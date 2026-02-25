Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El rey de Noruega, ingresado en un hospital de Tenerife por "una infección y una deshidratación"

La Casa Real noruega asegura que su estado de salud es "dadas las circunstancias es bueno" y que su médico personal "viajará a Tenerife para asistir al servicio sanitario local".

Miriam Vázquez
Publicado:

El Rey Harald Vde Noruega está ingresado en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Santa Cruz de Tenerife por una "infección" y una "deshidratación".

La Casa Real noruega ha informado en un comunicado de que el estado del monarca "dadas las circunstancias es bueno" y añade que: "el médico personal del Rey viajará a Tenerife para asistir al servicio sanitario local. La pareja real se encuentra actualmente en Tenerife de vacaciones de invierno". El breve comunicado concluye indicando que "se ofrecerá una actualización sobre la salud del Rey durante el miércoles 25 de febrero, después de que el médico personal haya evaluado la situación".

Jonas Gahr Store, primer ministro del país desde la capital de Ucrania con motivo del cuarto aniversario de la guerra le ha deseado "una pronta recuperación".

