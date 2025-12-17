Copa del Rey
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo (0-2)
Sigue en directo el Talavera de la Reina - Real Madrid, partido de 1/16 de final de la Copa del Rey.
Publicidad
El Real Madrid debuta hoy (21:00 horas) en la Copa del Rey visitando al CF Talavera de la Reina en la ronda de los 1/16 de final de la Copa del Rey. Los de Xabi Alonso se la juegan en el estadio Municipal 'El Prado', donde están obligados a ganar tras la mala racha de resultados que han dejado al técnico tolosarra al borde de la destitución.
El conjunto blanco, actual subcampeón de la competición, llega al duelo tras superar por la mínima al Alavés en Mendizorroza el pasado domingo, un triunfo que permitió la continuidad de Xabi Alonso, en el alambre tras las derrotas ante Celta de Vigo y Manchester City. Y es que el Madrid ha ganado solo tres (Olympiacos, Athletic y Alavés) de los últimos nueve partidos, acumulando tres derrotas (Liverpool, Celta de Vigo y City) y tres empates (Rayo, Elche y Girona).
El CF Talavera de la Reina ha alcanzado los dieciseisavos de final de la Copa del Rey tras ganar a Málaga (2-1) y Rayo Majadahonda (1-4).
Onces del Talavera de la Reina - Real Madrid
- CF Talavera de la Reina: Jaime González; David Cuenca, Álvaro López, Manuel Farrando, Alex Roig; Luis Sánchez, Pitu Doncel, Isaiah Navarro, Eduardo Gallardo; Marcos Moreno y Di Renzo.
- Real Madrid: Lunin; David Jiménez, Huijsen, Carreras, Fran García; Ceballos, Güler, Mastantuono; Mbappé, Endrick y Gonzalo.
¡Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el CF Talavera de la Reina - Real Madrid de la Copa del Rey!
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo (0-2)
¡Goool del Real Madrid! ¡Goool en propia puerta de Manuel Farrando!
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo (0-1)
¡¡¡¡Gooool del Real Madrid!!! ¡¡¡¡Gooool de Mbappé!!! Engaña a la perfección el delantero parisino a Jaime y el Real Madrid se adelanta en el marcador.
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo (0-0)
¡Penalti a favor del Real Madrid! El colegiado dice que hay mano de un defensor del Albacete, el balón cae llovido desde muy arriba y pita penalti. No hay VAR, así que no se revisa nada. ¡Va Mbappé!
Osasuna se acaba de meter en los octavos de final tras superar 2-4 al Huesca en la prórroga Y el Albacete se ha cargado al Celta de Vigo en los penaltis.
Equipos clasificados para los octavos de final de la Copa del Rey: Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Real Sociedad, Osasuna, Elche CF, Deportivo de la Coruña, Cultural y Deportiva Leonesa, Albacete Balompié y Racing Club.
SD Eibar 0-1 Elche CF
RC Deportivo 1-0 RCD Mallorca
CD Guadalajara 0-2 FC Barcelona
CD Eldense 1-2 Real Sociedad
Real Sporting de Gijón 0-2 Valencia CF
Cultural y D. Leonesa 1-0 Levante
CD Atlético Baleares 2-3 Atlético de Madrid
Real Racing Club 2-1 Villarreal CF
SD Huesca 2-4 CA Osasuna
Albacete Balompié 2-2 RC Celta (3-0 penaltis)
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo (0-0)
¡Huijsen fueraaaa! Gran centro de Mastantuono y el central remata de cabeza. El balón se va junto al poste izquierdo de Jaime González.
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo (0-0)
¡Di Renzo, fueraaaa! Muy flojito Huijsen en la disputa de balón y susto para Lunin.
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo (0-0)
Gran carrera de Fran García por la izquierda, mete el centro al balcón del área y Endrick chuta topándose con un defensor. Insiste el Real Madrid de Xabi Alonso.
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo (0-0)
Vuela Jaime para evitar el gol de Güler. Sigue acumulando ocasiones el Real Madrid.
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo (0-0)
Bueno, bueno, buenoooo... Vaya jugadón de Ceballos que casi marca un golazo tremendo.
