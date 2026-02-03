Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Copa del Rey

Albacete - Barcelona: Horario, posibles alineaciones y dónde ver el partido de cuartos de la Copa del Rey

Consulta el día, la hora, los posibles onces y dónde ver el Albacete - Barcelona de la Copa del Rey.

Los jugdores del Albacete celebran un gol ante el Real Madrid

Todos los detalles del Albacete - Barcelona de cuartos de final de la Copa del Rey | Antena 3 Deportes

Publicidad

Los cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 2026 se abren este martes en el Carlos Belmonte, donde el Barcelona se enfrenta al Albacete, verdugo del Real Madrid en los 1/8 de final. El actual campeón se juega su pase a semifinales ante el equipo que eliminó al Madrid en la ronda anterior. Los de Hansi Flick se la jugarán hoy en Albacete sin Pedri y Raphinha, dos jugadores clave en el esquema del Barça.

Real Madrid (3-2) y Celta de Vigo (2-2 y 3-0 en los penaltis) ya han hincado la rodilla en el Carlos Belmonte, donde se espera otro lleno total para recibir al actual campeón de la Copa del Rey.

"No vamos a pensar en simplemente cumplir el expediente, ahora mismo nuestra ilusión, nuestro deseo, nuestro trabajo va todo enfocado a tratar de superar. Pero en fútbol puede pasar de todo y que cuando haces las cosas muy bien, te puedes encontrar grandes sorpresas también", admitió el entrenador manchego, Alberto González.

Hansi Flick avisó a los suyos del peligro del partido de este martes ante el Albacete. "Como dije la última vez. Los partidos de Copa suelen ser así, por eso nos gustan. No tienen nada que perder", apuntó el entrenador del Barcelona.

"Siempre analizamos al rival. Los partidos del Celta y del Madrid sirven para ver qué hicieron bien. Tenemos que adaptarnos y saltar al campo con actitud. Siempre tenemos que jugar así", avisó Flick.

El Albacete, tras su histórica victoria ante el Real Madrid, ha ganado en Liga a Cádiz (1-0), Valladolid (0-1) y Real Zaragoza (2-0). Una racha que le han llevado a mitad de la tabla y le cargan de confianza para enfrentarse al Barcelona.

El Barcelona acumula cuatro victorias en los últimos cuatro partidos: dos en Champions (Slavia de Praga y Copenhague) y dos en LaLiga (Oviedo y Elche).

Hansi Flick no podrá contar para el partido de hoy con Pedri, Gavi, Andreas Christensen y Raphinha. El brasileño sufre una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha que le hace quedarse en casa por precaución, una baja y una situación que no han gustado al entrenador alemán.

"Sinceramente, no estoy contento con esta situación. Estamos en un momento importante y lo necesitamos. No nos va bien que no esté disponible", señaló Flick.

Por su parte, el Albacete no podrá contar con el defensa Pepe, que se suma a las bajas de larga duración de Cedeño, Garcia, López y Marín.

Posibles onces del Albacete - Barcelona de la Copa del Rey

Albacete: Lizoain; Aguado, Javi Moreno, Vallejo, Neva, Bernabéu; Capi, Meléndez, Pacheco; Agus Medina y Jefté.

Barcelona: Joan García; Cancelo, Araujo, Eric Garcia, Gerard Martín; Bernal, De Jong; Lamine Yamal, Olmo, Rashford; y Ferran Torres.

Horario y dónde ver el Albacete - Barcelona de la Copa del Rey

El Albacete - Barcelona, partido de cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 2026, se jugará el martes 3 de febrero a las 21:00 horas (horario peninsular) en el estadio Carlos Belmonte.

El Albacete - Barcelona de la Copa del Rey se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo y la última hora del encuentro.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Alcaraz sigue haciendo historia y este es el nuevo objetivo que se marca

Carlos Alcaraz posa con el trofeo del Open de Australia

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz posa con el trofeo del Open de Australia en Melbourne

Alcaraz ya pone fecha límite a su carrera: "El tenis es muy exigente mental y físicamente"

Los jugdores del Albacete celebran un gol ante el Real Madrid

Albacete - Barcelona: Horario, posibles alineaciones y dónde ver el partido de cuartos de la Copa del Rey

Alcaraz brinda tras ganar el Open de Australia

Cuánto dinero se queda Hacienda del premio de Alcaraz tras ganar el Open de Australia

Carlos Alcaraz sonríe ante el trofeo del Open de Australia
Tenis

Un mítico entrenador se rinde ante Alcaraz: "Estamos viendo al jugador más completo de la historia"

Carlos Alcaraz, sobre la Rod Laver tras ganar el Open de Australia 2026
Open de Australia

Greg Rusedski, sobre Carlos Alcaraz: "Si se mantiene sano, por qué no va a ganar 20 grand slam"

Ter Stegen, en un partido con el Girona
Fútbol

Ter Stegen se lesiona de nuevo y podría pasar por el quirófano

El portero alemán, cedido en el Girona, sufre "una lesión en el isquiotibial izquierdo" y queda pendiente de más pruebas.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, tras la final del Open de Australia
Ranking ATP

Carlos Alcaraz abre brecha con Sinner en el número 1: así queda el ranking ATP tras el Open de Australia

El murciano se afianza en el número 1 de la ATP tras conquistar su primer Open de Australia. Alcaraz suma 13.650 puntos por los 10.300 de Sinner. Djokovic asciende al tercer puesto.

Carlos Alcaraz en el partido contra Alexander Zverev

Carlos Alcaraz, baja en el torneo de Rotterdam: "Le deseamos una pronta recuperación"

Lisa Buckwitz en la Copa del Mundo de bobsleigh

La campeona olímpica que se financia con OnlyFans para ir a los Juegos de Milán-Cortina 2026

La reacción de Vinícius a los pitos el Bernabéu

La reacción de Vinícius a los pitos del Bernabéu: "¡Ya está 'caralho'! ¡Siempre igual, vamos!"

Publicidad