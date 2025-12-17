Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Suspenden un partido juvenil en Segovia por una pelea multitudinaria entre familiares: hay 4 heridos

A la batalla campal se sumaron también algunos jugadores y miembros de los cuerpos técnicos.

Imagen de archivo de un campo de f&uacute;tbol.

Imagen de archivo de un campo de fútbol.Pexels

Luis F. Castillo
Publicado:

El partido de la Liga Recoletas juvenil entre la Gimnástica Segoviana y el CD Las Navas del Marqués quedó suspendido este domingo al descanso después de que una pelea multitudinaria entre aficionados en el Campo Municipal José Antonio Minguela obligara al árbitro a activar el protocolo antiviolencia. El incidente dejó cuatro personas heridas, dos de ellas trasladadas al Hospital General de Segovia.

Los disturbios se produjeron justo después del pitido que puso fin al primer tiempo. Tras un lanzamiento de esquina, comenzó una violenta trifulca en la grada entre seguidores de ambos equipos en la que participaron alrededor de treinta personas. A la batalla campal se sumaron también algunos jugadores y miembros de los cuerpos técnicos, aunque la mayoría intervino para intentar frenar la agresión.

Asistentes, familiares y jugadores

Hasta el estadio acudieron varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local, además de una ambulancia movilizada por el 112 de Castilla y León. Los sanitarios atendieron a dos mujeres de 45 y 53 años y a dos hombres de 51 y 72, siendo estos dos últimos trasladados al hospital, mientras que los otros heridos fueron atendidos en el propio campo.

La Policía Local calificó lo sucedido como una "riña tumultuaria entre varios asistentes a un partido de fútbol, familiares de los jugadores, y varios jugadores". Ante tal situación, el árbitro decidió suspender el encuentro siguiendo el protocolo antiviolencia.

Los clubes condenan los hechos

La Gimnástica Segoviana CF emitió un comunicado rechazando "de manera contundente cualquier acto de violencia dentro de los recintos deportivos" y aseguró que tomará "las medidas necesarias" y las decisiones disciplinarias oportunas para evitar que se repitan episodios similares.

Por su parte, el CD Las Navas del Marqués expresó su "rechazo absoluto a cualquier acto de violencia", lamentó profundamente lo ocurrido y reiteró su compromiso con crear un entorno seguro y respetuoso para la competición juvenil.

Imagen de archivo de un campo de fútbol.

