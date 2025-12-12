La broma de Rafa Nadal tras ser operado de una artrosis severa: "Me parece que no podré jugar..."

Rafa Nadal ha sido operado este viernes en la mano derecha debido a una artrosis severa que sufría desde hace tiempo. El jugador español, pese a estar retirado desde noviembre de 2024, sigue en una 'lucha' personal con su cuerpo, el que le obligó a retirarse tras unos últimos años en los que enlazaba lesión tras lesión.

"Me parece que no podré jugar el Open de Australia en enero..."

El ganador de 22 Grand Slams lo anunció en sus redes sociales, donde tiró de ironía: "Me parece que no podré jugar el Open de Australia en enero. He tenido que someterme a una intervención en la mano por un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto"

Incluso el COE (Comité Olímpico Español), quiso responder a la publicación con la misma ironía que el propio extenista: "¡Vaya, hombre! Bueno menos mal que nos queda tiempo para Los Ángeles... ¡Mucho ánimo y pronta recuperación, Rafa!".

Eliminar el dolor y recuperar la movilidad

La operación fue realizada por motivo de una "artrosis severa de la articulación trapecio-metacarpiana", y fue realizada bajo la supervisión de Ángel Ruiz-Cotorro, médico de Rafa, junto con el Doctor Vilaró, y practicada por el Doctor Álex Lluch. La intervención quirúrgica consistió en una "artroplastia" con el objetivo de eliminar el dolor y recuperar la movilidad de la articulación.

Alcaraz puede quitarle un brutal récord en Australia

A Australia sí que irá su compatriota Carlos Alcaraz, que además buscará 'quitarle' a Rafa Nadal el récord de ser el tenista masculino más joven en ganar los cuatro Grand Slams en la Era Open. La hazaña pertenece ahora a Rafa, que completó el career Slam con 24 años y 101 días, mientras que si lo consigue el murciano en la próxima edición lo haría con 22 años, 8 meses y 27 días.

"Voy a prepararme física y mentalmente y mi primer gran objetivo en 2026 será el Abierto de Australia porque además será el primer torneo que jugaré. Allí trataré de mostrar un buen nivel y ganar el título tras haberlo hecho bastante bien en años anteriores. Hay otros jugadores a los que se les da mejor la pista dura pero espero que este año sea diferente para mí"

