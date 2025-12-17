Quién es Samu López, el nuevo entrenador principal de Carlos Alcaraz tras el 'divorcio' con Ferrero

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero han puesto fin a su relación de jugador y entrenador que iniciaron en 2018, un auténtico terremoto en el mundo del tenis que nadie esperaba y que deja algunas incógnitas por resolver. Pese a que el actual número 1 de la ATP aseguraba que la decisión de separar sus caminos era conjunta entre él y El Mosquito, el posterior comunicado del entrenador de Onteniente deja algunas dudas. Lo que sí es seguro, ya sin vuelta atrás, es que Alcaraz y Ferrero se separan tras siete años increíbles en los que el tenista de El Palmar ha logrado escalar hasta la cima del tenis mundial, levantando 24 títulos ATP, incluidos seis grand slam.

El 'divorcio' entre Alcaraz y Ferrero se produce a un mes del Open de Australia, el único grand slam que aún no ha conquistado el tenista murciano y que es su gran objetivo de cara a 2026, como el propio Alcaraz ha reconocido en más de una ocasión. La conquista de Melbourne la preparará el actual campeón de Roland Garros y el US Open ya sin Ferrero y con Samuel López como entrenador principal. El técnico alicantino, 55 años, asume el rol de entrenador principal del murciano tras unirse al equipo del tenista de El Palmar a finales de 2024, justo después de poner fin a su etapa como entrenador de Pablo Carreño Busta.

¿Quién es Samu López, el nuevo entrenador de Carlos Alcaraz?

Samu López, según informa el diario Marca, asume el papel de entrenador principal de Alcaraz que hasta ahora ejercía Juan Carlos Ferrero. A lo largo de su etapa como entrenador, Samu López ha dirigido a Guillermo García López, Santiago Ventura, Nicolás Almagro, Mariusz Fyrstenberg y Pablo Carreño, con este último estuvo desde noviembre de 2015 hasta finales de 2024 y le ayudó a conquistar siete títulos ATP y alcanzar el número 10 de la ATP.

Hace ya 35 años, en 1990, Samu López ayudó a Antonio Martínez Cascales a fundar la Academia Equelite, renombrada más tarde como Academia Ferrero, en Villena, Alicante. Samu López lleva años ejerciendo como director deportivo de dicha academia, lo que le ha permitido seguir a Alcaraz desde que ingresara en la Academia Ferrero.

Durante esta temporada, Samu López se ha alternado con Juan Carlos Ferrero para acompañar a Carlos Alcaraz durante la temporada ATP, coincidiendo ambos en cuatro torneos: Barcelona Open Banc Sabadell, Roland Garros, Wimbledon y ATP Finals. La labor del entrenador nacido en Alicante el 1 de febrero de 1970 ha sido fundamental a la hora de implementar algunos cambios en el juego de Alcaraz (cambio de peso en cuello de la raqueta y una mecánica de saque sin paradas) y acompañó al murciano en las conquistas de Queen's,Cincinnatio Tokio.

Ferrero: "No tenía ninguna duda de que Samuel encajaría muy bien"

Tanto Juan Carlos Ferrero como Samu López fueron premiados el pasado 11 de diciembre con el galardón de mejores entrenadores de 2025 de la ATP. "No tenía ninguna duda de que Samuel encajaría muy bien con nuestra filosofía de trabajo, porque llevamos muchos años trabajando juntos y él sabe exactamente lo que quiero para Carlos. Ha hecho un gran trabajo desde el principio", apuntaba Ferrero tras el prestigioso galardón otorgado por la ATP.

"El objetivo es que Carlos trabaje al 100% y saque todo el partido al talento que lleva dentro. Lo hacemos con trabajo duro y disciplina, pero también con diversión y alegría mientras lo hacemos. En ese sentido, quizá soy un poco más estricto y serio. Y Samuel es el bromista, es más abierto. Pero también tiene ese lado serio que necesitas cuando se trata de trabajo", declaraba Ferrero a la ATP.

El propio Samu López aseguraba que "quizás he renovado las cosas, porque Juan Carlos lleva siete años con él y yo soy nuevo".

"Conozco al equipo y todos hemos contribuido por igual, pero de formas diferentes. Por encima de todo, hemos insistido mucho en que el trabajo tiene que ser divertido", indicaba Samu López hace solo unos días.

Con la separación entre Ferrero y Alcaraz ya formalizada, será Samu López quien dirija a Carlos Alcaraz en 2026, un año en el que buscará su primer Open de Australia y mantener el número 1 de la ATP ante un Jannik Sinner que apretará desde el primer día.

