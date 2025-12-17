Juan Carlos Ferrero, tras su ruptura con Alcaraz: "Me hubiera gustado seguir"

Nadie lo podía esperar, una noticia completamente sorprendente y que aún es difícil de creer: Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferreroseparan sus caminos tras siete años juntos. El número 1 del mundo y el entrenador de Onteniente, que comenzaron trabajar juntos en 2018, han puesto fin a su relación tras conquistar 24 títulos, seis grand slam y después de una temporada en la que el jugador de El Palmar ha reconquistado el número 1 de la ATP tras la mejor temporada de su aún corta carrera.

"Es muy difícil para mí escribir este post... Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador", anunciaba Carlos Alcaraz en una noticia que ha supuesto un auténtico terremoto en la historia del tenis.

La ruptura, en un primer momento y leyendo la carta publicada por Alcaraz en sus redes sociales, parecía de mutuo acuerdo, pero el post que minutos después publicaba Ferrero deja una pequeña duda por la última frase del entrenador alicantino.

Juan Carlos Ferrero apostó por el murciano, dejando de entrenar a Zverev, y le ayudó a alcanzar el top 100 en 2021 y a ganar su primer título ATP en Umag, en 2021; su primer Masters 1000, en Miami, en 2022. Solo fue el inicio de la explosión de Carlos Alcaraz, de 22 años, con 24 títulos ATP a sus espaldas, entre ellos seis de Grand Slam: dos US Open (2022 y 2025), dos Wimbledon (2023 y 2024) y dos Roland Garros (2024 y 2025).

Carta íntegra de Juan Carlos Ferrero

"Hoy es un día difícil. Uno en el que cuesta encontrar las palabras. Despedirse nunca es fácil, y menos cuando hay tantas experiencias compartidas.

Hemos trabajado duro, crecido juntos y compartido momentos inolvidables. Quiero dar las gracias por el tiempo, la confianza, el aprendizaje, y sobre todo, por las personas que me han rodeado durante todo este viaje.

Me llevo risas, retos superados, conversaciones, apoyo en momentos difíciles y la satisfacción de haber sido parte de algo verdaderamente único.

Hoy se cierra una etapa muy importante en mi vida. La cierro con nostalgia, pero también con orgullo e ilusión por lo que pueda venir. Sé que todo lo vivido me ha preparado para ser mejor.

Gracias Carlos por la confianza, el esfuerzo y por hacer que tu manera de competir me haga sentir tan especial. Te deseo todo lo mejor, tanto profesional como personalmente.

Gracias también a todo el equipo por facilitarme el trabajo durante todos estos años. Con vosotros he aprendido que el trabajo no son solo tareas ni resultados, sino las personas que caminan a tu lado. Todos y cada uno de vosotros deja una huella en mí que nunca olvidaré.

Hemos sido un equipazo a pesar de las dificultades, y estoy seguro de que seguiréis cosechando éxitos.

Me hubiera gustado seguir. Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de cruzarse de nuevo.

Gracias desde el fondo de mi corazón".