Albacete - Barcelona: Horario, posibles alineaciones y dónde ver el partido de cuartos de la Copa del Rey

Los cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 2026 se abren este martes en el Carlos Belmonte, donde el Barcelona se enfrenta al Albacete, verdugo del Real Madrid en los 1/8 de final. El actual campeón se juega su pase a semifinales ante el equipo que eliminó al Madrid en la ronda anterior. Los de Hansi Flick se la jugarán hoy en Albacete sin Pedri y Raphinha, dos jugadores clave en el esquema del Barça.

Real Madrid (3-2) y Celta de Vigo (2-2 y 3-0 en los penaltis) ya han hincado la rodilla en el Carlos Belmonte, donde se espera otro lleno total para recibir al actual campeón de la Copa del Rey.

"No vamos a pensar en simplemente cumplir el expediente, ahora mismo nuestra ilusión, nuestro deseo, nuestro trabajo va todo enfocado a tratar de superar. Pero en fútbol puede pasar de todo y que cuando haces las cosas muy bien, te puedes encontrar grandes sorpresas también", admitió el entrenador manchego, Alberto González.

Hansi Flick avisó a los suyos del peligro del partido de este martes ante el Albacete. "Como dije la última vez. Los partidos de Copa suelen ser así, por eso nos gustan. No tienen nada que perder", apuntó el entrenador del Barcelona.

"Siempre analizamos al rival. Los partidos del Celta y del Madrid sirven para ver qué hicieron bien. Tenemos que adaptarnos y saltar al campo con actitud. Siempre tenemos que jugar así", avisó Flick.

El Albacete, tras su histórica victoria ante el Real Madrid, ha ganado en Liga a Cádiz (1-0), Valladolid (0-1) y Real Zaragoza (2-0). Una racha que le han llevado a mitad de la tabla y le cargan de confianza para enfrentarse al Barcelona.

El Barcelona acumula cuatro victorias en los últimos cuatro partidos: dos en Champions (Slavia de Praga y Copenhague) y dos en LaLiga (Oviedo y Elche).

Hansi Flick no podrá contar para el partido de hoy con Pedri, Gavi, Andreas Christensen y Raphinha. El brasileño sufre una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha que le hace quedarse en casa por precaución, una baja y una situación que no han gustado al entrenador alemán.

"Sinceramente, no estoy contento con esta situación. Estamos en un momento importante y lo necesitamos. No nos va bien que no esté disponible", señaló Flick.

Por su parte, el Albacete no podrá contar con el defensa Pepe, que se suma a las bajas de larga duración de Cedeño, Garcia, López y Marín.

Posibles onces del Albacete - Barcelona de la Copa del Rey

Albacete: Lizoain; Aguado, Javi Moreno, Vallejo, Neva, Bernabéu; Capi, Meléndez, Pacheco; Agus Medina y Jefté.

Barcelona: Joan García; Cancelo, Araujo, Eric Garcia, Gerard Martín; Bernal, De Jong; Lamine Yamal, Olmo, Rashford; y Ferran Torres.

Horario y dónde ver el Albacete - Barcelona de la Copa del Rey

El Albacete - Barcelona, partido de cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 2026, se jugará el martes 3 de febrero a las 21:00 horas (horario peninsular) en el estadio Carlos Belmonte.

El Albacete - Barcelona de la Copa del Rey se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo y la última hora del encuentro.

