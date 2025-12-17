Una sede del Mundial 2026 rodeada de cadáveres: Guadalajara, epicentro de una tragedia

El hallazgo de restos humanos en las cercanías del estadio Akron, una de las sedes del Mundial 2026 en México, ha hecho saltar las alertas sobre la grave crisis de violencia, narcotráfico y desapariciones que atraviesa el estado de Jalisco. Lo que para muchos debería ser un punto de proyección internacional se está convirtiendo en el símbolo más crudo de un problema que colectivos y familias llevan años denunciando sin descanso en el país.

Desde 2022, los grupos de búsqueda que operan en el área de Zapopan informan sobre descubrimientos constantes de restos humanos en distintos parajes próximos al recinto mundialista. De hecho, en un radio de apenas 15 kilómetros en torno a ese estadio se han localizado centenares de bolsas con fragmentos óseos, poniendo de relieve una crisis forense que no deja de agravarse.

Al menos 500 bolsas con restos humanos

Y es que Guadalajara, segunda ciudad del país, será una de las sedes del Mundial coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá. El estadio Akron, moderno y con capacidad para casi 50.000 espectadores, albergará cuatro partidos de la fase de grupos, incluido el España-Uruguay del próximo 27 de junio.

En paralelo a la preparación del torneo, durante los últimos meses han aparecido unas 500 bolsas con restos humanos en zonas aledañas al estadio. Es más, los descubrimientos más recientes se registraron el pasado septiembre durante excavaciones realizadas por familiares de desaparecidos con apoyo de autoridades.

Sheinbaum: 'Hay suficiente seguridad'

A medida que se acerca la Copa del Mundo crecen las críticas hacia el gobierno estatal y federal en la búsqueda de una respuesta efectiva ante el volumen de casos. Los colectivos denuncian intentos de acelerar o cerrar trabajos en fosas para evitar que se empañe la imagen del país durante la competición en México.

Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que existe seguridad suficiente para celebrar la Copa del Mundo. Una visión que dista mucho de la percepción de las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos y de los habitantes de la zona, quienes aseguran que los hallazgos no solo continúan, sino incluso están aumentando.

Más de 125.000 desaparecidos en el país

Y es que este estado del oeste del país vive desde hace años una emergencia por la ingente cantidad de desapariciones y por la saturación del sistema forense. Los hallazgos cercanos al estadio Akron son solo la punta del iceberg de una situación estructural que ya ha dejado miles de víctimas sin identificar.

A meses del inicio del Mundial 2026, la pregunta sigue sin respuesta: ¿puede una sede mundialista convivir con la realidad de fosas clandestinas a su alrededor? De momento, lo único claro es que la pelota rodará en el estadio Akron, a pocos kilómetros de uno de los epicentros de la crisis de desaparecidos que ya supera los 125.000 casos en este siglo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.