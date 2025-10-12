Día de la Hispanidad
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: Los Reyes abandonan el desfile para acudir al besamanos en la Casa Real
Sigue en directo la última hora del Desfile Militar de hoy por el Día de la Hispanidad.
Publicidad
Casi 4.000 militares, 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados participaban hoy en el tradicional desfile del Día de la Hispanidad presidido por los reyes Felipe y Letizia, que este año conmemora el 20 aniversario de la UME y no ha contado con la Patrulla Águila.
Madrid ha vuelto a vestirse de gala para celebrar el Día de la Fiesta Nacional, con un desfile militar en el que han participado 3.847 efectivos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional, además de 162 vehículos y 74 aeronaves.
El Rey Felipe VI y la Reina Letizia han presidido el acto, acompañados por sus hijas, la Princesa Leonor (que ha lucido el uniforme de alférez alumna del Ejército del Aire y del Espacio) y la Infanta Sofía, que ha regresado al desfile tras dos años ausente por sus estudios en Gales.
El recorrido, de 1.540 metros, ha transcurrido desde la Plaza de Carlos V (Atocha) hasta la Plaza de Colón, y ha contado con la presencia de miles de ciudadanos que han mostrado su apoyo a las Fuerzas Armadas y a la labor de la Unidad Militar de Emergencias.
Novedades del desfile
El desfile ha rendido homenaje a la UME, que ha duplicado su presencia en el acto con dos compañías, en reconocimiento a su papel en catástrofes naturales, incendios y misiones internacionales de ayuda humanitaria.
Como novedad, el desfile aéreo ha contado por primera vez con la Formación Mirlo, integrada por instructores de vuelo del Ejército del Aire y del Espacio. Esta nueva unidad ha sustituido a la histórica Patrulla Águila, retirada tras 40 años de servicio, y ha sobrevolado Madrid dibujando en el cielo los colores de la bandera de España.
Abucheos a Sánchez y ausencias destacadas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido con pitos y abucheos a su llegada a la plaza de Cánovas del Castillo, repitiéndose una escena habitual en los últimos años. Aunque el Gobierno ha estado presente casi al completo, se han ausentado las ministras Mónica García (Sanidad) y Sira Rego (Juventud e Infancia), ambas de viaje oficial, además de Ana Redondo (Igualdad) y Pablo Bustinduy (Derechos Sociales).
Entre los presidentes autonómicos, han faltado el lehendakari Imanol Pradales, y los líderes de Canarias, La Rioja, Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia, estos tres últimos pendientes de la evolución de la DANA Alice. Tampoco ha asistido el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha comunicado a la Casa Real que seguirá desde la calle el desfile y no desde la tribuna de autoridades porque considera que así evita "blanquear" al gobierno "corrupto y peligroso" de Pedro Sánchez.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: El Palacio Real toma el relevo con la tradicional recepción
Tras el desfile militar del Día de la Fiesta Nacional, el protagonismo se traslada ahora al Palacio Real, donde los Reyes ofrecen la tradicional recepción institucional ante las más altas autoridades del Estado. Asistirán el presidente del Gobierno, la mayoría de ministros y los presidentes de las principales instituciones. La gran novedad de este año es la presencia de la infanta Sofía, que participa por primera vez en el acto tras alcanzar la mayoría de edad. Estará junto a los Reyes y la princesa Leonor en el besamanos al que se espera que asistan más de un millar de invitados.
El líder de Vox, Santiago Abascal, mantiene su ausencia tanto de la tribuna de autoridades durante el desfile como de la recepción en el Palacio Real, en protesta por la presencia del presidente Pedro Sánchez.
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: Imágenes destacadas de la Casa Real
La Casa Real ha compartido a través de X una serie de imágenes tomadas en el desfile por el Día de la Hispanidad. Destaca el vestido de la reina, que ha elegido el color verde, el uniforme de la Armada de Felipe VI y el uniforme de gala de la Academia General del Aire de la princesa Leonor. También ha destacado el vestido de la infanta Sofía, quien ha reaparecido tras dos años de ausencia en el desfile.