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo (0-0)
¡Gonzaloooooo! Sacan bajo los palos el remate del delantero del Real Madrid. Se está cociendo el gol de los de Xabi Alonso.
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo (0-0)
¡Y saque de esquina para el Real Madrid tras un intento de centro de Fran García! Está apretando el Real Madrid en estos minutos.
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo (0-0)
¡Ocasión muy clara para Endrick! Su remate lo saca Farrando bajo palos.
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo (0-0)
¡Lunin! Salva el portero ucraniano el primer gol del Talavera... Remata de cabeza Marcos Moreno y Lunin manda a córner.
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo (0-0)
Cae Endrick en el área, pero el defensor parece tocar balón. Nada, no hay nada.
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo (0-0)
Dispara Marcos Moreno, tras un error de Huijsen.
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo (0-0)
A la barrera el disparo de Mbappé. La pegó fatal el futbolista francés.
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo (0-0)
Falta sobre Endrick y es peligrosa. A unos dos metros de la frontal del área. Vamos a ver quién la tira... Se prepara Mbappé.
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo (0-0)
Cae Di Renzo en la carrera con Carreras. El colegiado pita falta y ruge el municipal El Prado. El Talavera ha salido a buscar al Madrid.
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo (0-0)
¡Lo que ha perdonado Mbappé! Endrick le mete un pase perfecto al delantero parisino y, en el mano a mano ante Jaime González, la estrella en el portero del Talavera. Ocasión clarísima para el Real Madrid en el minuto 4 de partido.
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo (0-0)
Primeros minutos de juego y sin ocasiones claras.
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo (0-0)
¡Arranca el partido en el estadio municipal El Prado! Talavera y Real Madrid, a por el billete de octavos de final de la Copa del Rey.
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo
Atlético de Madrid y Racing de Santander se acaban de clasificar para los octavos de final de la Copa del Rey. Ya hay ocho equipos clasificados para los octavos de final de la Copa del Rey: Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Real Sociedad, Deportivo de la Coruña, Cultural y Deportiva Leonesa, Elche CF y Racing Club.
SD Eibar 0-1 Elche CF
RC Deportivo 1-0 RCD Mallorca
CD Guadalajara 0-2 FC Barcelona
CD Eldense 1-2 Real Sociedad
Real Sporting de Gijón 0-2 Valencia CF
Cultural y D. Leonesa 1-0 Levante
CD Atlético Baleares 2-3 Atlético de Madrid
Real Racing Club 2-1 Villarreal CF
Y hay dos partidos en la prórroga ahora mismo:
Albacete Balompié 2-2 RC Celta (partido en la prórroga)
SD Huesca 1-1 CA Osasuna (partido en la prórroga)
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo
Recordamos los onces de Talavera y Real Madrid a menos de veinte minutos para que ruede el balón en el estadio municipal El Prado.
CF Talavera de la Reina: Jaime González; David Cuenca, Álvaro López, Manuel Farrando, Alex Roig; Luis Sánchez, Pitu Doncel, Isaiah Navarro, Eduardo Gallardo; Marcos Moreno y Di Renzo.
Real Madrid: Lunin; David Jiménez, Huijsen, Carreras, Fran García; Ceballos, Güler, Mastantuono; Mbappé, Endrick y Gonzalo.
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo
Por cierto, la Cultural se ha metido en los octavos de final de la Copa del Rey tras ganar (1-0) al Levante en el Reino de León.
A esta hora hay seis equipos clasificados para los octavos de final de la Copa del Rey: Barcelona, Valencia, Real Sociedad, Deportivo de la Coruña, Elche CF y Cultural y Deportiva Leonesa.
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo
La afición del CF Talavera de la Reina se ha volcado, con un recibimiento multitudinario e histórico, para apoyar a su equipo antes del partido de dieciseisavos de la Copa del Rey contra el Real Madrid, con un lema: 'Sí se puede'. Ambiente tremendo en los exteriores del estadio municipal El Prado para el partido de la Copa del Rey.
