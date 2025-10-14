Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Paolo Bertolucci: "Sinner es un poco frágil, no tiene la consistencia física de Alcaraz o Djokovic"

El extenista italiano reflexiona sobre el estado físico de Sinner y sus dos últimos abandonos en Cincinnati y Shanghái.

Jannik Sinner siendo atendido por los fisios en la 3&ordm; ronda del Masters de Shangh&aacute;i

Jannik Sinner siendo atendido por los fisios en la 3º ronda del Masters de ShangháiGetty

Paolo Bertolucci, extenista italiano que llegó a ser número 12 del mundo en 1973, ha analizado la actualidad del tenis y se ha detenido en el último abandono de Jannik Sinner, actual número 2 de la ATP y ganador de cuatro grand slam, en el Masters 1.000 de Shanghái. El de San Cándido no pudo terminar su partido ante Tallon Griekspoor y se despidió a las primeras de cambio en el penúltimo ATP1000 del año, dejándose 950 puntos al no defender la corona que había logrado el año pasado.

Se trata del segundo abandono del año para el actual campeón del Open de Australia y Wimbledon, quien también se retiro en la final del Masters de Cincinnati ante Carlos Alcaraz. Para Paolo Bertolucci esas retiradas reflejan un físico más endeble por parte de su compatriota respecto a otros jugadores, como Djokovic o Alcaraz.

"Es una pena porque Sinner tuvo una gran oportunidad en este torneo (Shanghái). Él (Sinner) es un poco frágil. Una vez tuvo calambres, una vez su estómago, una vez su codo, y luego las ampollas y su cadera. En resumen, está empezando a resentirse de muchas cosas. No tiene la misma consistencia física que Djokovic o Alcaraz, esto me parece obvio a estas alturas, no es sorprendente", reflexiona Paolo Bertolucci en unas declaraciones a Sky Sport Italia recogidas por Tennis365.

Pese a ese hándicap, Paolo Bertolucci aclara que no es un aspecto que deba preocupar mucho a los aficionados italiano.

"Pero tampoco deberíamos preocuparnos demasiado. Repito, en esta tragedia, tenemos al número 2 del mundo", apunta Bertolucci.

El extenista italiano y ganador de seis títulos en individuales y doce en dobles sí fue crítico con el exigente calendario de Jannik Sinner en la recta final de la temporada, cuestionando su participación en el ATP500 de Pekín.

"Todo esto en un mes y medio. Me pregunto, ¿es realmente necesario?", se cuestiona el extenista italiano.