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: La Familia Real, unida en el Día de la Hispanidad
Felipe VI, Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han presidido el desfile del Día de la Fiesta Nacional. Leonor, vestida con el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio, ha vuelto a compartir protagonismo con su hermana Sofía, que reaparece tras dos años ausente por sus estudios en Gales.
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: Miles de personas han salido a las calles de Madrid a ver el desfile
Pese al mal cielo, miles de personas han salido este domingo a las calles de Madrid para acompañar a las Fuerzas Armadas en el desfile del Día de la Fiesta Nacional. Las nubes han obligado a reducir el desfile aéreo, aunque el resto del acto ha transcurrido con normalidad y sin incidentes.
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: Clavijo y Barbón reivindican la unidad y la diversidad en el Día de la Fiesta Nacional
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, han lanzado mensajes institucionales con motivo del Día de la Fiesta Nacional, en los que han destacado la importancia de la unidad desde la diversidad y la necesidad de un patriotismo cívico e inclusivo.
Clavijo ha afirmado en X que este día es una "oportunidad para reflexionar sobre lo que nos une y la riqueza que nace de nuestra diversidad". El presidente canario ha subrayado que las islas aportan "identidad, cultura y compromiso" y se ha mostrado "orgulloso del papel de Canarias en la construcción de un futuro más justo, plural y solidario".
Por su parte, Barbón ha reivindicado un "patriotismo cívico" que se base en más derechos, libertades y justicia social, así como en un Estado del Bienestar fuerte. El líder asturiano ha descrito a España como una nación "plural y diversa, abierta al mundo, acogedora y con futuro".
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: Albares felicita el Día de la Hispanidad
El Ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha felicitado el Día de la Hispanidad a través de su perfil de X: "Hoy celebramos con orgullo lo que somos, un país que lidera el progreso social y económico de Europa, una voz reconocida en el mundo por la paz, la democracia, la solidaridad y el multilateralismo", ha apuntado.
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: Ayuso acusa a Sánchez de "abrir brechas entre españoles"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "abrir brechas entre españoles" y "alimentar una guerra de trincheras y de odios" tras la ausencia de la bandera de España en el vídeo de felicitación institucional por el Día de la Fiesta Nacional.
Antes de asistir a los actos del 12 de octubre en Madrid, Ayuso ha criticado que el presidente "ha decidido que no es el presidente de todos los españoles" y que "España como nación, como proyecto que somos, es lo menos importante para él". Según la dirigente madrileña, Sánchez "está al sondeo, a la demoscopia y al guerracivilismo", pero confía en que "es solo una cuestión de paciencia hasta que podamos cambiar las cosas".
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: Mañueco reivindica el papel de Castilla y León en la historia y felicita a la Guardia Civil
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha felicitado este 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional y de la Hispanidad, destacando el papel de la comunidad como "protagonista de un momento que cambió la historia". En una publicación en su perfil de X, Mañueco ha recordado que esta jornada conmemora "el encuentro entre dos mundos que dio origen a los lazos que unen a millones de personas", subrayando la importancia de Castilla y León en aquel proceso histórico.
El presidente autonómico, que ha asistido en Madrid al acto solemne de homenaje a la Bandera y al desfile militar, ha aprovechado también la fecha del Día del Pilar, patrona de la Guardia Civil, para agradecer el trabajo de los 7.000 agentes del cuerpo en la comunidad. "Presentes en todos los municipios de nuestra tierra, con honor, sacrificio y lealtad. ¡Viva la Guardia Civil!", ha escrito Mañueco, acompañando su mensaje con fotografías junto a miembros de la Benemérita.
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: Sánchez llega entre pitos y abucheos a un desfile con ausencias
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido con pitos y abucheos a su llegada a la plaza de Cánovas del Castillo, donde se ubica la tribuna de autoridades del desfile de la Fiesta Nacional. El jefe del Ejecutivo ha llegado alrededor de las 11:00 horas, minutos antes que Felipe VI y la reina Letizia, que presiden el acto central del Día de la Hispanidad acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía.
