce el gran momento de la selección española, a la que considera "el mejor equipo de Europa", pero lanza una advertencia.

Alberto Contador en conexión con Antena 3 Deportes

Alberto Contador se rinde a Tadej Pogacar: "Es un extraterrestre"

El seleccionador alemán Álex Mumbrú

El calvario de Álex Mumbrú: un mes ingresado en el hospital y 16 kilos menos

Valentin Vacherot en el Masters 1.000 de Shanghái

Un histórico Vacherot se lleva la final de Shanghái ante su primo Rinderknech

Publicidad