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo
Mbappé lleva 56 goles en 2025 y está a tres tantos de los 59 que logró anotar Cristiano Ronaldo en 2013. Al delantero parisino le resta el partido de hoy ante el CF Talavera de la Reina y el de Liga del fin de semana ante el Sevilla. ¿Logrará Kylian empatar o superar el registro goleador de CR7?
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo
¡Tenemos también confirmado el once inicial del CF Talavera de la Reina! Así salen hoy ante el Real Madrid: Jaime González; David Cuenca, Álvaro López, Manuel Farrando, Alex Roig; Luis Sánchez, Pitu Doncel, Isaiah Navarro, Eduardo Gallardo; Marcos Moreno y Di Renzo.
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo
¡Tenemos el once oficial del Real Madrid! Esta es la alineación por la que apuesta hoy Xabi Alonso para jugar ante el CF Talavera de la Reina: Lunin; David Jiménez, Huijsen, Carreras, Fran García; Ceballos, Güler, Mastantuono; Mbappé, Endrick y Gonzalo.
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo
Xabi Alonso aseguró este martes en la previa del duelo de la Copa del Rey ante el CF Talavera de la Reina que "no queremos ningún tipo de sorpresa" y que el objetivo es ser fiables hoy en el estadio Municipal 'El Prado'.
"Siempre sabemos que la Copa es una competición especial. Da la oportunidad de enfrentarte a equipos que nunca te has enfrentado, como el Talavera. Y una competición que da grandes sorpresas, así que vamos con respeto y buena preparación para el partido de mañana", apuntó el tolosarra.
"Mentalmente te tienes que preparar porque son situaciones diferentes. Y no queremos ningún tipo de sorpresa. Queremos ser fiables para mañana sacar un equipo competitivo para poder pasar. Son días en los que hay que preparar el partido táctica, física y mentalmente. Son condiciones un poco diferentes a las que solemos jugar y hay que prepararlo con seriedad, profesionalidad y actitud necesaria", indicó Xabi Alonso.
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo
Tras la jornada de hoy, aún quedarán pendientes cuatro eliminatorias más de los 1/16 de final de la Copa del Rey.
Jueves 18 de diciembre
Burgos CF - Getafe CF (19:00 horas).
Ourense CF - Athletic Club (19:00 horas).
Real Murcia CF - Real Betis (21:00 horas).
Martes 6 de enero
Granada CF - Rayo Vallecano (19:00 horas).
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo
Al margen del partido de hoy entre CF Talavera de la Reina y Real Madrid, este miércoles se juegan otros seis partidos:
Albacete Balompié - RC Celta (19:00 horas).
Real Racing Club - Villarreal CF (19:00 horas).
SD Huesca - CA Osasuna (19:00 horas).
Cultural y D. Leonesa - Levante UD (18:00 horas).
CD Atlético Baleares - Atlético de Madrid (19:00 horas).
CF Talavera de la Reina - Real Madrid CF (21:00 horas).
Deportivo Alavés - Sevilla FC (21:00 horas).
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo
A esta hora ya hay cinco equipos clasificados para los octavos de final de la Copa del Rey: Barcelona, Valencia, Real Sociedad, Elche y Deportivo de la Coruña.
Estos son los resultados del martes 16 de diciembre en la Copa del Rey:
SD Eibar 0-1 Elche CF
RC Deportivo 1-0 RCD Mallorca
CD Guadalajara 0-2 FC Barcelona
CD Eldense 1-2 Real Sociedad
Sporting de Gijón 0-2 Valencia CF
CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo
¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión minuto a minuto del CF Talavera de la Reina - Real Madrid, partido de los 1/16 de final de la Copa del Rey! El actual subcampeón de la competición debuta en el torneo copero visitando el estadio Municipal 'El Prado'.
El conjunto blanco ya es conocedor del triunfo de anoche del Barcelona ante el Guadalajara, circunstancia que mete un extra de presión a Xabi Alonso, cuya continuidad se va midiendo partido a partido. El tolosarra salvó el primer match ball el pasado domingo ante el Alavés en Mendizorroza y hoy se la juega de nuevo ante el CF Talavera de la Reina.
¡Sigue en directo minuto a minuto el CF Talavera de la Reina - Real Madrid de la Copa del Rey!
Publicidad