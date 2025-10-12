Mbappé avisa a España: "Tienen jugadores que no saben lo que es un Mundial"

Kylian Mbappé se rindió al excelente momento de la selección española, una de las favoritas para el Mundial 2026 tras encadenar 28 partidos sin perder y conquistar la última Eurocopa, aunque advirtió que la cita mundialista es "diferente".

"Ganaron la Eurocopa jugando muy bien, pero un Mundial es diferente"

"España es un equipo que tiene mucho control en sus partidos, saben jugar, cómo controlar, técnicamente son muy fuertes. Tienen los perfiles para jugar así. Es una de las pocas selecciones que sus jugadores juegan igual desde pequeños hasta la absoluta", elogió el futbolista del Real Madrid en una entrevista en Universo Valdano.

Sin embargo, Mbappé recordó que el Mundial plantea un reto distinto: "Pero en un Mundial no es tan importante llegar tan bien antes, luego todo puede pasar. España tiene un equipo muy joven, con muchos jugadores que no saben lo que es un Mundial. Para mí son el mejor equipo de Europa, ganaron la Eurocopa jugando muy bien pero un Mundial es diferente y todas las selecciones quieren ganar. Todos miran a España, espero que jueguen bien pero que gane Francia", abundó.

Campeón del mundo en 2018

El delantero habló desde la experiencia de haber sido campeón del mundo con Francia en 2018 y subcampeón en 2022, cuando marcó tres goles en la final ante Argentina. "He jugado dos Mundiales, los conozco muy bien. He vivido todas las emociones posibles, cuando tienes un momento más duro, la presión que es única. Sentir la presión de todo tu país y hacer algo bueno hay que saber manejarlo y no muchos jugadores pueden hacerlo", aseguró.

Mbappé afronta su primera temporada completa con el Real Madrid y tiene en mente volver a conquistar el Mundial. "Espero volver a marcar en una final del Mundial y ganarlo. Es un sueño volver a ganarlo. Perder una final duele mucho, pero en Francia siempre decimos que no hay dos sin tres y espero una tercera final para ganar tras aprender en 2022", valoró.

La final de Qatar ante Argentina

El francés también analizó aquella final perdida en Qatar: "No piensas en marcar en una final de Mundial, piensas en ganar. Los delanteros tenemos que marcar. Fue un partido loco en el que mereció ganar Argentina, jugó mejor el partido aunque hubo momentos que lo fuimos nosotros, pero es merecido. No hay que olvidarlo para buscar ganar en 2026", agregó.

Respecto a las condiciones del próximo Mundial, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, Mbappé restó importancia a las dificultades logísticas y climáticas: "Lo vivimos en el Mundial de Clubes y fue muy complicado pero la gente sabe que un Mundial de selecciones es lo más importante para un futbolista. Haga calor o los campos no sean tan buenos, daremos la vida para intentar ganar", apostilló.

