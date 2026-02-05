Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Aplazado un partido de hockey hielo en Milano Cortina por un brote de norovirus

El partido de hockey hielo femenino entre Finlandia y Canadá se ha pospuesto al 12 de febrero tras detectarse varios casos de norovirus en el equipo finlandés.

Exterior del Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

Exterior del Milano Santagiulia Ice Hockey ArenaReuters

Los problemas en los primeros días de competición en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina se acumulan. A los ciberataques rusos, apagones y actos vandálicos ahora hay que sumar el aplazamiento del partido de hockey hielo femenino entre Finlandia y Canadá por un brote de norovirus en el equipo finlandés.

"El partido entre el equipo Finlandia y el equipo Canadá en la competición olímpica femenina de hockey sobre hielo programado para hoy ha sido pospuesto y ahora se jugará el 12 de febrero a las 14:30 en el Estadio de Hockey sobre Hielo Milano Rho. La decisión se tomó tras consultas con profesionales médicos tras la identificación de casos de norovirus dentro del equipo de Finlandia. Se elaboró colectivamente y conforme a los principios establecidos de salud y seguridad, con la salud y el bienestar de los jugadores, el personal del equipo, los oficiales y todos los participantes del torneo como máxima prioridad", informa la organización de los JJOO de Milano Cortina 2026.

La organización de los Juegos Olímpicos de Invierno reconoce que "fue una decisión responsable y necesaria que refleja el espíritu de los Juegos Olímpicos y la integridad de la competición".

"Aunque todos los interesados reconocen la decepción de no jugar el juego según lo previsto originalmente, esta fue una decisión responsable y necesaria que refleja el espíritu de los Juegos Olímpicos y la integridad de la competición", detalla el comunicado de la organización de los JJOO de Milano Cortina 2026.

"Todos los interesados agradecen a los equipos, socios y aficionados su cooperación y comprensión, y esperan que el partido reprogramado se juegue en condiciones seguras y adecuadas", concluye el comunicado.

Un comienzo de JJOO con diversos problemas

A la espera de que se inauguren de forma oficial los Juegos Olímpicos de Invierno este viernes en San Siro, estadio que albergará la ceremonia inaugural, los primeros días de los JJOO no están siendo sencillos. Italia ha logrado abortar varios ciberataques rusos dirigidos contra los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo.

"La ciberseguridad se está convirtiendo en un factor clave, por lo que estoy muy satisfecho. Por supuesto, hemos informado a todas las demás autoridades pertinentes", informó el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

Este mismo miércoles también se ha producido un incidente con la primera jornada de curling. Un apagón, que se extendió durante ocho minutos, dejó sin suministro eléctrico al Estadio de Curling de Cortina d'Ampezzo. Los partidos que se estaban disputando en ese momento se detuvieron y pudieron ser reanudados cuando se reestableció el suministro eléctrico.

Por último, se han registrado actos vandálicos en la villa olímpica, unos hechos que están siendo investigados por la Policía italiana y la unidad antiterrorista de la Fiscalía de Milán.

