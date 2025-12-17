Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Milán-Cortina 2026

Nil Llop, primer patinador de velocidad español en unos JJOO: "He hecho historia"

El patinador catalán, 23 años, logró en Hamar (Noruega) su billete para los Juegos de Invierno Milán-Cortina 2026. Antena 3 Deportes ha hablado con Nil Llop.

El patinador catalán Nil Llop en una imagen de archivo

Nil Llop hace historia para el deporte español y estará presente en Milán-Cortina 2026 | Paula Fernández

A sus 23 años, el patinador Nil Llop ha hecho historia al clasificarse para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. Será el primer patinador de velocidad español en una cita olímpica de invierno, una gesta que logró el pasado sábado en Hamar (Noruega), donde obtuvo la plaza matemática para la distancia de los 1.000 metros.

"He hecho historia, sé que es muy poco probable que esto vuelva a suceder", reconoce Nil Llop a Antena 3 Deportes.

"Por fin se ha dado todo y puedo estar en esos Juegos Olímpicos", añade el patinador catalán.

Hace cuatro años, un detalle mínimo le dejó fuera de Pekín 2022, un duro golpe del que se ha sabido sobreponer.

"Fue uno de los momentos más duros de mi carrera, pero me hizo más fuerte", reconoce Nil Llop a Antena 3 Deportes.

Con Nil Llop ya son seis deportistas españoles los que competirán en deportes de hielo en Milán-Cortina 2026, el mayor número desde Grenoble 1968, cuando compitieron trece.

En patinaje artístico tenían ya su billete Tomás Guarino en el apartado individual, y las parejas Olivia Smart-Tim Dieck y Sofía Val-Asaf Kazimov en danza. Asimismo, también están clasificados en esquí de montaña Oriol Cardona (sprint relevos mixtos) y Ana Alonso (sprint femenino).

Oihane Otaegi y Mikel Unanue buscarán en el Preolímpico de Kelowna (Canadá) clasificarse para los JJOO de Milán-Cortina en la disciplina de curling mixto.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.