Tras recibir honores militares, el Rey ha pasado revista a las tropas y ha saludado a los ministros presentes, con las ausencias destacadas de Mónica García (Sanidad), Sira Rego (Infancia y Juventud), Ana Redondo (Igualdad) y Pablo Bustinduy (Derechos Sociales).
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: Baraka, uno de los más esperados
Entre las unidades más esperadas, los efectivos del Tercio "Gran Capitán" 1º de la Legión desfilarán acompañados de su mascota, 'Baraka', un borrego macho de tres años cuyo nombre en árabe significa "buena suerte"
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: Tras el desfile aéreo, las unidades terrestres toman el protagonismo
Tras el paso de la Formación Mirlo en el desfile aéreo, el protagonismo ha pasado a las unidades terrestres, que han iniciado su recorrido encabezadas por la sección de motos de la Guardia Real. En total, participan 123 vehículos, 39 motocicletas, 229 caballos y 6 perros, según informa EFE.
En el desfile marchan unidades del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, además de efectivos de la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Real y representantes de Protección Civil y otros organismos de seguridad y emergencias. La UME, que celebra este año su 20 aniversario, ha duplicado su presencia desfilando con dos compañías en lugar de la habitual.
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: Llamativa reducción del número de aviones en el desfile aéreo
El desfile aéreo del Día de la Fiesta Nacional ha presentado este año una reducción notable en el número de aeronaves que han sobrevolado el cielo de Madrid. En esta edición, marcada por el vigésimo aniversario de la Unidad Militar de Emergencias, no ha participado la tradicional Patrulla Águila, que durante cuatro décadas había sido la encargada de pintar la bandera de España en el aire.
Los clásicos C-101, conocidos como "culopollos", han sido sustituidos por cinco aeronaves Pilatus PC-21 de la nueva Formación Mirlo, que por primera vez ha realizado el sobrevuelo con humos de color que simulan la bandera nacional.
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: El rey comenta con la princesa Leonor el paso de la Formación Mirlo en el cielo de Madrid
Desde la tribuna real, el rey Felipe VI ha comentado con la princesa Leonor el espectacular paso de la Formación Mirlo, que ha surcado el cielo de Madrid dejando tras de sí los colores de la bandera de España durante el desfile de la Fiesta Nacional.
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: Abren los dos F-18 del ala 12 y otros dos del ala 15
Se ha reducido el número de unidades en cada una de las formaciones. Aunque antes eran 6, este año han optado por 4 F-18: 2 del ala 12 y otros dos del ala 15, por motivos de seguridad de vuelo a causa de la poca visibilidad en el cielo.
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: Homenaje a los caídos por España en el desfile del 12 de octubre
El desfile de la Fiesta Nacional ha vivido uno de sus momentos más solemnes con el homenaje a los caídos por España. Durante el acto, ha sonado "La muerte no es el final", el himno católico compuesto por el sacerdote Cesáreo Gabaráin Azurmendi, cuyas estrofas "Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos carne de un ciego destino" han acompañado el silencio y la emoción del público.
El Rey Felipe VI, junto a la princesa Leonor y el resto de las autoridades, ha entonado el canto mientras se rendía tributo a quienes dieron su vida por el país.
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo:: La Formación Mirlo toma el relevo de la Patrulla Águila
Por primera vez en 40 años, la Patrulla Águila no ha sido la encargada de dibujar la bandera de España en el cielo durante el desfile de la Fiesta Nacional. En esta edición, el protagonismo ha recaído en la Formación Mirlo, que ha puesto el broche final al homenaje a los caídos en acto de servicio y al acto central del 12 de octubre.
Esta nueva unidad del Ejército del Aire y del Espacio está compuesta por instructores de vuelo con amplia experiencia y pilota los modernos Pilatus PC-21, aviones que sustituyen al histórico C-101, retirado del servicio este 2025.
La Formación Mirlo ha sido la encargada de realizar el sobrevuelo con los humos tricolor, simulando la bandera nacional. Según ha informado el Ministerio de Defensa, los pilotos fueron seleccionados para garantizar "las mayores garantías de éxito" en esta primera participación en el desfile.
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: El Rey y la princesa de Asturias depositan la corona de laurel
El rey Felipe VI, junto a la princesa Leonor, depositan la corona de laurel a todos aquellos que dieron su vida por España. También se escucha un responso en su honor.
