La AEMET activa la alerta por lluvias en España, última hora en directo: Alerta naranja en Castellón, Tarragona y Baleares

La inestabilidad permanece hoy en la península y Baleares debido a la influencia de una masa fría en altura sobre el este peninsular. Aunque parece que lo peor ya ha pasado, sigue habiendo avisos. Aviso naranja en varios puntos de Castellón y Tarragona, por lo que se sigue pidiendo extrema prudencia. Lo peor se espera en las Islas Baleares, que también se encuentra en aviso naranja por fuertes lluvias.

Alice no da tregua. Sigue amenazando varios puntos de España. Además de las ya mencionadas, en Tarragona hay cuatro comarcas en aviso. Allí, se han suspendido las clases. La prioridad de los vecinos ahora es limpiar la zona. "El pueblo hace el pueblo, ¿no?", nos comentan ante los micrófonos de Antena 3.

Avisos naranjas también en Castellón para el día de hoy. Lo peor ya ha pasado en Valencia. Después de las grandes inundaciones, se mantiene el nivel amarillo por la inestabilidad de las precipitaciones.

Se espera que a lo largo de este martes la situación mejore en gran parte del Mediterráneo, donde la DANA ha dejado fuertes lluvias e inundaciones.

Recuerda que aquí puedes seguir la última hora sobre el temporal en España en directo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com