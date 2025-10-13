El PSOE ganaría las elecciones y ampliaría distancia con el PP a 15 puntos, según el CIS

El PSOE ganaría las elecciones y se situaría a 15 puntos del Partido Popular, según la última encuesta del CIS. En concreto, el PSOE alcanzaría 34,8% de estimación de voto, mientras que el PP obtendría el 19,8%, VOX un 17,7%, Sumar el 7,7% y Podemos el 4,9%.

Esta encuesta se llevó a cabo entre el 1 y el 7 de octubre a 4.029 personas. El porcentaje que el CIS atribuye al PP le deja por vez primera en esta legislatura por debajo de los 20 puntos de respaldo electoral y es la cifra más baja que obtendría la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo desde los últimos comicios.

El primer problema nacional constinúa siendo la vivienda y marca un nuevo récord de menciones en el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de este mes de octubre. También se refleja un récord de la inquietud por la mala calidad del empleo, que aparece como tercer problema del país. La inmigración se sitúa en medio, aunque con menos menciones que en septiembre.

Las alusiones a las vivienda alcanzan el 37,1%, más de 7 puntos por encima de su resultado del anterior barómetro; la inmigración se mantiene como segunda inquietud, aunque pasa del 27,3 al 20,5%, y la tercera posición es para la calidad del empleo, que se anota un 18,3%, pulverizando el récord que se había anotado en el sondeo anterior.

Primer barómetro tras el informe de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos

Este es el primer barómetro tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exministro José Luis Ábalos. Se refleja una subida de las menciones a la corrupción el fraude, del 10,9, al 12,5, aunque cae en la lista al pasar del noveno al décimoprimer puesto.

Pedro Sánchez, el político mejor valorado

El líder del PSOE Pedro Sánchez es el político mejor valorado, con una puntuación media de 4,44. Le sigue Yolanda Díaz con un 4,24; Alberto Núñez Feijóo obtiene una nota de 3,46, mientras que Santiago Abascal alcanza un 2,89.

En cuanto a la valoración de los ministros, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, con una nota media de 5,41 es el mejor valorado, seguido de Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con un 5,32. En tercer lugar se encuentra la ministra de Defensa, Margarita Robles, con una nota de 4,92.

El 21,3 % de los españoles piensa que la dictadura de Franco fue buena o muy buena

El 21,3% de los españoles considera que los años de la dictadura franquista fueron buenos o muy buenos para España, según la encuesta del CIS. Es una pregunta que se ha realizado en esta encuesta cuando están a punto de cumplirse los 50 años de la muerte de Francisco Franco y la llegada de la democracia. "En general ¿cree usted que los años de dictadura franquista para España y los/las españoles/as fueron muy malos, malos, buenos o muy buenos?" es la cuestión planteada a los encuestados.

Mientras el 39,1% cree que fueron muy malos, el 26,4% los considera malos (sumando entre ambos un 65,5 %). Y el 16,8% estima que buenos, y el 4,5 asegura que muy buenos. El resto se reparte entre los que dicen que fue regular o no saben o no contestan. El actual régimen democrático es peor o mucho peor que la dictadura franquista para el 17,3%.

Administración y empleo público

Entre las preguntas del CIS, aquellos que trabajan o han trabajdo en la Administración han respondido sobre aspectos de su actividad laboral. El 69,3% estima que la flexibilidad horaria y conciliación laboral es mejor en la Administración que en la empresa privada, frente al 10% que considera que es peor. En cuanto a la retribución salarial, el 49,5% opina que es mejor en la Administración, frente al 22,4% que piensa que es peor. Un 15,9% sostiene que es igual.

En lo referente al prestigio social, el 44,2% dice ser mejor en la Administración, un 23,4% dice que es peor, mientras que para el 24,9% el prestigio es igual en ambos casos

