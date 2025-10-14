Vídeo: Así ha sido el reencuentro de las familias con los 20 rehenes liberados por Hamás: "Han vuelto a casa"

Ya están en Israel. Los 20 rehenes israelíes vivos que Hamás mantenía en Gaza han cruzado la frontera y, con ellos, han vuelto escenas que parecían imposibles: madres besando a sus hijos, hermanos fundidos en abrazos que no terminan, gritos entre sollozos, sonrisas que estallan tras más de dos años de espera. No hace falta casi texto para explicar lo que cuentan esas imágenes: la vida retomando su sitio.

Entre los liberados está Evyatar, capturado en el festival del 7 de octubre y obligado, según su familia, a cavar su propia tumba. Hoy enseña una pizarra con un mensaje que condensa el alivio del retorno: “Nadie está más feliz que yo de volver con ustedes”. A su lado, su amigo de la infancia, secuestrado junto a él, vuelve a mirarle a los ojos 738 días después, cuando el sol era apenas un recuerdo.

Tras el traslado en helicóptero, los rehenes han sido ingresados para evaluación y acompañamiento. “Hagar Mizrahi - Jefa de Medicina General Centro Médico Sheba - Tras dos años e cautiverio en Hamás, han vuelto por su propio pie, no han necesitado ayuda para caminar y se han reunido con sus familias”. Más delgados, con miradas que lo dicen todo, empiezan ahora otra travesía: la de recomponer lo vivido.

El acuerdo de paz ha activado, además, la liberación de presos palestinos. Según el Gobierno de Netanyahu, ya se ha excarcelado a 2.000 internos en cárceles israelíes. En Gaza, sus familias también han salido a recibirlos. La reconstrucción será larga, pero hoy el reloj se ha detenido en los abrazos: los que vuelven, vuelven para quedarse.

