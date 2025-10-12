Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Francia

Mbappé avisa a España: "Tienen jugadores que no saben lo que es un Mundial"

El francés reconoce el gran momento de la selección española, a la que considera "el mejor equipo de Europa", pero lanza una advertencia.

Kylian Mbapp&eacute; con la selecci&oacute;n francesa

Kylian Mbappé con la selección francesaGetty

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

Kylian Mbappé se rindió al excelente momento de la selección española, una de las favoritas para el Mundial 2026 tras encadenar 28 partidos sin perder y conquistar la última Eurocopa, aunque advirtió que la cita mundialista es "diferente".

"Ganaron la Eurocopa jugando muy bien, pero un Mundial es diferente"

Kylian Mbappé

"España es un equipo que tiene mucho control en sus partidos, saben jugar, cómo controlar, técnicamente son muy fuertes. Tienen los perfiles para jugar así. Es una de las pocas selecciones que sus jugadores juegan igual desde pequeños hasta la absoluta", elogió el futbolista del Real Madrid en una entrevista en Universo Valdano.

Sin embargo, Mbappé recordó que el Mundial plantea un reto distinto: "Pero en un Mundial no es tan importante llegar tan bien antes, luego todo puede pasar. España tiene un equipo muy joven, con muchos jugadores que no saben lo que es un Mundial. Para mí son el mejor equipo de Europa, ganaron la Eurocopa jugando muy bien pero un Mundial es diferente y todas las selecciones quieren ganar. Todos miran a España, espero que jueguen bien pero que gane Francia", abundó.

Campeón del mundo en 2018

El delantero habló desde la experiencia de haber sido campeón del mundo con Francia en 2018 y subcampeón en 2022, cuando marcó tres goles en la final ante Argentina. "He jugado dos Mundiales, los conozco muy bien. He vivido todas las emociones posibles, cuando tienes un momento más duro, la presión que es única. Sentir la presión de todo tu país y hacer algo bueno hay que saber manejarlo y no muchos jugadores pueden hacerlo", aseguró.

Mbappé afronta su primera temporada completa con el Real Madrid y tiene en mente volver a conquistar el Mundial. "Espero volver a marcar en una final del Mundial y ganarlo. Es un sueño volver a ganarlo. Perder una final duele mucho, pero en Francia siempre decimos que no hay dos sin tres y espero una tercera final para ganar tras aprender en 2022", valoró.

La final de Qatar ante Argentina

El francés también analizó aquella final perdida en Qatar: "No piensas en marcar en una final de Mundial, piensas en ganar. Los delanteros tenemos que marcar. Fue un partido loco en el que mereció ganar Argentina, jugó mejor el partido aunque hubo momentos que lo fuimos nosotros, pero es merecido. No hay que olvidarlo para buscar ganar en 2026", agregó.

Respecto a las condiciones del próximo Mundial, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, Mbappé restó importancia a las dificultades logísticas y climáticas: "Lo vivimos en el Mundial de Clubes y fue muy complicado pero la gente sabe que un Mundial de selecciones es lo más importante para un futbolista. Haga calor o los campos no sean tan buenos, daremos la vida para intentar ganar", apostilló.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Un renqueante Djokovic cae ante el desconocido Vacherot y se despide del Masters 1.000 de Shanghái

Novak Djokovic, renqueante en el Masters 1.000 de Shanghái

Publicidad

Deportes

Kylian Mbappé con la selección francesa

Mbappé avisa a España: "Tienen jugadores que no saben lo que es un Mundial"

Alberto Contador en conexión con Antena 3 Deportes

Alberto Contador se rinde a Tadej Pogacar: "Es un extraterrestre"

El seleccionador alemán Álex Mumbrú

El calvario de Álex Mumbrú: un mes ingresado en el hospital y 16 kilos menos

Valentin Vacherot en el Masters 1.000 de Shanghái
Masters 1.000 de Shanghái

Un histórico Vacherot se lleva la final de Shanghái ante su primo Rinderknech

España celebra uno de los goles a Georgia
Selección española

España perdona una goleada a Georgia y encarrila su billete al Mundial 2026 (2-0)

Tadej Pogacar, exultante con su Giro de Lombardía consecutivo
Ciclismo

Monumental Pogacar: conquista su quinto Giro de Lombardía consecutivo e iguala otro récord de Merckx

El ciclista esloveno alza su décimo monumento y prolonga su 2025 de leyenda. Primer ciclista en subir al podio en las 5 grandes clásicas en una misma temporada.

Raúl Asencio, en el Mundial de Clubes en Estados Unidos
Fútbol

'Caso Asencio': La víctima de menor edad también retira la acusación contra el jugador del Real Madrid

La víctima menor de edad habría retirado la denuncia por pornografía infantil y revelación de secretos tras recibir disculpas y una compensación del futbolista.

Un tiroteo tras un partido de fútbol americano deja 4 muertos y 12 heridos en Misisipi

Un tiroteo tras un partido de fútbol americano deja cuatro muertos y 12 heridos en Misisipi

Borja Pérez se corona en la Trans-Nomad, la carrera más importante de Europa

Borja Pérez se corona en la Trans-Nomad, la carrera de cicloalpinismo más importante de Europa

Kylian Mbappé, tocado en el partido con Francia

Mbappé brilla con Francia pero regresa a Madrid con un golpe en el tobillo

Publicidad