Indonesia juzga a dos sospechosos por el asesinato de la española Matilde Muñoz

Nacida en Ferrol, A Coruña, y afincada en Mallorca, Matilde Muñoz fue asesinada el 2 de julio en la isla indonesia de Lombok, donde solía pasar largas temporadas. Este miércoles, comienza el juicio en un tribunal de la región. Todos los focos están puestos en los dos extrabajadores del hotel Bumi Adityaque, que presuntamente acabaron con su vida en su propia habitación.

Suhaeli y Heri Ridwan confesaron el crimen tras ser detenidos el pasado 30 de agosto, según informa EFE, cuando la Policía de Lombok encontró el cadáver de la española de 72 años a medio kilómetro del complejo hotelero en la playa de Senggigi. Las autoridades geolocalizaron el móvil de la turista española en una operación que contó con el apoyo de Interpol y de la Policía de Yakarta, la capital del país.

La autopsia confirmó signos de violencia

Según la autopsia, el cadáver presentaba signos de violencia y traumatismos en la cabeza, cuello y pecho. "El cuerpo fue encontrado boca abajo, con ropa y joyas, incluyendo dos collares con colgantes de una concha y una figura de Buda", destacó en una nota de prensa la Policía de Lombok Occidental. Los presuntos asesinos le habrían robado tres millones de rupias, unos 182 dólares.

Enterraron su cuerpo en una playa

Las autoridades apuntan a que tras ejecutarla, trasladaron su cuerpo al cuarto del generador del hotel, donde permaneció cuatro días. Entonces, lo desplazaron a otra parte del hotel para finalmente, el 24 de agosto, enterrar sus restos en la playa. Semanas antes del crimen, familiares, amigos y la embajada de España en Indonesia habían solicitado ayuda a las autoridades del país asiático tras las primeras alertas sobre su desaparición.

Los dos extrabajadores del hotel se enfrentan a la pena de muerte

En esta primera sesión del juicio, la Fiscalía informará de los cargos. Muhammad Harun Al Rasyid, del equipo fiscal, ha señalado a EFE que les acusarán de homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, que según el Código Penal indonesio pueden acarrear entre 15 años de cárcel y la pena de muerte.