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: Izado de la bandera en el Día de la Fiesta Nacional
Se produce el izado de la bandera de España, de 35 metros cuadrados, al compás del himno nacional y entre salvas de honor, en el marco del desfile del 12 de octubre.
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: El presidente del Gobierno recibe abucheos en su llegada
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho su entrada poco después de los Reyes. Una vez más, los abucheos han acompañado su llegada en cuanto los asistentes han advertido su presencia. Desde 2019, Sánchez ha recibido pitadas anuales en este acto, y cada vez retrasa más su aparición para coincidir con la llegada de los Reyes y mitigar las protestas del público. En 2022, incluso llegó después que los monarcas, lo que obligó al jefe de protocolo de Zarzuela a pedirles que esperaran unos segundos en el vehículo oficial.
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: El salto de los paracaidistas
Ha llegado el momento más esperado: el salto de los paracaidistas portando la bandera nacional que va a ser izada. Los componentes de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA) efectúan el salto portando la bandera nacional. Este año la responsabilidad ha caído en el sargento 1º Óscar Marsal Hernández, con 3.389 saltos a sus espaldas, a quien le ha correspondido el honor de portar la bandera de España, de 24 metros cuadrados y 15 kilos de peso. El sargento 1º José Carlos González Herrera ha actuado como guía y ha efectuado más de 3.000 lanzamientos.
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: El Rey luce el uniforme de la Armada, Letizia un elegante vestido verde
La infanta Sofía, segunda en la línea de sucesión al trono, regresa al desfile tras dos años de ausencia, periodo en el que cursaba estudios en el UWC Atlantic College de Gales. La joven, que alcanzó la mayoría de edad el pasado abril, participará después en su primera recepción oficial en el Palacio Real, junto a sus padres y su hermana.
El rey Felipe VI luce el uniforme de gala de la Armada y las condecoraciones del Capitán General de las Fuerzas Armadas, mientras que la princesa Leonor estrena su uniforme de alférez alumna de la Academia General del Aire y del Espacio, donde completa su formación militar. La reina Letizia ha optado por un elegante vestido verde, y la infanta Sofía viste de negro, en un conjunto sobrio y sofisticado.
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: La Familia Real, escoltada por el Batallón a caballo de la Guardia Real
La Familia Real ha llegado a la plaza de Cánovas del Castillo escoltada por el Batallón a caballo de la Guardia Real, entre vítores y aplausos de los miles de ciudadanos que llenan el paseo del Prado. Los reyes Felipe VI y Letizia han recorrido el trayecto en uno de los Rolls-Royce de Patrimonio Nacional, mientras que en el vehículo posterior viajaban la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía.
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: Llegada de los Reyes junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía
Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, han llegado para presidir el desfile del Día de la Fiesta Nacional.
Los monarcas y la princesa de Asturias, que luce el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio, han accedido a la tribuna real a las 11:00 horas, tras la llegada del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otras autoridades del Estado.
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: La Familia Real saluda a Pedro Sánchez y a Díaz Ayuso
En su llegada, los Reyes Felipe VI, doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han saludado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Entre vítores, bajaban del coche para dar comienzo al desfile por el Día de la Hispanidad marcado por el himno nacional.
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: Presidentes autonómicos que no asisten al desfile
Como ya es tradición el lehendakari vasco, Imanol Pradales, no asistirá al desfile. Tampoco lo harán esta vez los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo, y de La Rioja, Gonzalo Capellán, por coincidir con actos programados en sus comunidades. Carlos Mazón comunicó en el día de ayer que se quedaría en la Comunidad Valenciana para estar pendiente de la "variabilidad de las previsiones meteorológicas", al igual que el presidente murciano Fernando López Miras, que fue el primero que comunicó Rey que no acudiría a los actos organizados hoy en Madrid con motivo del Día de la Hispanidad. La última en comunicar su ausencia fue Marga Prohens, presidenta del Govern balear debido a las lluvias torrenciales que afectan al archipiélago a causa de la Dana Alice.
