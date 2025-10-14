Temporal
La AEMET activa la alerta por lluvias en España, última hora en directo: Alerta naranja en Castellón, Tarragona y Baleares
Los avisos se mantienen para hoy en varios puntos de Castellón, Tarragona y Baleares. Lo peor se espera en Baleares. Sigue aquí la última hora sobre el temporal en España, minuto a minuto.
La inestabilidad permanece hoy en la península y Baleares debido a la influencia de una masa fría en altura sobre el este peninsular. Aunque parece que lo peor ya ha pasado, sigue habiendo avisos. Aviso naranja en varios puntos de Castellón y Tarragona, por lo que se sigue pidiendo extrema prudencia. Lo peor se espera en las Islas Baleares, que también se encuentra en aviso naranja por fuertes lluvias.
Alice no da tregua. Sigue amenazando varios puntos de España. Además de las ya mencionadas, en Tarragona hay cuatro comarcas en aviso. Allí, se han suspendido las clases. La prioridad de los vecinos ahora es limpiar la zona. "El pueblo hace el pueblo, ¿no?", nos comentan ante los micrófonos de Antena 3.
Avisos naranjas también en Castellón para el día de hoy. Lo peor ya ha pasado en Valencia. Después de las grandes inundaciones, se mantiene el nivel amarillo por la inestabilidad de las precipitaciones.
Se espera que a lo largo de este martes la situación mejore en gran parte del Mediterráneo, donde la DANA ha dejado fuertes lluvias e inundaciones.
La AEMET activa la alerta por lluvias en España, última hora en directo: Adif mantendrá interrumpida la circulación en parte del Corredor Mediterráneo
Adif va a prolongar hasta las 12:00 horas de hoy la interrupción de la circulación en varios tramos del Corredor Mediterráneo en las provincias de Tarragona y Castelló a causa de los importantes daños en la línea ferroviaria causados por la DANA Alice.
La AEMET activa la alerta por lluvias en España, última hora en directo: Valencia reanuda las clases hoy en zonas inundables y pedanías del sur
El Ayuntamiento de Valencia reanuda las clases hoy en los centros educativos de zonas inundables y pedanías del sur después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no establezca riesgo por lluvias en la ciudad.
También se reabren parques, jardines y cementerios.
Además, a partir de mañana, se pueden realizar actividades en instalaciones deportivas.
La AEMET activa la alerta por lluvias en España, última hora en directo: Illa anuncia un paquete de 10 millones para las comarcas de Tarragona afectadas
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado un paquete de 10 millones de euros de ayuda directa a los municipios, particulares y titulares de explotaciones que se hayan visto afectados por las lluvias en Tarragona.
Lo explicaba en declaraciones a los medios de comunicación ayer después de reunirse con el consejo asesor del Pla INUNCAT donde detalló que la ayuda se aprobará hoy en el Consell Executiu del Govern y que tendrá criterios de "máxima flexibilidad".
La AEMET activa la alerta por lluvias en España, última hora en directo: Chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes en el litoral de Castellón, costa sur de Valencia y norte de Alicante
En la Comunidad Valencia, el cielo estará nuboso de madrugada con probabilidad de chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes en el litoral de Castellón, costa sur de Valencia y norte de Alicante que irá despejando por la mañana.
Aún así, por la tarde puede volver a descargar en el interior y prelitoral de Castellón y el interior norte de Valencia.
Bajan las temperaturas mínimas y suben las máximas, excepto en la costa alicantina. Viento flojo a moderado de componente variable.
La AEMET activa la alerta por lluvias en España, última hora en directo: Baleares mantiene las clases a pesar de la alerta naranja
El Govern decide mantener los centros educativos abiertos hoy a pesar de que las islas se mantendrán en alerta naranja por lluvias y tormentas durante buena parte del día. Se recomienda que se restrinjan las actividades en exteriores.
Así lo ha asegurado el jefe del departamento de Emergencias, Aurelio Soto, después del Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal y del Plan Inunbal, que se reunió ayer por la tarde para evaluar la situación.
La AEMET activa la alerta por lluvias en España, última hora en directo
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de las noticias de última hora sobre el temporal que azota España.
Las lluvias se han cebado con Tarragona. Mientras, el litoral valenciano ha vivido una alerta que ha dejado inundaciones y destrozos en varias localidades como Gandía, La Safor y Cullera.
Ya no quedan avisos rojos pero hay que mostrar especial atención hoy al sur de Tarragona y a las Baleares en aviso naranja.
