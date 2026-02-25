El Mundial de Fútbol, en alerta: peligran algunas sedes en México tras la oleada de violencia

Preocupación ante el inicio del Mundial deFútbol por los disturbios en varias ciudades mexicanas tras la muerte de 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.. Los continuos episodios violentos en el país ponen en duda la celebración de la competición en sus estadios. Son tres las ciudades mexicanas con sede para celebrar partidos: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Sobre la mesa la posibilidad de llevar los partidos a Estados Unidos y Canadá, pero muy poco tiempo para reorganizar las competiciones por cuestiones de logística, contratos y patrocinios.

Alemania ha sido el primer país en pedir garantías de seguridad a México y la propia presidenta ha respondido en rueda de prensa a la pregunta de una periodista sobre qué garantías hay para que se celebre el mundial en México "Todas, todas las garantías", esa ha sido la contundente respuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Hay un estadio en el punto de mira, El Jalisco en la ciudad de Guadalajara. Allí jugará España frente a Uruguay. Un campo ubicado a poca distancia de los disturbios de estos días que obliga a extremar la seguridad y la vigilancia en sus alrededores para tener la zona controlada y evitar altercados más peligrosos. El Jalisco en unos días acogerá también partidos de repesca para las últimas clasificaciones de las selecciones. La vigilancia será extrema para que pueda reinar la seguridad para equipos y aficionados .

Infantino: "Estamos analizando y monitoreando la situación en México"

Para casos extremos como éste, según el reglamento FIFA se pueden reorganizar partidos ante situaciones de conflictos armados y episodios de peligro para aficionados y equipos pero por el momento desde el organismo responsable y en palabras de su presidente, no se va a proceder a ningún cambio.

"De parte de la FIFA hay confianza absoluta en la presidenta Sheinbaum y con México estamos en contacto regular", con estas palabras quería tranquilizar al mundo del fútbol el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El fútbol mexicano está tranquilo, su seleccionador Javier Aguirre confía en las palabras que le transmite la federación. "Me garantiza la gente de la federación que hay seguridad para todos nosotros", apunta Aguirre.

Tres meses quedan para que comience oficialmente la Copa del Mundo con muchas dudas de lo que pueda pasar hasta entonces. La seguridad de equipos y afición será la máxima para la toma de decisiones.