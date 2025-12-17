Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Talavera de la Reina - Real Madrid: Alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Copa del Rey, en directo

El Real Madrid comienza su andadura en la Copa del Rey visitando al Talavera de la Reina en la ronda de dieciseisavos de final. Consulta el horario, los posibles onces y dónde ver en directo el Talavera de la Reina - Real Madrid.

Xabi Alonso conversa con Arda G&uuml;ler

Xabi Alonso conversa con Arda GülerReuters

El Real Madrid, subcampeón de la Copa del Rey, arranca este miércoles su participación en el torneo copero midiéndose al CF Talavera de la Reina en la ronda de dieciseisavos de final. Los de Xabi Alonso llegan al duelo tras un triunfo ante el Alavés en Mendizorroza que mantuvo en el cargo al entrenador tolosarra, en el disparadero tras la mala racha de resultados (dos victorias en los últimos ocho duelos) que le han colocado en una situación límite. El técnico vasco se la juega, una vez más, este miércoles en el estadio Municipal 'El Prado', donde una derrota y eliminación le costaría el cargo.

El conjunto blanco sigue arrastrando varias bajas en defensa (Carvajal, Trent, Militao y Mendy) y Xabi Alonso puede dar descanso a piezas clave como Mbappé, Valverde y Antonio Rüdiger. Camavinga (lesionados), Ceballos (gastroenteritis) y Brahim (Copa África) tampoco estarán disponibles para el debut copero del Real Madrid.

Lunin estará bajo los palos; defensa para Fran García, Huijsen, Carreras y Asencio. Xabi Alonso podría apostar por Tchouaméni, Güler y Mastantuono en el centro del campo; mientras que en ataque Rodrygo podría jugar junto a Endrick y Gonzalo García.

El CF Talavera de la Reina ha alcanzado los 1/16 de final de la Copa del Rey tras eliminar al Málaga (2-1) y Rayo Majadahonda (1-4). Alejandro Sandroni, técnico del Talavera de la Reina, ha señalado el partido ante el Real Madrid como un "día histórico" y en el que no podrá contar con Talavera. Bilal Ouacharaf y Francisco Rodríguez.

Posibles alineaciones del Talavera - Real Madrid

  • Talavera de la Reina: Jaime González; Edu Gallardo, Álvaro López, Sergi Molina, David Cuenca; Arroyo, Capó, Doncel, Montero; Di Renzo y Gómez
  • Real Madrid: Lunin; Fran García, Huijsen, Carreras, Asencio; Tchouaméni, Güler, Mastantuono; Rodrygo, Endrick y Gonzalo García.

Horario y dónde ver el Talavera de la Reina - Real Madrid

El CF Talavera de la Reina - Real Madrid, partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025 - 26, se jugará el miércoles 17 de diciembre a las 21:00 horas en el estadio Municipal 'El Prado'.

El partido de la Copa del Rey entre CF Talavera de la Reina y Real Madrid se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, la narración del encuentro y todos los goles.

