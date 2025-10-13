Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un corredor mientras participaba en una prueba ciclista en Burgos

El hombre perdió la vida tras caer desplomado en plena carrera.

Ambulancia Castilla y León

Ambulancia Castilla y León

Un corredor de 60 años murió este pasado domingo 12 de octubre mientras participaba en la prueba deportiva Demandasaurus en Salas de los Infantes, Burgos, en la que había inscritos más de 700 atletas.

Sufrió un desvanecimiento en plena prueba

Al parecer, el hombre sufrió un desvanecimiento en plena prueba y terminó falleciendo por causas naturales a pesar de que se alertó con rapidez al 112. Hasta el lugar de los hechos se trasladó un helicóptero medicalizado y otros miembros del servicio médico que no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Murió pasadas las doce de la mañana.

El participante fallecido era del municipio de Aranda de Duero pero ha sido en el Ayuntamiento de Salas de los Infantes donde se han decretado dos días de luto en memoria del corredor. En cuanto a la prueba, esta fue suspendida nada más conocerse el trágico desenlace y, lógicamente, no hubo entrega alguna de premios ni ceremonia posterior. En el municipio de Salas también se ha confirmado la suspensión de todos los actos programados por el Ayuntamiento en estos dos días.

Un corredor muere en Italia delante de familiares y amigos

Desgraciadamente, los fallecimientos en carreras populares y otras exigentes pruebas deportivas amateur son bastante frecuentes. Hace apenas unos meses, en la localidad italiana de Thiene, región del Véneto, falleció un hombre de 35 años que se desplomó nada más acabar una carrera popular. Mattia Sella, vecino del municipio, murió delante de decenas de personas, entre ellas su pareja, familiares y amigos.

Sella participaba en la 'CorrinConca', una prueba a pie no competitiva de unos 8 kilómetros organizada por la parroquia local. Tras finalizar la carrera, el corredor se apoyó en una valla y, apenas unos instantes después, se desplomó repentinamente perdiendo conocimiento.

Aunque en un primer momento los presentes pensaron que se trataba de un desmayo por cansancio o un simple bajón de azúcar, pronto se hizo patente la gravedad de la situación: el hombre había sufrido un paro cardíaco. La situación se tornó crítica al comprobarse que no respiraba ni reaccionaba a estímulos. Varios médicos y voluntarios de la Cruz Roja, presentes en el lugar, iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pese a los esfuerzos durante más de cuarenta minutos, solo pudieron certificar su fallecimiento por un paro cardíaco. Todo ocurrió ante los ojos atónitos de sus seres queridos, que asistían al evento desde la línea de llegada.

