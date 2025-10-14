Cortada la circulación de tren entre Madrid y Valladolid por el arrollamiento mortal de una persona en la vía

La circulación entre Madrid y Valladolid se ha suspendido debido al arrollamiento mortal de una persona sobre el pk 142. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha informado que la afección "va a ser notable" si se prolongan las tareas del levantamiento del cadáveres.

"La reanudación del servicio ahora depende de forense y fuerzas de orden público", ha explicado Puente. De momento, solo se permite el transbordo de viajeros. No obstante, Renfe ha comunicado a través de 'X' que "el administrador de la circulación mantiene interrumpida la circulación hasta las 17:00", aunque destacan que a partir de esa hora no cuentan con previsión.

El arrollamiento del tren 4391 a una persona que cruzaba por un punto de paso no autorizado, ha tenido lugar en el kilómetro 142 de la línea férrea y que, posteriormente, se ha detenido en el punto 144 de línea 080, entre las estaciones de Olmedo y Valdestillas, a la altura del municipio vallisoletano de Hornillos de Eresma.

Trenes afectados

Sobre las 10:30 horas, Adif informaba a través de sus redes sociales de la interrupción por un "accidente de una persona en un punto no autorizado de paso". Sin embargo, minutos después, ha sido el ministro de Transportes, quién ha comunicado en la misma red social la suspensión de la circulación.

El incidente condiciona las relaciones desde Madrid con destino la capital pucelana. Aunque aquellos trenes con origen o destino Castilla y León, Asturias o Cantabria, también se están viendo afectados, con los trenes detenidos. Renfe se pondrá en contacto con todas las personas afectadas a través de SMS o vía email.

Estos son algunos de los trenes Alvia, AVANT, que han partido de sus lugares de origen a la siguiente hora, que están afectados por el arrollamiento mortal de una persona a la altura de Hornillos.

ALVIA: (09:15) Madrid-Chamartín / Avilés

AVE: (06:27) Murcia Del Carmen / Burgos

ALVIA: (06:48) Santander / Alicante

AVE: (07:42) Valencia - León

ALVIA: (07:00) Intermodal Abando Ind.Prieto / Madrid-Chamartín

AVANT: (10:15) Madrid-Chamartín / Valladolid

ALVIA: (10:48) Salamanca / Madrid-Chamartín

AVANT: (11:30) Valladolid / Madrid-Chamartín

ALVIA: (08:40) Gijón / Madrid-Chamartín

Madrid-Chamartín (11:26) Madrid-Chamartín / Gijón

Sin embargo, la línea entre Madrid y Galicia no ha sufrido interrupciones, puesto que no se ha visto afectada por el accidente al producirse este tras la bifurcación hacia la región gallega, en el kilómetro 142 de la línea.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la suspensión de la línea ferroviaria entre Madrid y Valladolid y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información.

