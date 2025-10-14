Luis de la Fuente: "Aquí no se hacen regalos, no se saca una selección de compromiso"

Luis de la Fuente, seleccionador nacional, dejó claro que juegue quien juegue "no se hacen regalos ni una selección de compromisos", asegurando que frente a Bulgaria, partido en el que España puede lograr el billete directo para el Mundial de 2026, "vamos a sacar el mejor equipo para competir y ganar".

"Aquí no se hacen regalos, no se saca una selección de compromiso... Tenemos mucha responsabilidad y, mañana, nuestra responsabilidad es seguir ganando. ¡Queremos seguir ganando! Vamos a sacar el mejor equipo para competir y ganar este partido", indicó el técnico riojano.

"Me da total garantía la relación de futbolistas magníficos que tenemos. Se ha demostrado que, salga quien salga, tiene un nivel excepcional y estoy muy tranquilo. Veremos la evolución de los que participaron el sábado y cómo llegan a mañana. Tengo una idea pero vamos a sacar un equipo de máximo nivel que nos da seguridad en un partido que nos demanda la mejor de nuestras versiones para seguir ganando", explicó Luis de la Fuente.

"Siempre queremos sacar el equipo más competitivo. Aquí no se hacen regalos ni se hace una selección de compromisos. Tenemos mucha responsabilidad y saldrá la mejor selección. No se hace un favor a nadie, todos se lo han ganado. Queremos seguir ganando, el equipo tiene mucha hambre y el partido de mañana sería dejar casi cerrada la clasificación", insistió Luis de la Fuente.

"Desde hace mucho tiempo trabajamos y cuidamos la salud de los futbolistas"

El seleccionador nacional defendió la forma en la que siempre actúan con el jugador dando prioridad a su salud.

"No es de ahora, de esta semana, desde hace mucho tiempo trabajamos y cuidamos la salud de los futbolistas. Se han producido una serie de situaciones particulares en cada jugador que nos indicaban que tenían que dejar la concentración. Lo hemos hecho siempre", indicó Luis de la Fuente.

"Jornada tas jornada en LaLiga vemos como se lesionan futbolistas. Esto es otra jornada más y se pueden lesionar. No sé por qué se cargan más las tintas, debería de ser un orgullo para todos que los futbolistas estén aquí. Son circunstancias del fútbol las lesiones, pero nosotros priorizamos la salud del futbolista aunque se digan cosas que no se corresponden a la realidad", argumentó el seleccionador nacional.

Respecto a Ferran Torres, que no viajó a Valladolid y regresó a Barcelona por unas molestias musculares, De la Fuente aseguró que "tiene unas molestias" y no estaba al máximo para jugar.

"No se ha lesionado. No hay lesión, había unas molestias. En un ejercicio de honradez me transmite que no está al cien por cien y se ha decidido que tenga descanso. Es un hombre muy importante en nuestro futuro. Espero que se recupere de esas molestias lo antes posible", deseó Luis de la Fuente.

El seleccionador nacional también descartó que los futbolistas prioricen a sus clubes frente a la selección española.

"Para nada. No hay más que ver la reacción de los futbolistas y de los clubes cuando no citamos a jugadores. El futbolista está orgullosísimo y sabe que el salto cualitativo en su trayectoria profesional pasa por estar en la selección. Pueden ser muy buenos, pero en cuanto llegan a la selección, su valor se multiplica", subrayó Luis de la Fuente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com