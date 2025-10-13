Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Zidane, rendido a Lamine Yamal: "Me emociona, nunca había visto algo así en mi vida..."

La leyenda madridista no tiene reparo en elogiar a la perla azulgrana: "Lamine es al que hay que ver...".

Zinedine Zidane habla sobre Lamine Yamal

Zinedine Zidane habla sobre Lamine YamalGetty/Antena 3

Ni Zinedine Zidane esconde su profunda admiración por Lamine Yamal, la estrella del Barça y la Selección Española... El entrenador francés, sin equipo desde que dejó el Real Madrid en la temporada 2020-2021, elogió a la perla de 18 años en un evento de la Gazzetta Dello Sport.

"Contra el Inter lo hizo todo él solo"

"Un jugador que me emociona cuando toca el balón es Lamine. Contra el Inter, el año pasado en la Champions League, en San Siro, lo hizo todo él solo", empezó diciendo Zizou, que quiso poner el ejemplo de la eliminatoria que cuajó Lamine el año pasado contra el Inter en semifinales de Champions, ronda en la que, pese a la brillante actuación del futbolista, el Barça no pudo superar (6-7).

"Nunca había visto algo así en mi vida"

"Cuando lo ves jugar, por poner un ejemplo, en esa segunda parte ante el Inter... Nunca había visto algo así en mi vida. Basta con ver a alguien que domina tanto su materia sobre el terreno de juego. Es fabuloso verle así. Así que todos nos divertimos y por eso, para todos estos jóvenes, Lamine es al que hay que ver", concluyó.

Lamine, lesionado

Eso sí, Yamal, que quedó segundo en las votaciones del Balón de Oro 2025 y que conquistó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo, se ha perdido por lesión cinco partidos con el Barça en la presente temporada, y hace apenas diez días recayó de la lesión en el pubis. Su principal objetivo es llegar al 100% al primer Clásico de la temporada el domingo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

No obstante, en los cinco encuentros que ha disputado con los azulgranas ha marcado dos goles y ha repartido tres asistencias. Con la Selección jugó también ante Bulgaria y Turquía, donde dio otros tres pases de gol. Encuentros a los que llegó con dudas físicas y en los que terminó de lesionarse, algo que generó un tremendo enfado del Barça y sus aficionados con la RFEF y concretamente con la gestión de Luis de la Fuente.

Zizou, ¿en busca de su próxima aventura?

Zidane, por su parte, sigue estando en el radar de la Selección Francesa, con la que siempre se le ha relacionado y a la que le gustaría entrenar algún día: "En un futuro me gustaría", dijo el galo. Zizou es entrenador desde 2014 y siempre ha dirigido al Real Madrid, primero al Castilla (2014 ascenso de categoría, hasta 2016) y al primer equipo (2016-2021), con el que ganó 11 títulos, entre ellos tres Champions League, dos Ligas, dos Mundialitos, dos Supercopas de Europa y dos de España.

