El show de Laporta subido a un toro elevador en Mercabarna: "¡Madridista el que no bote!"

Joan Laporta, que se encuentra en pleno proceso de recogida de firmas para presentarse a las elecciones al Barcelona, se fotografió con los trabajadores del Mercabarna, cantó el himno de la entidad y se subió a un toro elevador del que hizo sonar su claxon a ritmo de "¡madridista el que no bote!".

El presidente saliente del club culé y precandidato a las elecciones, Joan Laporta, ha felicitado al Comité Técnico de Árbitros (CTA) por reconocer que el VAR debió anular el 2-1 del Girona-Barça por falta sobre el azulgrana Jules Koundé, si bien ha lamentado que nadie devolverá al equipo de Hansi Flick el punto que no sumó en Montilivi por ese error.

Así lo ha asegurado el expresidente en declaraciones a los medios de comunicación tras su visita a Mercabarna, donde se ha dado un baño de masas con los trabajadores de este mercado mayorista de alimentos frescos.

"Nadie nos devolverá el punto por el pisotón de Koundé contra el Girona"

"Reconocer está muy bien, rectificar es de sabios, les felicito por haber rectificado, pero lo que sí que es cierto es que al Barça nadie le devuelve ese punto que, como mínimo, nos quedamos sin conseguir por culpa de que no se pitó ese pisotón", ha valorado.

Las declaraciones del aspirante a la reelección en los comicios del próximo 15 de marzo se producen después de que el CTA, a través de su programa semanal 'Tiempo de Revisión', admitiera que el VAR debió haber intervenido en la jugada previa al gol de Fran Beltrán que supuso la victoria para el Girona al existir "falta y tarjeta amarilla" por una entrada de Claudio Echeverri a Koundé.

"La sensación que me queda es que sí, que se ha reconocido que nuestra queja era fundamentada y que teníamos razón, pero podría haberse evitado todo este lío si el VAR entra. Era un pisotón clamoroso y hubiera evitado un gol del Girona que significó nuestra derrota", ha lamentado Laporta.

Felicita al CTA por reconocer su error

A este respecto, ha felicitado al CTA por reconocer el error, si bien ha lamentado que llegue tarde: "Te queda una sensación de que al menos han reconocido el error y que todo queda igual. Esperamos que no se vuelva a repetir".

Por ello, el exmandatario confía en que este caso sea "un acicate" para los jugadores del primer equipo azulgrana que, en su opinión, deberán ser "muy superiores" a sus rivales si quieren ganar LaLiga.

"El equipo tiene que estar mentalizado en competir a un gran nivel y ser muy superior a los rivales en cada partido. Tenemos talento, tenemos compromisos, esfuerzo titánico y estoy convencido de que iremos en esa línea. Estoy seguro de que ganaremos LaLiga contra todo y contra todos, si siguen produciéndose estas situaciones. Y, si se evitan, tendremos más opciones", ha apostillado.

