El catarro da un respiro a Alcaraz: el murciano doblega a Rublev y mantiene sus opciones en las ATP Finals

Carlos Alcaraz ya respira en Turín. El número 3 del mundo parece haber dicho adiós al resfriado de los últimos días y se ha metido de lleno en la pelea por clasificarse a las semifinales de las ATP Finals.

Alcaraz reacciona a tiempo

El pupilo de Ferrero se ha deshecho de Andrey Rublev (8º) en el segundo partido del Grupo B por 6-3 y 7-6 (8) para seguir manteniendo intactas sus opciones en las finales de Turín. Alcaraz mostró una versión completamente diferente a la de este pasado lunes ante Ruud (derrota 1-6 y 5-7) cuando la enfermedad le impidió competir al 100%.

"Podría estar mejor, no voy a mentir"

En el día de hoy la historia fue completamente diferente, el de El Palmar conectó 10 aces, no cedió ninguna bola de break y sumó 19 winners más que el ruso. "Podría estar mejor, no voy a mentir. Hoy he pensado que me iba a sentir mejor, que iba a estar bien para jugar. En el primer partido pensé mucho que estaba malo, que no podía jugar... hoy salté a la pista pensando en jugar bien para intentar dar a la gente un buen espectáculo, porque cuando salí del primer partido pensé que no lo había hecho", explicó tras el partido.

Primera victoria de esta edición para él y un gran objetivo para las próximas horas: recuperarse al 100% del resfriado y afrontar con garantías el decisivo duelo ante Zverev este viernes: tiene que ganar al alemán si quiere jugar las semifinales, aunque también dependerá del duelo entre Sasha y Ruud de esta noche.

Así está el grupo B

En estos momentos, Zverev lidera el grupo B seguido de Casper, ambos con dos victorias y ninguna derrota, y Alcaraz ya es tercero. Rublev, con dos derrotas, ya está eliminado. En este torneo también es importante, y muchas veces incluso relevante, el número de sets y juegos ganados/perdidos. Al murciano le penalizó mucho no sumar ninguno ante Ruud pero hoy ha cumplido con creces al vencer al moscovita por dos a cero.

Opciones de Alcaraz para estar en semifinales

La clave para que el español acceda a semifinales pasa por una derrota de Ruud ante Zverev este miércoles, una victoria suya ante el alemán el viernes y que Rublev gane a Ruud ese mismo día, en ese caso pasaría como primero de grupo. Una ecuación que no le valdría si el noruego vence a Rublev el viernes, situación en la que, si lo mencionado anteriormente se cumple, se produciría un triple empate entre Zverev, Alcaraz y Ruud, momento en el que entraría en juego el porcentaje de sets y juegos ganados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com