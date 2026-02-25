Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los acusados de matar en un hotel de Indonesia a la española Matilde Muñoz son condenados a 18 años de cárcel

La sentencia cumple la petición de Fiscalía que había acusado a los ahora condenados de homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, delitos que pueden acarrear entre 15 años de cárcel y la pena de muerte aunque no el país no suele aplicarla.



Una imagen de Matilde Muñoz en uno de sus viajes por el sureste asiáticoEFE

Miriam Vázquez
Publicado:

Los acusados de matar en Indonesia a la española Matilde Muñoz han sido condenados a 18 años de cárcel el pasado mes de julio. Los condenados son un empleado y un exempleado indonesios del hotel donde se alojaba Muñoz en Lombok.

El juicio comenzó el pasado 17 de diciembre y en sus declaraciones los ahora declarados culpables admitieron que el pasado 2 de julio entraron en la habitación de Matilde Muñoz con la intención de robar, pero la española se habría despertado y entrado en 'shock' así que la mataron cuando ella tenía 72 años. Fiscalía los acusó de homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, delitos que pueden acarrear entre 15 años de cárcel y la pena de muerte, si bien Indonesia no suele aplicarla.

El asesinato de Matilde Muñoz

El cuerpo de Matilde Muñoz apareció el pasado 30 de agosto en una playa de Lombok a medio kilómetro de su hotel. Pasaron dos meses desde que la mataron hasta que las autoridades la localizaron. La autopsia reveló que Matilde murió por asfixia. Se indica también que hubo "signos de traumatismo en la cabeza, cuello y pecho" lo que "fortaleció la sospecha de que fue víctima de violencia".

Matilde Muñoz nació en Ferrol, A Coruña, pero era residente de Mallorca. Estaba acostumbrada a pasar largas temporadas en Lombok y consideraba el hotel Bumi Aditya su "casa" en la isla, según su entorno. La investigación ha concretado que le sustrajeron 3 millones de rupias (unos 155 euros), equivalentes a un salario medio mensual en el país.

