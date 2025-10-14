Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Cumbre de Paz sobre Gaza

La sorprendente afirmación de Donald Trump sobre los líderes de la OTAN: "Algunos no ma caen bien para nada pero no descubriréis quiénes son"

El presidente de EEUU Donald Trump ha sido el protagonista indiscutible de la cumbre de paz de Gaza. El líder estadounidense ha expresado alto y claro sus diferencias con algunos de los países presentes en esta cita internacional.

Donald Trump.

El discurso de Donald Trump | antena3.com

Publicado:

Más de una treintena de líderes, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se han reunido en la 'cumbre de paz' en Gaza que se ha celebrado en la ciudad egipcia de Sharm el Seij, copresidida. La Cumbre ha tenido un líder indiscutible: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Rodeado de líderes de todo el mundo, Trump no se mordió la lengua. Con su tono habitual expresó que algunos de los líderes que se encontraban allí presentes eran buenos amigos pero de otros reconoció que había un par que no le gustaban "particularmente". "Algunos no me caen bien para nada pero nunca descubriréis quienes son", afirmaba.

Un saludo cordial con Pedro Sánchez que duraba 11 segundos

Donald Trump hacía estas declaraciones después de su encuentro con Pedro Sánchez. Un encuentro que duraba apenas 11 segundos. Una imagen cordial en la que se vio a ambos estrechándose la mano e intercambiando algunas palabras.

Posteriormente, Trump preguntó al resto de líderes de la OTAN si ya estaban trabajando con España "en el tema del PIB". "Estáis haciendo un fantástico trabajo", sentenciaba el líder de la Casa Blanca. Esto sucede una semana pasada de que Donald Trump dejara caer la posibilidad de expulsar a España de la OTAN.

Trump no deja claro si apoya el reconocimiento de un Estado palestino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha negado a abordar directamente si apoya el reconocimiento de un Estado palestino después de que él y varios líderes mundiales firmaran un acuerdo de alto el fuego en Gaza durante una cumbre en Egipto y acudieran a una reunión sobre el futuro y la reconstrucción de Gaza. "No voy a hablar de un solo Estado ni a un doble Estado ni a dos Estados; nos referimos a la reconstrucción de Gaza", declaró Trump a la prensa a bordo del Air Force One durante su vuelo de regreso a Washington desde Oriente Medio.

En ese sentido, el mandatario reconoció que "mucha gente", como el caso de la mayoría de líderes árabes, demanda una solución al conflicto palestino-israelí con dos Estados y qué él no tiene una posición. "Habrá que ver. No he comentado nada al respecto", añadió. No obstante, el mes pasado, durante un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el líder estadounidense se refirió al impulso de la solución de dos Estados como una "recompensa" para Hamás.

