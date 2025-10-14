Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un hombre atropellado en la pista del aeropuerto de Palma

Hasta el lugar se desplazaron asistencias sanitarias que sólo han podido confirmar el fallecimiento.

Luis Alcantud
Actualizado:
Publicado:

Un hombre de unos 45 años ha fallecido la noche del lunes tras ser atropellado en la Ma-19, a la altura del kilómetro 7, en las inmediaciones del acceso al aeropuerto de Son Sant Joan (Palma). El aviso llegó a las 23:10 horas, según el SAMU 061, que desplazó varias unidades al punto. Los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento y el forense autorizó el levantamiento del cadáver pasada la medianoche.

El conductor del turismo implicado resultó ileso y dio negativo en las pruebas de alcoholemia, si bien precisó atención médica por un episodio de ansiedad. Fuentes de emergencias señalan que minutos antes del siniestro una primera llamada alertó de un hombre caminando por la autopista en dirección a la salida del aeropuerto. Poco después, un nuevo aviso informó del atropello y de que, posteriormente, un segundo vehículo habría pasado por encima del peatón.

La Guardia Civil de Tráfico ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso: desde el motivo por el que el hombre se encontraba a pie en la Ma-19, una vía en la que está prohibida la circulación de peatones, hasta la secuencia exacta del doble impacto. Los agentes trabajan con testimonios de testigos y revisan posibles grabaciones de cámaras cercanas para reconstruir los hechos.

