Kike García, el héroe del Espanyol que salvó la vida a un joven de su cantera

El pasado 12 de septiembre, Hugo Rodríguez estaba completando su segundo entrenamiento como miembro de la cantera del RCD Espanyol (categoría infantil) cuando... Durante el transcurso del mismo, el joven sufrió una parada cardiorrespiratoria que puso en vilo a sus compañeros, entrenadores y a su propia madre, que se encontraba allí para apoyar a su hijo: "Hugo estaba emocionado por estar en el Espanyol, y claro, eso como madre, pues te gusta ver a tu hijo disfrutar y fui a verlo disfrutar", reconocía Marina Tárraga, madre de Hugo.

La heroica reacción de Kike García

Kike García, delantero del primer equipo, estaba en ese momento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, como padre. El ex de Osasuna actuó de manera inmediata y le realizó al joven las maniobras de primeros auxilios para salvarle la vida: "Me dijeron que fue Kike García el primero (que acudió al rescate). Y yo me quedé flipando y dije: '¿Kike García?'. Mi héroe, mi Superman", declaraba Hugo. Su madre, allí presente, recuerda bien lo sucedido: "Kike forzó para poder ayudar a mi hijo, que no se tragara la lengua. Y Kike salió corriendo a buscar al médico".

Este sábado, Hugo ha podido conocer de cerca a los jugadores de la primera plantilla del equipo perico, y en especial, a su ángel de la guarda, Kike García. En este reencuentro, el delantero del Espanyol le regaló a Hugo una camiseta firmada por él y por el resto de compañeros y aliviado por el buen resultado de los hechos, le dijo a Hugo: "Hay que dar gracias a la vida", a lo que Hugo no dudó en responder: "Y a ti también".

El canterano perico también ha podido hablar con el médico responsable de su reanimación, quien además le ha colocado un desfibrilador en el corazón. También ha aprovechado el momento para "pedirte perdón, porque para traerte de vuelta, tuve que romperte alguna costilla".

Un nuevo lema de vida

Tras lo acontecido, Hugo no podrá volver a realizar ninguna práctica deportiva: "Ahora en noviembre vuelvo al colegio y ya está, nada de deporte, ni nada de eso", nos indicaba el joven.

Desde el momento en el que Hugo se desplomó en el suelo hasta hoy, todo ha sido un calvario para su madre, que ya puede respirar tranquila y tiene un nuevo lema de vida: "Mi hijo se fue y el Espanyol me lo devolvió".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com