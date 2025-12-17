Quién votó a quién en los premios The Best 2025

Después de llevarse el Balón de Oro, Dembélé se ha llevado también el premio The Best a mejor jugador de la temporada 2024-25. Al contrario que el galardón que otorga France Football, en el que solo votan periodistas, en este están representados por igual los capitanes de las selecciones, seleccionadores, periodistas y aficionados. Minutos más tarde de la gala en Qatar, la FIFA reveló las votaciones tras la gala en Doha.

El internacional francés del París Saint-Germain venció con 50 puntos, 11 más que el español Lamine Yamal, del Barcelona, y 15 de margen sobre su compatriota del Real Madrid Kylian Mbappé. Tras el trío de cabeza acabaron el marroquí Achraf Hakimi (31), el brasileño Raphinha (29), el egipcio Mohamed Salah (24), el portugués Vitinha (22), el inglés Harry Kane (14), el también luso Nuno Mendes (13), el español Pedri (12) y otro inglés, Cole Palmer (7).

En el apartado femenino se impuso la española Aitana Bonmatí con 52 puntos y acabó por delante de sus compatriotas Mariona Caldentey (40) y Alexia Putellas (33).

Pedri delante de Lamine para De la Fuente

De la Fuente y Unai Simón, capitán en la última concentración, representaron los votos de la selección española. El técnico votó a Pedri como mejor jugador, seguido de Lamine y con Mbappé en tercera posición, mientras que el portero invirtió los votos de sus compañeros en la selección Lamine y Pedri y eligió como tercera opción a Nuno Mendes.

Messi, capitán de Argentina, votó a Dembélé en primer lugar, seguido por Mbappé y a Lamine como tercera opción, mientras que su seleccionador Scaloni votó a Mbappé, Pedri y Lamine, en ese orden. Curiosas también las elecciones de Luka Modric, que no se ha decantado por el atacante francés del Real Madrid en sus elecciones y ha colocado a Lamine en tercera posición.

Cristiano no pudo votar porque estuvo sancionado en el último partido de la selección portuguesa, en la que el brazalete lo portó Bernardo Silva, cuyos votos fueron para sus compatriotas Vitinha y Nuno Mendes y en tercer lugar Dembélé. Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, invirtió las posiciones de Nuno y Vitinha y le dio a Lamine su tercer voto.

Carlo Ancelotti, que dirigió a Mbappé durante la temporada pasada y ahora es seleccionador de Brasil, eligió al francés como tercera opción, mientras que le dio cinco puntos a Dembélé y tres a Raphinha.

Votos de los principales jugadores y entrenadores:

Votos de Leo Messi (Capitán de Argentina)

1. Dembélé 2. Mbappé 3. Lamine

Votos de Lewandowski (Capitán de Polonia)

1. Lamine 2. Raphinha 3. Pedri

Votos de Luka Modric (Capitán de Croacia)

1. Vitinha 2. Dembélé 3. Lamine

Votos de Unai Simón (Capitán de España)

1. Lamine 2. Pedri 3. Nuno Mendes

Votos de Harry Kane (Capitán de Inglaterra)

1. Dembélé 2. Vitinha 3. Salah

Votos de Gianluigi Donnarumma (Capitán de Italia)

1. Dembélé 2. Hakimi 3. Lamine

Votos de Joshua Kimmich (Capitán de Alemania)

1. Vitinha 2. Harry Kane 3. Pedri

Votos de Alphonso Davies (Capitán de Canadá)

1. Kane 2. Dembélé 3. Lamine

Votos de Marquinhos (Capitán de Brasil)

1. Dembélé 2. Raphinha 3. Hakimi

Votos de James Rodríguez (Capitán de Colombia)

1. Dembélé 2. Mbappé 3. Lamine

Votos de Mohamed Salah (Capitán de Egipto)

1. Hakimi 2. Dembélé 3. Mbappé

Votos de Bernardo Silva (Capitán de Portugal)

1. Vitinha 2. Nuno Mendes 3. Dembélé

Votos de Martin Odegaard (Capitán de Noruega)

1. Dembélé 2. Vitinha 3. Kane

Votos de Gustavo Gómez (Capitán de Paraguay)

1. Dembélé 2. Lamine 3. Mbappé

Votos de Luis de la Fuente (Entrenador de España)

1. Pedri 2. Lamine 3. Mbappé

Votos de Didier Deschamps (Entrenador de Francia)

1. Dembélé 2. Mbappé 3. Hakimi

Votos de Gennaro Gattuso (Entrenador de Italia)

1. Mbappé 2. Vitinha 3. Salah

Votos de Ronald Koeman (Entrenador de Países Bajos)

1. Dembélé 2. Vitinha 3. Pedri

Votos de Roberto Martínez (Entrenador de Portugal)

1. Nuno Mendes 2. Vitinha 3. Lamine

Votos de Marcelo Bielsa (Entrenador de Uruguay)

1. Mbappé 2. Raphinha 3. Pedri

Votos de Sylvinho (Entrenador de Albania)

1. Dembélé 2. Lamine 3. Raphinha

Votos de Mauricio Pochettino (Entrenador de Estados Unidos)

1. Dembélé 2. Mbappé 3. Kane

Votos de Carlo Ancelotti (Entrenador de Brasil)

1. Dembélé 2. Raphinha 3. Mbappé

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.