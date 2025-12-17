CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo (0-2)

El Real Madrid debuta hoy (21:00 horas) en la Copa del Rey visitando al CF Talavera de la Reina en la ronda de los 1/16 de final de la Copa del Rey. Los de Xabi Alonso se la juegan en el estadio Municipal 'El Prado', donde están obligados a ganar tras la mala racha de resultados que han dejado al técnico tolosarra al borde de la destitución.

El conjunto blanco, actual subcampeón de la competición, llega al duelo tras superar por la mínima al Alavés en Mendizorroza el pasado domingo, un triunfo que permitió la continuidad de Xabi Alonso, en el alambre tras las derrotas ante Celta de Vigo y Manchester City. Y es que el Madrid ha ganado solo tres (Olympiacos, Athletic y Alavés) de los últimos nueve partidos, acumulando tres derrotas (Liverpool, Celta de Vigo y City) y tres empates (Rayo, Elche y Girona).

El CF Talavera de la Reina ha alcanzado los dieciseisavos de final de la Copa del Rey tras ganar a Málaga (2-1) y Rayo Majadahonda (1-4).

Onces del Talavera de la Reina - Real Madrid

CF Talavera de la Reina: Jaime González; David Cuenca, Álvaro López, Manuel Farrando, Alex Roig; Luis Sánchez, Pitu Doncel, Isaiah Navarro, Eduardo Gallardo; Marcos Moreno y Di Renzo.

Real Madrid: Lunin; David Jiménez, Huijsen, Carreras, Fran García; Ceballos, Güler, Mastantuono; Mbappé, Endrick y Gonzalo.

¡Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el CF Talavera de la Reina - Real Madrid de la Copa del Rey!