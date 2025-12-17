The Best 2025
Quién votó a quién en los premios The Best 2025
¿A quiénes votaron Messi, De la Fuente o Modric? La FIFA hace públicas las votaciones de los capitanes, seleccionadores y periodistas de más de 200 países.
Después de llevarse el Balón de Oro, Dembélé se ha llevado también el premio The Best a mejor jugador de la temporada 2024-25. Al contrario que el galardón que otorga France Football, en el que solo votan periodistas, en este están representados por igual los capitanes de las selecciones, seleccionadores, periodistas y aficionados. Minutos más tarde de la gala en Qatar, la FIFA reveló las votaciones tras la gala en Doha.
El internacional francés del París Saint-Germain venció con 50 puntos, 11 más que el español Lamine Yamal, del Barcelona, y 15 de margen sobre su compatriota del Real Madrid Kylian Mbappé. Tras el trío de cabeza acabaron el marroquí Achraf Hakimi (31), el brasileño Raphinha (29), el egipcio Mohamed Salah (24), el portugués Vitinha (22), el inglés Harry Kane (14), el también luso Nuno Mendes (13), el español Pedri (12) y otro inglés, Cole Palmer (7).
En el apartado femenino se impuso la española Aitana Bonmatí con 52 puntos y acabó por delante de sus compatriotas Mariona Caldentey (40) y Alexia Putellas (33).
Pedri delante de Lamine para De la Fuente
De la Fuente y Unai Simón, capitán en la última concentración, representaron los votos de la selección española. El técnico votó a Pedri como mejor jugador, seguido de Lamine y con Mbappé en tercera posición, mientras que el portero invirtió los votos de sus compañeros en la selección Lamine y Pedri y eligió como tercera opción a Nuno Mendes.
Messi, capitán de Argentina, votó a Dembélé en primer lugar, seguido por Mbappé y a Lamine como tercera opción, mientras que su seleccionador Scaloni votó a Mbappé, Pedri y Lamine, en ese orden. Curiosas también las elecciones de Luka Modric, que no se ha decantado por el atacante francés del Real Madrid en sus elecciones y ha colocado a Lamine en tercera posición.
Cristiano no pudo votar porque estuvo sancionado en el último partido de la selección portuguesa, en la que el brazalete lo portó Bernardo Silva, cuyos votos fueron para sus compatriotas Vitinha y Nuno Mendes y en tercer lugar Dembélé. Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, invirtió las posiciones de Nuno y Vitinha y le dio a Lamine su tercer voto.
Carlo Ancelotti, que dirigió a Mbappé durante la temporada pasada y ahora es seleccionador de Brasil, eligió al francés como tercera opción, mientras que le dio cinco puntos a Dembélé y tres a Raphinha.
Votos de los principales jugadores y entrenadores:
Votos de Leo Messi (Capitán de Argentina)
1. Dembélé 2. Mbappé 3. Lamine
Votos de Lewandowski (Capitán de Polonia)
1. Lamine 2. Raphinha 3. Pedri
Votos de Luka Modric (Capitán de Croacia)
1. Vitinha 2. Dembélé 3. Lamine
Votos de Unai Simón (Capitán de España)
1. Lamine 2. Pedri 3. Nuno Mendes
Votos de Harry Kane (Capitán de Inglaterra)
1. Dembélé 2. Vitinha 3. Salah
Votos de Gianluigi Donnarumma (Capitán de Italia)
1. Dembélé 2. Hakimi 3. Lamine
Votos de Joshua Kimmich (Capitán de Alemania)
1. Vitinha 2. Harry Kane 3. Pedri
Votos de Alphonso Davies (Capitán de Canadá)
1. Kane 2. Dembélé 3. Lamine
Votos de Marquinhos (Capitán de Brasil)
1. Dembélé 2. Raphinha 3. Hakimi
Votos de James Rodríguez (Capitán de Colombia)
1. Dembélé 2. Mbappé 3. Lamine
Votos de Mohamed Salah (Capitán de Egipto)
1. Hakimi 2. Dembélé 3. Mbappé
Votos de Bernardo Silva (Capitán de Portugal)
1. Vitinha 2. Nuno Mendes 3. Dembélé
Votos de Martin Odegaard (Capitán de Noruega)
1. Dembélé 2. Vitinha 3. Kane
Votos de Gustavo Gómez (Capitán de Paraguay)
1. Dembélé 2. Lamine 3. Mbappé
Votos de Luis de la Fuente (Entrenador de España)
1. Pedri 2. Lamine 3. Mbappé
Votos de Didier Deschamps (Entrenador de Francia)
1. Dembélé 2. Mbappé 3. Hakimi
Votos de Gennaro Gattuso (Entrenador de Italia)
1. Mbappé 2. Vitinha 3. Salah
Votos de Ronald Koeman (Entrenador de Países Bajos)
1. Dembélé 2. Vitinha 3. Pedri
Votos de Roberto Martínez (Entrenador de Portugal)
1. Nuno Mendes 2. Vitinha 3. Lamine
Votos de Marcelo Bielsa (Entrenador de Uruguay)
1. Mbappé 2. Raphinha 3. Pedri
Votos de Sylvinho (Entrenador de Albania)
1. Dembélé 2. Lamine 3. Raphinha
Votos de Mauricio Pochettino (Entrenador de Estados Unidos)
1. Dembélé 2. Mbappé 3. Kane
Votos de Carlo Ancelotti (Entrenador de Brasil)
1. Dembélé 2. Raphinha 3. Mbappé
