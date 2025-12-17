Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

INUNDACIONES

La lluvia inunda la zona cero de la DANA: alcantarillas colapsadas, garajes anegados y calles como ríos

Badalona también registra incidencias ocasionadas por la fuerte tromba de agua.

Garajes inundados

Llueve sobre la zona cero de la DANA | Antena 3 Noticias

Publicidad

Rosario Miñano
Publicado:

Diluvio en el Mediterráneo durante las últimas horas. La lluvia vuelve a inundar la zona cero de la DANA. Los vecinos vuelve a revivir momentos de angustia por lo sucedido hace apenas un año.

La lluvia ha colapsado el alcantarillado y ha provocado inundaciones en los garajes en Catarroja. También en Benetúser o Massanassa el agua se ha acumulado inundando las calles. Desde Emergencias de la Generalitat establecían la alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Valencia.

También ha llovido fuerte en Badalona (Barcelona) donde el metro ha tenido que cerrar como consecuencia de la tormenta. Allí, el agua ha arrasado un centro comercial. Se ha activado el plan municipal de emergencias en fase de alerta y desde Protección Civil piden a los vecinos que extremen las precauciones y que eviten desplazamientos innecesarios.

Badalona registra más de 300 de las 500 incidencias registradas por el 112 este martes a causa de las intensas lluvias que afectan sobre todo a la comarca del Barcelonès (Barcelona).

También se han producido cortes en el suministro eléctrico en algunas zonas y desde Protección Civil piden "mucha precaución" en la próximas horas en todo el frente litoral de Barcelona y Tarragona dado que, como ya sucedió el lunes, las lluvias registradas no se corresponden con las que marcaban los modelos meteorológicos.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha recomendado a la población que no salga a la calle si no es necesario. "Hay situaciones de colapso en muchos puntos de la ciudad", advertía.

Varias provincias en alerta por lluvia, tormenta, olas y niebla

Precipitaciones, tormentas, oleaje y nieblas activan los avisos este miércoles en ocho provincias, en una jornada marcada por el ascenso de las temperaturas en la Península y Baleares, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Hay avisos por precipitaciones en Alicante, Castellón, Valencia, Barcelona, Tarragona e Islas Baleares (Ibiza y Formentera). Y por tormentas en Alicante, Castellón, Valencia, Barcelona y Tarragona. También hay avisos por oleaje en Lanzarote y Fuerteventura y los avisos por niebla se esperan en Guadalajara (Parameras de Molina).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Comienza el invierno climatológico

Roberto Brasero

Publicidad

El Tiempo

Garajes inundados

La lluvia inunda la zona cero de la DANA: alcantarillas colapsadas, garajes anegados y calles como ríos

La previsión de Roberto Brasero

Roberto Brasero avisa: "El invierno empezará con frío y nevadas, pero será más cálido de lo normal"

Alumbrado en Mijas destrozado

Una manga marina derriba el alumbrado navideño en La Cala de Mijas

Mercedes Martín
La previsión

Mercedes Martín avanza una semana de lluvias en España y avisa: "Se esperan nevadas copiosas en el Sistema Central"

El paso de 'Emilia' en Tenerife deja rachas de viento de hasta 146km/h en Izaña y nieve en El Teide
Borrasca

La borrasca Emilia deja la mayor nevada en Tenerife desde 2016

Rescate en Villarreal
Borrasca Emilia

Complicado rescate a una pareja tras quedar atrapada en su coche en Villarreal tras las fuertes lluvias

La semana arranca con un nuevo episodio de inestabilidad, con lluvias muy intensas en el área mediterránea y un frente atlántico entrando por el noroeste. Una pareja ha tenido que ser rescatada tras quedare atrapada en su vehículo en la localidad de Villarreal.

Imagen un panel informativo del Ayuntamiento de València advierte del nivel rojo y de evitar los desplazamientos
Borrasca Emilia

Tarragona activa la alerta roja por lluvias mientras Castellón y Murcia quedan en aviso naranja

La borrasca Emilia han hecho que la Comunidad Valenciana y Murcia hayan tenido que activar los avisos de color naranja. El temporal ha provocado que se suspendan las clases en 13 municipios de Valencia mientras que la Generalitat activa la alerta roja en las comarcas del Priorat, Baix Camp y Ribera d'Ebre, en el sur de Cataluña.

Sánchez pide precaución y seguir las indicaciones de Protección Civil ante los avisos por lluvias en Almería y Valencia

Alerta roja en Valencia y Almería: advierten de un alto riesgo de inundaciones y el ajuntament decreta el cierre de colegios

Tenerife

Piscinas naturales: Lugares paradisíacos que se transforman en trampas mortales

Nieve

La borrasca Emilia sacude Canarias y deja más de 1.100 incidencias

Publicidad