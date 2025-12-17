Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La Fiscalía no acusará a Errejón de agresión sexual a Elisa Mouliaá y pide que se archive la causa

El Ministerio Público considera que no hay pruebas suficientes para enjuiciar al exdiputado, para el que la actriz solicita tres años de prisión y una indemnización de 30.000 euros.

&Iacute;&ntilde;igo Errej&oacute;n salienod de los juzgados

Íñigo Errejón salienod de los juzgados Europa Press

Daniel Caballero
Publicado:

La Fiscalía de Madrid no acusará al exdiputado Íñigo Errejón por la agresión sexual denunciada por la actriz Elisa Mouliaá, que solicitaba para el que fuera portavoz de sumar tres años de prisión y una indemnización de 30.000 euros por los daños sufridos. El juez que instruye la causa, Adolfo Carretero, propuso sentar en el banquillo a Errejón el pasado mes de noviembre al considerar que existen "indicios" de que cometió un delito de agresión sexual contra Mouliaá.

El magistrado consideró que los hechos podrían ser constitutivos del antiguo delito de abuso sexual, ya que el exdiputado "no empleó la violencia o intimidación" y porque los hechos denunciados se remontan a octubre de 2021, antes de la entrada en vigor de la ley de solo sí es sí, que integró toda la violencia sexual bajo la denominación de agresión.

Sin embargo, la Fiscalía entiende que no existen pruebas suficientes como para sentar en el banquillo a Errejón y recurrirá la decisión del magistrado. Por su parte, la defensa de Errejón ya recurrió la decisión de Carretero de sentarle en el banquillo ante la Audiencia Provincial, pero el organismo aún no se ha pronunciado al respecto.

Según el testimonio de Mouliaá, el politólogo la agredió sexualmente besándola sin su consentimiento cuando subían en el ascensor. Más tarde, la metió en una habitación de la vivienda y le realizó tocamientos sin su consentimiento, llegando a "sacarse su miembro viril", según explicó el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid en el escrito por el que finaliza la investigación.

La actriz presentó su escrito de acusación en el que reclama la apertura de juicio contra el exdiputado, una condena de 3 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual, además de solicitar una indemnización por parte del acusado de 30.000 euros por "daños morales y por los daños sufridos a consecuencia del abuso sexual o, subsidiariamente, la que se determine en su caso".

Errejón admite que quedó con Mouliaá pero niega los hechos denunciados, asegurando que todo lo que ocurrió fue consentido. El politólogo recurre su procesamiento al entender que no existen "mínimos indicios" de culpabilidad. Su defensa sostiene que las diligencias practicadas durante la fase de investigación “descartan la existencia de mínimos indicios de criminalidad y corroboran el inventado relato de la denunciante”.

El juez Carretero otorgó credibilidad al relato de la denunciante, que constituye el principal "indicio probatorio" debido a que no existen testigos presenciales debido a que los hechos se habrían producido en la intimidad. El magistrado considera que su declaración fue "coherente en lo esencial" y admitió haber sometido a Mouliaá a un "largo y exhaustivo" interrogatorio, en el que llegó a preguntarle si había denunciado por despecho, a lo que respondió que si no respondió a los presuntos abusos fue porque estaba "aturdida y bloqueada" ante la situación.

Errejón denuncia a Mouliaá por calumnias

Mientras queda pendiente el archivo de la causa del presunto delito de agresión sexual, Íñigo Errejón ha iniciado otra vía contra la actriz, denunciándola por un delito de calumnias. El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Aturo Zamarriego, ha admitido a trámite la denuncia que señala a Mouliáa por haberle acusado de “extorsionar” a testigos durante el procedimiento de agresión sexual.

