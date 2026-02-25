Piqué reabre su 'guerra' con Arbeloa con una pancarta en plena Gran Vía: "No somos tan cono-cidos…"

Gerard Piqué ha recuperado una de las polémicas más recordadas de su etapa como futbolista: su enfrentamiento con Álvaro Arbeloa. El exjugador del Barcelona y actual presidente de la Kings League ha colgado una pancarta en plena Gran Vía madrileña para promocionar la nueva temporada del torneo, que arranca el próximo 1 de marzo, con un mensaje cargado de ironía.

El cartel reza: "No somos tan cono-cidos, pero lo seremos", en clara referencia al célebre juego de palabras que Piqué popularizó hace años a costa del entonces lateral del Real Madrid.

¿Qué pasó entre Piqué y Arbeloa?

Ambos fueron compañeros en la selección española y formaron parte del equipo que conquistó el Mundial de 2010, pero su relación se deterioró tras una serie de episodios públicos que acabaron tensando su vínculo.

El origen del apodo se remonta a las críticas que recibió Arbeloa por su estilo de juego y a una comparación en medios que lo equiparaba con un cono de entrenamiento. La expresión se viralizó en redes sociales y se convirtió en motivo de burla.

"Cualquier día le vemos en el Club de la Comedia..."

La tensión escaló en 2015, cuando el Real Madrid fue eliminado de la Copa del Rey por alineación indebida de Denis Cheryshev. Piqué reaccionó con un tuit lleno de emoticonos de risa, lo que provocó la respuesta de Arbeloa en rueda de prensa: "A mi amigo Gerard cualquier día le veo en el Club de la Comedia hablando del Madrid".

Posteriormente, preguntado sobre su relación con el jugador madridista, Piqué pronunció la frase que terminó de consolidar la polémica: "No lo considero mi amigo, quizás conocido. Cono...cido, no amigo", enfatizando la pausa para remarcar el juego de palabras.

Pancarta de grandes dimensiones

Casi una década después, y coincidiendo con el regreso de Arbeloa a la primera línea como entrenador del Real Madrid, Piqué ha decidido rescatar aquella expresión en clave promocional.

La pancarta, de grandes dimensiones, se ha convertido en el nuevo capítulo de una rivalidad que parecía archivada, pero que el excentral azulgrana ha querido reactivar con su habitual tono provocador.

