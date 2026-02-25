Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Jaime Alcaraz, hermano de Carlos, sigue brillando: subcampeón del Mutua Madrid en Murcia

El hermano pequeño de Carlos Alcaraz sigue progresando en su etapa de formación como tenista y fue protagonista del circuito Mutua Madrid Open sub-16.

Jaime Alcaraz (d) posa junto a Stefan Shangichev

Jaime Alcaraz (d) posa junto a Stefan ShangichevIG carlosalcaraz.academy

Luis F. Castillo
Publicado:

El hermano pequeño de Carlos Alcaraz Garfia, Jaime, sigue con paso firme en su camino siguiendo el ejemplo del número 1 del mundo. El joven tenista de 14 años quedó este fin de semana subcampeón del Mutua Madrid Open sub-16, campeonato previo clasificatorio para el torneo que se celebrará en la capital española del 30 de abril a 3 de mayo.

El pequeño de los Alcaraz Garfia cayó en la final ante el también español Stefan Shangichev, de 15 años y que ya ha participado en varios campeonatos del ITF Futures.

Shangichev, que el año pasado compartió equipo con Jaime Alcaraz, estará en la fase final del Mutua Madrid Open a principios de mayo y su presencia en ella coincidirá también con el cuadro absoluto.

Campeón de Europa sub-14

A pesar de haber perdido la final y quedar subcampeón, el hermano pequeño de Carlos Alcaraz sigue creciendo profesionalmente. Hace poco más de medio año, Jaime ya se proclamó campeón de Europa al conquistar la Copa del Sol con la selección española.

Asimismo, en el cuadro femenino la vencedora fue Edurne Tortajada, también triunfadora en dos mangas contra Adel Fernández. Ella también logra la clasificación directa para la fase final del circuito, donde se enfrentarán a los ganadores de las distintas sedes organizadas en el ámbito nacional.

