La lluvia inunda la zona cero de la DANA: alcantarillas colapsadas, garajes anegados y calles como ríos

Diluvio en el Mediterráneo durante las últimas horas. La lluvia vuelve a inundar la zona cero de la DANA. Los vecinos vuelve a revivir momentos de angustia por lo sucedido hace apenas un año.

La lluvia ha colapsado el alcantarillado y ha provocado inundaciones en los garajes en Catarroja. También en Benetúser o Massanassa el agua se ha acumulado inundando las calles. Desde Emergencias de la Generalitat establecían la alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Valencia.

También ha llovido fuerte en Badalona (Barcelona) donde el metro ha tenido que cerrar como consecuencia de la tormenta. Allí, el agua ha arrasado un centro comercial. Se ha activado el plan municipal de emergencias en fase de alerta y desde Protección Civil piden a los vecinos que extremen las precauciones y que eviten desplazamientos innecesarios.

Badalona registra más de 300 de las 500 incidencias registradas por el 112 este martes a causa de las intensas lluvias que afectan sobre todo a la comarca del Barcelonès (Barcelona).

También se han producido cortes en el suministro eléctrico en algunas zonas y desde Protección Civil piden "mucha precaución" en la próximas horas en todo el frente litoral de Barcelona y Tarragona dado que, como ya sucedió el lunes, las lluvias registradas no se corresponden con las que marcaban los modelos meteorológicos.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha recomendado a la población que no salga a la calle si no es necesario. "Hay situaciones de colapso en muchos puntos de la ciudad", advertía.

Varias provincias en alerta por lluvia, tormenta, olas y niebla

Precipitaciones, tormentas, oleaje y nieblas activan los avisos este miércoles en ocho provincias, en una jornada marcada por el ascenso de las temperaturas en la Península y Baleares, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Hay avisos por precipitaciones en Alicante, Castellón, Valencia, Barcelona, Tarragona e Islas Baleares (Ibiza y Formentera). Y por tormentas en Alicante, Castellón, Valencia, Barcelona y Tarragona. También hay avisos por oleaje en Lanzarote y Fuerteventura y los avisos por niebla se esperan en Guadalajara (Parameras de Molina).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.