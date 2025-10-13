Muere a los 42 años el culturista Varinder Singh Ghuman tras un ataque al corazón

Luto y consternación en el mundo del fitness y el culturismo tras confirmarse la trágica muerte de Varinder Singh Ghuman, culturista y actor indio, a los 42 años tras sufrir un paro cardíaco. El que fuera Mr. India en 2009 y segundo en Mr. Asia ese mismo año fallecía el pasado jueves 9 de octubre tras un doble ataque al corazón cuando se estaba sometiendo a una cirugía menor en el Hospital Fortis en Amritsar.

Según informa el medio The Indian Express, el manager de Varinder Singh Ghuman, Yadvinder Singh, indicó a PTI que el actor y culturista indio sufría de dolor en el hombro y había ido a un hospital en Amritsar. El sobrino del difunto actor, Amanjot Singh Ghuman, compartió con los periodistas en Jalandhar que Varinder tuvo un ataque al corazón esa misma noche.

"Es profundamente doloroso saber que el famoso culturista y actor Varinder Singh Ghuman Ji falleció de un ataque cardíaco. Era un vegetariano devoto, construyó su cuerpo con disciplina y gracia. Que Waheguru conceda a su alma difunta paz eterna y dé fuerza a su familia para soportar esta pérdida", aseguraba Pargat Singh, excapitán del equipo indio de hockey en sus rede sociales.

¿Una posible negligencia en la muerte de Varinder Singh Ghuman?

El diputado de Jalandhar Cantt, Pargat Singh, denunció en el medio True Scoop que pudo "haber habido negligencia por parte de los médicos, particularmente relacionada con la anestesia".

"Parece que puede haber habido negligencia por parte de los médicos, particularmente relacionada con la anestesia. Sin embargo, dado que la familia es reacia a realizar una autopsia, no se puede establecer la causa de la muerte. Espero que se lleve a cabo una investigación adecuada. Traté de convencer a los padres, pero no están en condiciones de tomar una decisión. Creo que algo salió mal con la inyección, ya que fue solo una lesión menor en el hombro", apuntó Pargat Singh en una conversación con el citado medio.

El ministro de la Unión, Ravneet Singh Bittu, lamentó en su cuenta de X la trágica muerte del culturista y actor indio.

"El fallecimiento del orgullo de Punjab, 'el He-Man de la India', Varinder Ghuman ji, es una pérdida irreparable para el país. Estableció nuevos estándares en el mundo del fitness con su arduo trabajo y estilo de vida vegetariano. Su vida siempre será una fuente de inspiración para los jóvenes", aseguró Ravneet Singh Bittu.

¿Quién era Varinder Singh Ghuman?

Nacido en Gurdaspur (Punjab), Varinder Singh Ghuman era un culturista y actor indio, famoso por películas como 'Kabaddi una vez más', 'Rugido: Tigres de los Sundarbans', 'Marjaavaan' y 'Tigre 3'.

Ghuman ganó Mr. India en 2009 y, ese mismo año, fue segundo en Mr. Asia. Además, era bastante poular por el primer culturista profesional vegetariano del mundo. Varinder Singh Ghuman fue seleccionado por Arnold Schwarzenegger para representar a su empresa en Asia y fue el primer culturista de la India en obtener una tarjeta profesional IFBB.

Varinder Singh Ghuman alimentaba, de forma mayoritaria, su increíble físico con proteínas lácteas, legumbres, granos integrales y grasas saludables de origen vegetal.

