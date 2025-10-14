Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

AVE SUSPENDIDO

Cortada la circulación de tren entre Madrid y Valladolid por el arrollamiento mortal de una persona en la vía

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado que, de momento, solo se permite el transbordo de viajeros.

Imagen de archivo de un tren AVE

Imagen de archivo de un tren AVEatresplayer.com

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

La circulación entre Madrid y Valladolid se ha suspendido debido al arrollamiento mortal de una persona sobre el pk 142. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha informado que la afección "va a ser notable" si se prolongan las tareas del levantamiento del cadáveres.

"La reanudación del servicio ahora depende de forense y fuerzas de orden público", ha explicado Puente. De momento, solo se permite el transbordo de viajeros. No obstante, Renfe ha comunicado a través de 'X' que "el administrador de la circulación mantiene interrumpida la circulación hasta las 17:00", aunque destacan que a partir de esa hora no cuentan con previsión.

El arrollamiento del tren 4391 a una persona que cruzaba por un punto de paso no autorizado, ha tenido lugar en el kilómetro 142 de la línea férrea y que, posteriormente, se ha detenido en el punto 144 de línea 080, entre las estaciones de Olmedo y Valdestillas, a la altura del municipio vallisoletano de Hornillos de Eresma.

Trenes afectados

Sobre las 10:30 horas, Adif informaba a través de sus redes sociales de la interrupción por un "accidente de una persona en un punto no autorizado de paso". Sin embargo, minutos después, ha sido el ministro de Transportes, quién ha comunicado en la misma red social la suspensión de la circulación.

El incidente condiciona las relaciones desde Madrid con destino la capital pucelana. Aunque aquellos trenes con origen o destino Castilla y León, Asturias o Cantabria, también se están viendo afectados, con los trenes detenidos. Renfe se pondrá en contacto con todas las personas afectadas a través de SMS o vía email.

Estos son algunos de los trenes Alvia, AVANT, que han partido de sus lugares de origen a la siguiente hora, que están afectados por el arrollamiento mortal de una persona a la altura de Hornillos.

  • ALVIA: (09:15) Madrid-Chamartín / Avilés
  • AVE: (06:27) Murcia Del Carmen / Burgos
  • ALVIA: (06:48) Santander / Alicante
  • AVE: (07:42) Valencia - León
  • ALVIA: (07:00) Intermodal Abando Ind.Prieto / Madrid-Chamartín
  • AVANT: (10:15) Madrid-Chamartín / Valladolid
  • ALVIA: (10:48) Salamanca / Madrid-Chamartín
  • AVANT: (11:30) Valladolid / Madrid-Chamartín
  • ALVIA: (08:40) Gijón / Madrid-Chamartín
  • (11:26) Madrid-Chamartín / Gijón

Sin embargo, la línea entre Madrid y Galicia no ha sufrido interrupciones, puesto que no se ha visto afectada por el accidente al producirse este tras la bifurcación hacia la región gallega, en el kilómetro 142 de la línea.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la suspensión de la línea ferroviaria entre Madrid y Valladolid y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre la suspensión de la línea ferroviaria entre Madrid y Valladolid en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram o TikTok

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Las eléctricas recuerdan que se necesitan energías robustas que compensen la inestabilidad de la fotovoltaica

Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España

Publicidad

Economía

Imagen de archivo de un tren AVE

Cortada la circulación de tren entre Madrid y Valladolid por el arrollamiento mortal de una persona en la vía

Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt obtienen el Nobel de Economía

Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt obtienen el Nobel de Economía

Imagen de los 'Sonny Angels', pequeñas figuritas que se hicieron virales a través de las redes sociales.

Viral hoy, pero imposible de encontrar mañana: los productos que se recomiendan en redes se agotan en minutos

Fuerte aumento del sector de la rehabilitación inmobiliaria en España, pero no lo suficiente...
Edificios

La rehabilitación inmobiliaria en España aumenta apenas un 8%

Casas industrializadas: posible solución para acelerar la reconstrucción tras la Dana
Economía

El piso completo es un lujo, el alquiler por habitaciones se dispara: "Cuesta lo mismo una habitación que hace cinco años un estudio con garaje y trastero"

Los fumadores europeos lo tienen más complicado: menos estancos y mayor edad para comprar este producto
Tabaco

Los fumadores europeos lo tienen más complicado: menos estancos y mayor edad para comprar este producto

La Comisión Europea estudia reducir los puntos de venta y elevar la edad mínima para comprar tabaco. Esta medida afectaría a más de 12.800 estancos españoles.

Imagen del ataque de un lobo a un potro en Cantabria.
Ganado

Los lobos matan más de un centenar de cabezas de ganado en Vega de Pas y sus alrededores

El último tuvo lugar la pasada noche en los Llanos. Los lobos mataron a un potro.

Imagen de una casa cápsula china.

La casa cápsula china aterriza en España: "El interés es máximo"

El oro alcanza máximos históricos y dispara los precios en joyerías

El oro alcanza máximos históricos y dispara los precios en joyerías: su cotización supera los 4.000 dólares por onza

Un cajero automático

Los consejos para pagar con tarjeta de forma segura: el 75% de los españoles usamos cajeros automáticos

Publicidad