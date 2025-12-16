Premios The Best 2025: Dembelé y Aitana Bonmatí, los grandes favoritos

La FIFA celebra este martes a las 18:00 horas en el hotel Fairmont de Doha (Catar) una nueva edición de los Premios The Best, unos galardones que apuntan a coronar de nuevo a dos protagonistas indiscutibles del año: Aitana Bonmatí en categoría femenina y Ousmane Dembélé en la masculina.

Bonmatí, a por su tercer The Best consecutivo

La centrocampista del Barcelona y de la selección española, reciente ganadora de su tercer Balón de Oro, llega como clarísima favorita.

Bonmatí ya conquistó el premio en 2023 y 2024, y aspira a un triplete histórico tras un curso sobresaliente en el que levantó Liga y Copa, aunque se quedó a un paso de la Champions y la Eurocopa tras caer ante Arsenal e Inglaterra en sendas finales.

La presencia española vuelve a ser masiva entre las nominadas: Alexia Putellas, Patri Guijarro, Claudia Pina y Mariona Caldentey -ya en el Arsenal- completan un listado en el que también destacan nombres como Lucy Bronze, Temwa Chawinga, Melchie Dumornay o Ewa Pajor, entre otras.

Dembélé, favorito al premio masculino

En el cuadro masculino, todo apunta a un triunfo de Ousmane Dembélé, que ya se llevó el Balón de Oro tras liderar la Champions conquistada por el Paris Saint-Germain.

La categoría presenta un notable protagonismo del FC Barcelona, con Lamine Yamal, Pedri y Raphinha nominados. También figuran Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Harry Kane, Cole Palmer, Vitinha o Mohamed Salah, entre otros.

Raya y Cata Coll, opciones españolas en la portería

En el premio a mejor portero masculino, el español David Raya (Arsenal FC) competirá con nombres de enorme peso como Alisson Becker, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Emiliano Martínez o Manuel Neuer.

En la categoría femenina, la barcelonista Cata Coll aparece entre las favoritas tras su brillante temporada coronada con Liga, Copa y Supercopa.

Giráldez, Flick y Luis Enrique, mejores entrenadores

El galardón a mejor técnico femenino incluye al español Jonatan Giráldez, subcampeón de liga en EE.UU. y actual entrenador del Olympique de Lyon.

En categoría masculina compiten Mikel Arteta, Luis Enrique, Roberto Martínez, Javier Aguirre, Hansi Flick, Enzo Maresca y Arne Slot, en un cuadro tan variado como competitivo.

Manolo el del Bombo, nominado póstumamente

La FIFA ha incluido entre los candidatos al Premio a la Afición al inolvidable Manuel Cáceres, Manolo 'el del Bombo', fallecido el pasado mayo. También optan el hincha argentino Alejo Ciganotto y los aficionados del Zakho SC.

Sistema de votación repartido y premios especiales

El veredicto final se ha decidido por un sistema equitativo con el mismo peso para aficionados, capitanes y entrenadores de selecciones nacionales y periodistas. Los seguidores, además, han votado los onces ideales masculino y femenino.

Los premios Puskas (mejor gol) y Marta se han decidido combinando votos de la afición y de un panel de FIFA Legends, mientras que el Fair Play queda en manos de expertos.

Horario de la gala The Best 2025

La ceremonia será a las 18:00 hora local española hoy martes 16 de diciembre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.