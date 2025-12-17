Sanidad lanza el 'Plan Veo': subvenciones para niños de hasta 100 euros en gafas y lentillas

Hasta el 31 de diciembre de 2026, los padres o tutores legales de niños de menos de 16 años que necesitan un producto óptico esencial en su día a día, podrán solicitar la nueva ayuda del Gobierno. El Ministerio de Sanidad presenta el 'Plan Veo', una subvención que cubrirá un máximo de 100 euros el coste de estos productos.

Monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante o lentillas y soluciones de mantenimiento durante un año podrán beneficiarse de esta concesión directa de ayudas, compatible con otras subvenciones o recursos previos para la compra de ayuda visual que no superen la cuantía fijada por este plan.

En el caso de que el coste del producto sea inferior a 100 euros se financiará completo, en cambio si es superior se cubrirá hasta esa cantidad, siendo el resto importado por la persona beneficiaria.

Miopía, hipermetropía y astigmatismo, tres defectos de refracción que afectan a entre el 10 y 30% de la población en edad escolar. Las prevalencias aumentan por el uso de las pantallas y vida en interiores. Estos problemas afectan a su rendimiento académico, desarrollo psicosocial y calidad de vida.

¿Qué incluye?

Este plan incluye gafas y lentes graduadas, es decir, se financia la montura básica con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante. En cuanto a las lentes se cubren las graduadas orgánicas con antirreflejantes, aunque esta situación solo está disponible para aquellos que solamente deseen cambiar las lentes de las gafas existentes.

Además de lentes de contacto y mantenimiento, como lentillas que incluyen fabricadas con material hidrofílico o gas permeable. Así como una solución líquida para el cuidado de las lentes de contacto.

¿Cómo lo solicito?

Las personas que pueden solicitar el 'Plan Veo' son aquellos menores de edad, hasta los 16 años, con derecho a asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos del Sistema Nacional de Salud y presenten un problema de refracción diagnosticado susceptible que necesiten corrección mediante un sistema de ayuda visual.

Son los padres o tutores legales de estos menores quienes deben gestionar la solicitud. Para ello se necesita una prescripción del sistema de ayuda visual en formato receta que debe incluir, al menos, la identificación del profesional sanitario o del servicio, el nombre del centro sanitario y la fecha de validez de la prescripción.

La receta depende de la edad y de si hablamos de un primer o segundo acceso a este plan:

Primer acceso (5 años o menos): Debe emitirlo un profesional de oftalmología o de óptica-optometría de un servicio de oftalmología del Sistema Nacional de Salud (SNS) o del sistema privado.

del Sistema Nacional de Salud (SNS) o del sistema privado. Primer acceso (6 año o más): Tanto los anteriores como un profesional de óptica de un establecimiento sanitario de óptica participante en el Plan Veo

como un de óptica participante en el Plan Veo Segundo acceso: Revisión por uno de los anteriores, pero será obligatorio que, al menos, hayan trascurrido, al menos, 365 días desde la adquisición del producto con este plan.

Documentación a presentar

Prescripción del sistema de ayuda visual en formato receta

Nombre y apellidos de la persona menor de edad beneficiaria

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor responsable de la tutela.

Número del documento de identificación (DNI/NIE) de la persona beneficiaria (si lo tiene) y del responsable de la tutela

Número de la Tarjeta Sanitaria Individual o del documento de reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria expedido por la comunidad autónoma

Anexo I del convenio, que debe estar firmado y cumplimentado por el responsable

Este plan cuenta con una financiación de 47.775.000 euros. Hasta el 31 de diciembre de 2026 se debe formalizar la compra de gafas o lentillas en aquellos establecimientos con un adhesivo específico expuesto en el exterior. Eso sí, los pagos realizados en el mes de diciembre podrán ejecutarse durante el ejercicio 2027.

