Real Madrid - Benfica: Horario, alineaciones y dónde ver la vuelta del playoff de la Champions League en directo

No hay semana tranquila en Chamartín... Después de arrebatar el liderato al Barça hace una semana, el pinchazo del Madrid en el Sadar (2-1) este pasado sábado volvió a ser un golpe para el equipo blanco, que parece sentirse más 'cómodo' como perseguidor que perseguido. El Barça aprovechó el regalo blanco y goleó a un débil Levante para tomar de nuevo el liderato liguero.

Prestianni, sancionado, no estará

Olvidada la Liga, llega la Champions League en la que el Madrid defiende el 0-1 que tanto le costó conseguir en Lisboa, donde el protagonismo recayó sobre el presunto insulto racista de Prestianni a Vinicius y que paró el encuentro durante unos 10 minutos. Un episodio que seguro que resonará de nuevo en el Bernabéu, aunque el argentino no estará en el partido de hoy tras ser sancionado por la UEFA: "La suspensión provisiona al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la violación prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) relacionado con un comportamiento discriminatorio", dice el comunicado de la UEFA.

Mou se queda sin 'pisar' el césped

El que también iba a volver, esta vez en el banquillo visitante, iba a ser José Mourinho, que no pisaba el Bernabéu desde que dirigiera su último partido como técnico blanco en 2013. No obstante, su expulsión en la ida por protestar al árbitro le impedirá dirigir a su equipo desde el césped. Le sustituirá su segundo y él será testigo del partido desde la tribuna, si es que finalmente viaja al Bernabéu, porque existe la posibilidad de que se quede incluso en el hotel de concentración.

El Madrid, 14 victorias en 16 partidos en el Bernabéu

El Benfica de Mourinho llegará con ganas de dar la campanada y eliminar al 16 veces campeón de Europa, de entrenamiento le valió la goleada de este fin de semana al AVS Futebol (3-0). Y pese a que el equipo de Arbeloa llega dolido tras el batacazo en Pamplona, los lusos no tendrán fácil conquistar un Bernabéu en el que esta temporada solo el Celta y el Manchester City han conseguido tumbar a los locales. Han jugado 16 partidos y han ganado 14.

Bajas sensibles para Arbeloa

En cuanto a los jugadores ausentes, el equipo merengue tiene las bajas de Rodrygo, Militao, Ceballos (lesionado ante Osasuna), Bellingham y la duda con Dean Huijsen. Además, Kylian Mbappé será duda hasta última hora por las molestias en su rodilla.

En el Benfica no estarán Prestianni ni Felix, y tanto Veloso, Soares y Aursnes son duda.

Onces del Real Madrid-Benfica

Estas son las posibles alineaciones de Álvaro Arbeloa y José Mourinho.

Real Madrid: Courtois, Carreras, Asencio, Rüdiger, Carvajal; Tchouaméni, Camavinga, Valverde: Güler, Vinicius y Mbappé o Gonzalo.

Benfica: Trubin; Cabral, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Barreiro, Sudakov, Rafa Silva, Scheldrup y Pavlidis.

¡Hora y dónde ver el partido de vuelta de dieciseisavos!

El partido de vuelta de 1/16 de la Champions League entre Real Madrid y Benfica se disputará este miércoles 25 de febrero a las 21:00 en el estadio Santiago Bernabéu. Un encuentro que podrás seguir en directo en la web de Antena 3 Deportes, con la narración, el resultado y la última hora del partido de hoy.

