¿Corre peligro el Mundial 2026 en México? Infantino rompe el silencio tras la ola de violencia

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha afirmado este martes en Barranquilla (Colombia) que el organismo mantiene "confianza total en México" para la organización del Mundial, que contempla partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pese a la violencia registrada en los últimos días en el país.

"Estamos analizando y monitoreando la situación en México en estos días, en estos momentos, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta (Claudia) Sheinbaum, en las autoridades, y estamos convencidos que todo va a pasar de la mejor manera posible", declaró en rueda de prensa.

El mensaje llega después de que, tras la muerte el pasado domingo en Jalisco de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, se registrara un brote de violencia que generó inquietud internacional sobre la seguridad en el país de cara a la cita mundialista.

13 partidos mundialistas en México

El gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que el lunes se produjo un encuentro con representantes de la FIFA en México y aseguró que el organismo no tiene intención de retirar la sede al país. México albergará cinco partidos en el Estadio Azteca, cuatro en Guadalajara y otros cuatro en Monterrey.

En marzo, además, se celebrará en territorio mexicano un torneo clasificatorio para el Mundial de 2026, que otorgará dos plazas para la Copa del Mundo. El remodelado Estadio Azteca será inaugurado en ese contexto y también acogerá el partido inaugural del Mundial el próximo 11 de junio entre Estados Unidos y Sudáfrica.

"El Mundial va a ser una fiesta increíble"

Infantino insistió en la normalidad organizativa: "Tenemos unos partidos en un mes en México, los repechajes para el Mundial, y también se va a inaugurar el nuevo estadio Azteca. México es un gran país de fútbol. Como en cada país del mundo pasan cosas, no vivimos en la luna ni en otro planeta, pasan cosas, por eso tenemos Estados, policías, autoridades, que van a asegurar el orden y la seguridad", señaló.

"De mi parte, de parte de la FIFA, confianza absoluta en la presidenta Sheinbaum, estamos en contacto regular con la Presidencia y las autoridades y seguimos, de todas maneras, la situación. El Mundial va a ser una fiesta increíble", concluyó.

