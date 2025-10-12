Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: Los Reyes abandonan el desfile para acudir al besamanos en la Casa Real

Casi 4.000 militares, 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados participaban hoy en el tradicional desfile del Día de la Hispanidad presidido por los reyes Felipe y Letizia, que este año conmemora el 20 aniversario de la UME y no ha contado con la Patrulla Águila.

Madrid ha vuelto a vestirse de gala para celebrar el Día de la Fiesta Nacional, con un desfile militar en el que han participado 3.847 efectivos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional, además de 162 vehículos y 74 aeronaves.

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia han presidido el acto, acompañados por sus hijas, la Princesa Leonor (que ha lucido el uniforme de alférez alumna del Ejército del Aire y del Espacio) y la Infanta Sofía, que ha regresado al desfile tras dos años ausente por sus estudios en Gales.

El recorrido, de 1.540 metros, ha transcurrido desde la Plaza de Carlos V (Atocha) hasta la Plaza de Colón, y ha contado con la presencia de miles de ciudadanos que han mostrado su apoyo a las Fuerzas Armadas y a la labor de la Unidad Militar de Emergencias.

Novedades del desfile

El desfile ha rendido homenaje a la UME, que ha duplicado su presencia en el acto con dos compañías, en reconocimiento a su papel en catástrofes naturales, incendios y misiones internacionales de ayuda humanitaria.

Como novedad, el desfile aéreo ha contado por primera vez con la Formación Mirlo, integrada por instructores de vuelo del Ejército del Aire y del Espacio. Esta nueva unidad ha sustituido a la histórica Patrulla Águila, retirada tras 40 años de servicio, y ha sobrevolado Madrid dibujando en el cielo los colores de la bandera de España.

Abucheos a Sánchez y ausencias destacadas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido con pitos y abucheos a su llegada a la plaza de Cánovas del Castillo, repitiéndose una escena habitual en los últimos años. Aunque el Gobierno ha estado presente casi al completo, se han ausentado las ministras Mónica García (Sanidad) y Sira Rego (Juventud e Infancia), ambas de viaje oficial, además de Ana Redondo (Igualdad) y Pablo Bustinduy (Derechos Sociales).

Entre los presidentes autonómicos, han faltado el lehendakari Imanol Pradales, y los líderes de Canarias, La Rioja, Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia, estos tres últimos pendientes de la evolución de la DANA Alice. Tampoco ha asistido el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha comunicado a la Casa Real que seguirá desde la calle el desfile y no desde la tribuna de autoridades porque considera que así evita "blanquear" al gobierno "corrupto y peligroso" de Pedro Sánchez.

