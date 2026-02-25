Trump saca pecho de su gestión económica en el discurso del Estado de la Unión: "Nuestra nación ha vuelto más grande, más rica y más fuerte que nunca"

107 minutos, este ha sido el tiempo durante el que Donald Trump ha dado el discurso sobre el Estado de la Unión más largo de la historia del país. Alardeó de la economía, trató uno de sus temas favoritos: la inmigración y dedicó menos tiempo del esperado a su papel en política exterior con especial mención a Irán.

El Congreso lucía decenas de asientos vacíos en la bancada demócrata ya que muchos legisladores decidieron boicotear el discurso. Entre los de sus filas, vítores de "¡EE. UU., EE. UU.!" para acompañar al presidente en su subida al escenario. Ante víctimas de Epstein y del presidente y jueces del Supremo se mostró más Trump que nunca con un discurso triunfalista. El plato fuerte fue la economía, a ello dedicó la primera hora de su discurso televisado.

"Nuestra nación ha vuelto: más grande, mejor, más rica y más fuerte que nunca", con esta sentencia sacó pecho de haber frenado la inflación, impulsado el mercado bursátil a máximos históricos, firmado amplios recortes de impuestos y bajado los precios de los medicamentos.

Sorprendió su conducta disciplinada de los primeros momentos. Se ajustó en general al guion evitando sus habituales digresiones inconscientes. Pero cuando abordó su tema estrella, el de la inmigración, mostró su perfil más combativo llegando incluso a intercambiar insultos a gritos con varios legisladores demócratas.

Irán

Este discurso llegó en medio de un ambiente revuelto ya que sus índices de aprobación muestran una tendencia a la baja. Batió su propio récord del año pasado en lo que cuanto a duración se refiere. En materia exterior, el presidente estadounidense se ha vuelto a mostrar como el gran pacificador al asegurar que ha "terminado" con ocho guerras. Eso sí, apenas mencionó la guerra de Rusia y Ucrania y eso que justo esa jornada cumplía 4 años. Tampoco ofreció luz sobre sus planes en Irán. "Prefiero resolver este problema mediante la diplomacia", dijo en un momento en el que se teme que el clima esté más próximo a una guerra que a un acuerdo. Sin embargo, añadió: "Pero una cosa es segura: nunca permitiré que el principal patrocinador del terrorismo del mundo, que lo es con diferencia, posea un arma nuclear".

Venezuela

Se ha referido a Venezuela como "nuestro socio y amigo" y asegura que el operativo que culminó con la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro sirvió para "derribar a uno de los más siniestros capos". "Guerreros de élite estadounidenses llevaron a cabo una de las hazañas más complejas y espectaculares en términos de competencia y poderío militar en la historia mundial. Nadie ha visto nada igual", aseguró Trump que llamó a las Fuerzas Espaciales, cariñosamente "su bebé", ya que se fundaron en 2019, durante su primer mandato. Trump afirmó que la operación, que conclusiones con Maduro encarcelado en Nueva York a la espera de juicio federal por narcoterrorismo y conspiración, ha abierto "un nuevo y brillante comienzo para el pueblo venezolano".

Inmigración

Fue al tratar el tema de la inmigración cuando el clima se volvió más bronco. Repitió la misma retórica que la que usó en su campaña de 2024, afirmando que los inmigrantes indocumentados eran responsables de una ola de crímenes violentos, a pesar de que los estudios demuestran lo contrario. "Deberían estar avergonzados", dijo a los demócratas, criticándolos por negarse a financiar el Departamento de Seguridad Nacional a menos que se tomen medidas para frenar las tácticas agresivas de los agentes de inmigración bajo el gobierno de Trump.

Mientras Trump elogiaba su aplicación de la ley migratoria, la demócrata Ilhan Omar, representante de un distrito de Minneapolis en la Cámara de Representantes de EE. UU., le gritó: "¡Han matado a estadounidenses!". El representante demócrata Al Green fue expulsado de la Cámara de Representantes por segundo año consecutivo tras mostrarle a Trump un cartel que decía: "Los negros no son simios". El mensaje hacía referencia a un video publicado por Trump en redes sociales este mes, que incluía un clip que mostraba al expresidente Barack Obama y a la exprimera dama Michelle Obama como simios.

Noticias de la Mañana