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: Salvador Illa: "Debemos proteger a esta España de todos y todas"
El presidente de la Generalitat de Cataluña ha conmemorado el Día de la Hispanidad con un mensaje a través de X en el que pide "garantizar la pluralidad y diversidad de España, de sus territorios y de sus lenguas. En un momento como éste, de cambios tan profundos, debemos proteger a esta España de todos y todas y poner el acento en lo que nos une", ha añadido.
Día de la Hispanidad 2025, en directo | Sánchez felicita a los miembros de la Guardia Civil
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado a los miembros de la Guardia Civil en el día de su patrona, Nuestra Señora la Virgen del Pilar, "por velar por la seguridad del país". "Servir y proteger. Ese es su lema y no hay mejores palabras que definan la esencia de la Guardia Civil", ha publicado Sánchez en la red social X.
Día de la Hispanidad 2025, en directo | Sánchez felicita el Día de la Fiesta Nacional
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitó este 12 de octubre mostrando "orgullo de ser español" y de un país que "se moviliza por los derechos sociales y las causas justas". "Orgullo de nuestro país, de su gente, de su solidaridad y diversidad, de su riqueza cultural y su patrimonio natural", ha afirmado. "Un país con memoria, sobre todo, con futuro" y que "es la suma de las grandes y las pequeñas cosas", dice Sánchez.
Día de la Hispanidad 2025, en directo | Robles, a los militares en el exterior: "Hacen de España, un gran país"
La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha dirigido a los militares desplegados en misiones en el exterior que "hacen de España, un gran país". Según informó Defensa, Robles inició la jornada del 12 de octubre, como cada año, manteniendo una videoconferencia con los contingentes desplegados en misiones en el exterior, a los que la titular de Defensa les trasladó su reconocimiento porque "ustedes hacen de España, un gran país. Por eso, no hay mejor día para que nuestra bandera ondee bien alto".
Irak, Lituania, Rumanía o el centro de África son algunos de los lugares donde las Fuerzas Armadas españolas contribuyen a la paz. Ya sea en el marco de la OTAN, la ONU o la Unión Europea, el agradecimiento por la profesionalidad de los militares españoles es una constante, "lo que pone de manifiesto la enorme reputación que tienen nuestras Fuerzas Armadas, allí donde trabajan", según la ministra.
Día de la Hispanidad 2025, en directo | Calles cortadas en Madrid
El desfile del 12 de octubre provoca como cada año cortes en las carreteras madrileñas. Los cortes se aplicarán, aproximadamente, desde las 7:30 hasta las 14:00 horas. Afectarán a calles principales como el Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos, Plaza de Colón, Plaza de la Lealtad y la glorieta de Carlos V. También permanecerán cerradas al tráfico calles adyacentes como Antonio Maura, Ruiz de Alarcón, Felipe IV, Alfonso XII, Espalter o la Plaza de Murillo.
Entre las 07:00 horas y las 15:00 horas, los cortes se extenderán a otras vías del entorno, incluyendo Atocha, Santa María de la Cabeza, avenida Ciudad de Barcelona, Serrano, Goya, Hermosilla, Ayala, Génova, Paseo de la Castellana y varios accesos transversales hacia Colón y Recoletos.
Día de la Hispanidad 2025, en directo | Feijóo felicita la Hispanidad
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebra la festividad del 12 de Octubre y ha felicitado la Hispanidad en una España que "no es de unos contra otros" sino "de todos", a lo que ha pedido que se sienta "orgullo" de la "historia común". Añade que también está en una lengua que "nos conecta y nos proyecta" porque España es el "orgullo de una historia en común", "la ambición de un futuro compartido" y "la reividicación del amor a nuestro país y la pasión por mejorarlo juntos". "España no es de unos contra otros. España es de todos. Lo mejor está por llegar y lo lograremos jutnos. Feliz doce de octubre. Feliz futuro. Feliz España", ha afirmado.
Día de la Hispanidad 2025, en directo | A qué hora comienza el desfile
El desfile del 12 de octubre comienza a las 11:00 horas con la llegada de los reyes Felipe VI y Letizia a la Tribuna Real. La programación incluye el salto de la PAPEA, la izada de la bandera y el homenaje a los caídos. El desfile terrestre comenzará a las 12:00 y recorrerá el eje Atocha–Colón.
Día de la Hispanidad 2025, en directo | La infanta Sofía participará por primera vez
A diferencia de su hermana, la infanta Sofía acudirá hoy por primera vez a la recepción que los Reyes ofrecen en el Palacio Real con motivo de la conmemoración del Día de la Fiesta Nacional. También estará presente en el acto previo de homenaje a la bandera y el tradicional desfile militar.
Día de la Hispanidad 2025, en directo | La Princesa de Asturias asiste por décima ocasión
La princesa Leonor se situará hoy en la Tribuna Real junto a los Reyes y la infanta Sofía para asistir al tradicional desfile militar del 12 de octubre. Será la décima ocasión en la que la heredera participa en uno de los actos centrales de conmemoración de la Fiesta Nacional. En 2023 la princesa Leonor acudió por primera vez al desfile con uniforme militar como dama cadete del Ejército de Tierra, acaparando la atención de todos los asistentes. En 2024, la guardiamarina Borbón Ortiz lo hizo vestida con el uniforme de gala de la Armada. Este año lo hará como miembro del Ejército del Aire y del Espacio.
Día de la Hispanidad 2025, en directo | Más de 1.700 efectivos participan en el dispositivo de seguridad
Madrid contará con un amplio dispositivo de seguridad con motivo del 12 de octubre, del Día de la Fiesta Nacional. En total contará con más de 1.700 integrantes. Su coordinación se ultimó este martes en la reunión que mantuvieron, en la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, representantes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Delegación del Gobierno; de la Casa del Rey; Presidencia del Gobierno; Ministerio de Defensa; Jefatura Superior de Policía de Madrid; Comandancia de la Guardia Civil; Comisaría General de Seguridad Ciudadana; de las comisarías especiales del Congreso de los Diputados y del Senado; Patrimonio Nacional y Ayuntamiento de Madrid (Policía Municipal, Samur-Protección Civil, Bomberos y Agentes de Movilidad).
El objetivo de este dispositivo es velar para que el homenaje a la bandera de España y el tradicional desfile militar, presidido por los Reyes, transcurran con normalidad.
Día de la Hispanidad 2025, en directo | La formación Mirlo sustituye a la Patrulla Águila
La gran novedad del Desfile de las Fuerzas Armadas será la presencia de la formación Mirlo, que sustituye a la Patrulla Águila. La formación Mirlo son los Pilatus PC-21, unas aeronaves suizas de turbohélice. El nombre de esta formación hace referencia al avión E.3 Mirlo, un antiguo avión de la posguerra.
Día de la Hispanidad 2025, en directo | ¿Por qué se celebra el 12 de octubre?
El 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón desembarcó junto con sus hombres a la isla Guananí, en el archipiélago de las Bahamas, dando comienzo a un puente cultural entre los pueblos de América y España que se mantiene hasta hoy. Fue en 1892, al celebrarse el cuarto centenario del descubrimiento, bajo la regencia de María Cristina, cuando en un real decreto se propuso hacer coincidir esa efeméride con la celebración de la Fiesta Nacional.
"La fecha elegida, el 12 de Octubre, simboliza la efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los Reinos de España en una misma Monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos", se estableció en la ley.
Día de la Hispanidad 2025, en directo | Qué aviones pintan el cielo con la bandera española
Todo está preparado para el Desfile Militar por el Día de la Hispanidad. En él, el cielo se pintará con la bandera española. Este año los PC21 del Ejército del Aire y del Espacio serán los encargados de realizar esta labor.
Día de la Hispanidad 2025, en directo | Presiden los Reyes Felipe VI y doña Letizia
Como cada año, los Reyes Felipe VI y doña Letizia presiden en Madrid los actos centrales por el 12 de octubre, que incluyen el tradicional desfile militar con la participación de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Día de la Hispanidad 2025, en directo
Buenos días y feliz Día de la Hispanidad. Gracias por seguir en directo con nosotros el desfile del 12 de octubre.
Publicidad